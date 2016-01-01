加载 JSON

在这一部分，我们假设 JSON 数据采用 NDJSON（换行符分隔的 JSON）格式，在 ClickHouse 中称为 JSONEachRow 。由于其简洁性和高效的空间利用，这是加载 JSON 的首选格式，但其他格式亦支持 输入和输出。

考虑以下 JSON 示例，代表来自 Python PyPI 数据集 的一行数据：

为了将此 JSON 对象加载到 ClickHouse 中，必须定义一个表模式。下面显示了一个简单的模式，其中 JSON 键映射到列名：

排序键 我们通过 ORDER BY 子句在这里选择了一个排序键。有关排序键的更多详细信息以及如何选择它们，请参见 这里。

ClickHouse 可以以多种格式加载 JSON 数据，根据扩展名及内容自动推断类型。我们可以使用 S3 函数 读取上述表的 JSON 文件：

注意，我们不需要指定文件格式。相反，我们使用通配符模式读取存储桶中的所有 *.json.gz 文件。ClickHouse 自动从文件扩展名和内容推断格式为 JSONEachRow （ndjson）。如果 ClickHouse 无法检测到格式，可以通过参数函数手动指定格式。

压缩文件 上述文件也进行了压缩。ClickHouse 会自动检测并处理此情况。

要加载这些文件中的行，我们可以使用 INSERT INTO SELECT ：

行也可以使用 FORMAT 子句 在线加载，例如：

这些示例假设使用 JSONEachRow 格式。其他常见的 JSON 格式也受到支持，加载这些格式的示例可以在 这里 找到。

上述提供了一个非常简单的 JSON 数据加载示例。对于更复杂的 JSON，包括嵌套结构，请参见指南 设计 JSON 模式。