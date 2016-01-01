JSON schema 推断

ClickHouse 可以自动确定 JSON 数据的结构。这可以用来直接查询 JSON 数据，例如通过 clickhouse-local 或 S3 桶，并/或在将数据加载到 ClickHouse 之前自动创建模式。

一致的结构 - 你要推断类型的数据包含你感兴趣的所有列。推断类型后添加额外列的数据将被忽略，无法进行查询。

- 你要推断类型的数据包含你感兴趣的所有列。推断类型后添加额外列的数据将被忽略，无法进行查询。 一致的类型 - 特定列的数据类型需要兼容。

重要 如果你有更动态的 JSON，其中新键在没有充分警告修改模式的情况下被添加，例如 Kubernetes 日志中的标签，我们建议阅读 设计 JSON schema。

我们之前的示例使用了 Python PyPI 数据集 的一个简单版本，采用 NDJSON 格式。在这一节中，我们探索一个更复杂的数据集，包含嵌套结构 - arXiv 数据集，其中包含 250 万篇学术论文。该数据集中每一行，分发为 NDJSON，代表一篇已发表的学术论文。下面是一个示例行：

这些数据需要比之前示例更复杂的模式。我们在下面概述了定义此模式的过程，介绍了复杂类型，例如 Tuple 和 Array 。

该数据集存储在公共 S3 桶中，路径为 s3://datasets-documentation/arxiv/arxiv.json.gz 。

你可以看到，上述数据集包含嵌套的 JSON 对象。虽然用户应该起草并版本化他们的模式，但推断允许从数据中推断类型。这允许模式 DDL 自动生成，避免手动构建，加快开发过程。

自动格式检测 除了检测模式外，JSON schema 推断还会根据文件扩展名和内容自动推断数据的格式。上述文件因而被自动检测为 NDJSON。

使用 s3 函数 结合 DESCRIBE 命令可以显示将要推断的类型。

避免 null 你可以看到很多列被检测为 Nullable。当不绝对必要时，我们 不推荐使用 Nullable 类型。可以使用 schema_inference_make_columns_nullable 控制 Nullable 应用的行为。

我们可以看到大多数列已自动识别为 String ，而 update_date 列正确检测为 Date 。 versions 列被创建为 Array(Tuple(created String, version String)) 来存储对象的列表，而 authors_parsed 被定义为 Array(Array(String)) ，表示嵌套数组。

控制类型检测 日期和日期时间的自动检测可以通过设置 input_format_try_infer_dates 和 input_format_try_infer_datetimes 来控制（默认均为启用）。将对象推断为元组的推断则由设置 input_format_json_try_infer_named_tuples_from_objects 控制。控制 JSON 的模式推断的其他设置，例如数字的自动检测，见 这里。

我们可以依赖模式推断在本地查询 JSON 数据。下面，我们找出每年顶尖作者，利用日期和数组的自动检测。

模式推断允许我们查询 JSON 文件，而无需指定模式，加快了临时数据分析任务的速度。

我们可以依赖模式推断为表创建模式。以下的 CREATE AS EMPTY 命令会导致表的 DDL 被推断出来并创建。此操作不会加载任何数据：

要确认表模式，我们使用 SHOW CREATE TABLE 命令：

上述是该数据的正确模式。模式推断基于对数据的采样，并逐行读取数据。列值根据格式提取，使用递归解析器和启发式方法确定每个值的类型。模式推断从数据中读取的最大行数和字节数由设置 input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference （默认值为 25000）和 input_format_max_bytes_to_read_for_schema_inference （默认值为 32MB）控制。如果检测不正确，用户可以提供提示，如 这里 所述。

上述示例使用 S3 上的文件来创建表模式。用户可能希望从单行片段创建模式。这可以通过使用 format 函数来实现，如下所示：

上面的命令创建了一个可以加载数据的表。你现在可以使用以下 INSERT INTO SELECT 将数据插入表中：

有关从其他源（如文件）加载数据的示例，请参见 这里。

一旦加载，我们可以查询数据，选择使用格式 PrettyJSONEachRow 以显示原始结构的行：

有时，你可能会遇到坏数据。例如，某些列没有正确的类型或格式不正确的 JSON。为此，你可以使用设置 input_format_allow_errors_ratio 来允许在数据触发插入错误时忽略一定数量的行。此外，可以提供 提示 来辅助推断。

要了解有关数据类型推断的更多信息，你可以参考 此 文档页面。