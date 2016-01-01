导出 JSON

几乎所有用于导入的 JSON 格式都可以用于导出。最流行的是 JSONEachRow :

或者我们可以使用 JSONCompactEachRow 来通过跳过列名来节省磁盘空间：

ClickHouse 尊重数据类型，并将根据标准导出 JSON。但在我们需要将所有值编码为字符串的情况下，可以使用 JSONStringsEachRow 格式：

现在， hits 数值列被编码为字符串。作为字符串导出对于所有 JSON* 格式都是支持的，只需探索 JSONStrings\* 和 JSONCompactStrings\* 格式：

通用的 JSON 格式，在应用程序中比较流行，将不仅导出结果数据，还会导出列类型和查询统计信息：

JSONCompact 格式将打印相同的元数据，但会使用压缩形式的数据：

考虑使用 JSONStrings 或 JSONCompactStrings 变体将所有值编码为字符串。

更高效的方式来获取数据及其结构是使用 JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes 格式：

这将使用一个紧凑的 JSON 格式，前面带有两行包含列名和类型的头。此格式可以用于将数据导入到另一个 ClickHouse 实例（或其他应用程序）中。

要将导出的 JSON 数据保存到文件中，我们可以使用 INTO OUTFILE 子句：

ClickHouse 只花了 2 秒就将近 3700 万条记录导出到 JSON 文件中。我们还可以使用 COMPRESSION 子句来实时启用压缩：

这需要更多时间来完成，但生成了一个更小的压缩文件：