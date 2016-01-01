在 ClickHouse 中处理 CSV 和 TSV 数据

ClickHouse 支持从 CSV 导入数据和导出到 CSV。由于 CSV 文件可能具有不同的格式细节，包括标题行、自定义分隔符和转义符，ClickHouse 提供格式和设置以有效处理每种情况。

在导入数据之前，让我们创建一个具有相关结构的表：

要从 CSV 文件 导入数据到 sometable 表中，我们可以将文件直接通过管道传递给 clickhouse-client：

请注意，我们使用 FORMAT CSV 来告诉 ClickHouse 我们正在导入 CSV 格式的数据。或者，我们可以使用 FROM INFILE 子句从本地文件加载数据：

在这里，我们使用 FORMAT CSV 子句使 ClickHouse 理解文件格式。我们还可以使用 url() 函数直接从 URL 加载数据，或从 S3 文件使用 s3() 函数加载数据。

提示 我们可以跳过 file() 和 INFILE / OUTFILE 的显式格式设置。在这种情况下，ClickHouse 将根据文件扩展名自动检测格式。

假设我们的 CSV 文件有标题：

要从此文件导入数据，我们可以使用 CSVWithNames 格式：

在这种情况下，ClickHouse 在导入数据时会跳过第一行。

提示 从 23.1 版本 开始，ClickHouse 将在使用 CSV 类型时自动检测 CSV 文件中的标题，因此不需要使用 CSVWithNames 或 CSVWithNamesAndTypes 。

如果 CSV 文件使用除逗号以外的其他分隔符，我们可以使用 format_csv_delimiter 选项来设置相关符号：

现在，当我们从 CSV 文件导入时， ； 符号将作为分隔符，而不是逗号。

有时，我们可能会在从 CSV 文件导入数据时跳过某些行。可以使用 input_format_csv_skip_first_lines 选项来完成此操作：

在这种情况下，我们将跳过 CSV 文件中的前十行：

该 file 有 1k 行，但 ClickHouse 只加载了 990，因为我们要求跳过前 10 行。

提示 使用 file() 函数时，使用 ClickHouse Cloud，您需要在文件所在的机器上运行 clickhouse client 中的命令。另一种选择是使用 clickhouse-local 在本地查看文件。

空值可能根据生成文件的应用程序而以不同方式编码。默认情况下，ClickHouse 将 \N 用作 CSV 中的空值。但是，我们可以使用 format_csv_null_representation 选项进行更改。

假设我们有以下 CSV 文件：

如果我们从此文件加载数据，ClickHouse 将把 Nothing 视为字符串（这是正确的）：

如果我们希望 ClickHouse 将 Nothing 视为 NULL ，可以使用以下选项定义：

现在我们有 NULL 在我们预期的位置：

制表符分隔数据格式被广泛用作数据交换格式。要将数据从 TSV 文件 加载到 ClickHouse，则使用 TabSeparated 格式：

还有一个 TabSeparatedWithNames 格式以允许处理带有标题的 TSV 文件。同样，对于 CSV，我们可以使用 input_format_tsv_skip_first_lines 选项跳过前 X 行。

有时，TSV 文件在保存时没有转义制表符和换行符。我们应该使用 TabSeparatedRaw 来处理此类文件。

在我们之前的示例中，任何格式也可以用于导出数据。要将数据从表（或查询）导出到 CSV 格式，我们使用相同的 FORMAT 子句：

要为 CSV 文件添加标题，我们使用 CSVWithNames 格式：

要将导出数据保存到文件中，我们可以使用 INTO…OUTFILE 子句：

注意 ClickHouse 只需 ~1 秒就能将 36m 行保存到 CSV 文件中。

如果我们想要使用除逗号以外的其他分隔符，可以使用 format_csv_delimiter 设置选项：

现在 ClickHouse 将使用 | 作为 CSV 格式的分隔符：

如果我们希望 CSV 文件在 Windows 环境中正常工作，我们应该考虑启用 output_format_csv_crlf_end_of_line 选项。这将使用 \r

作为换行符，而不是

：

我们可能会在许多情况下处理未知的 CSV 文件，因此我们必须探索哪些类型用于列。ClickHouse 默认将尝试根据对给定 CSV 文件的分析来猜测数据格式。这被称为“模式推断”。通过 DESCRIBE 语句和 file() 函数可以探索检测到的数据类型：

在这里，ClickHouse 能有效地猜测我们 CSV 文件的列类型。如果我们不希望 ClickHouse 猜测，可以使用以下选项禁用此功能：

在这种情况下，所有列类型将被视为 String 。

ClickHouse 还允许在导出数据时显式设置列类型，使用 CSVWithNamesAndTypes（及其他 *WithNames 格式系列）：

该格式将包括两行标题 - 一行为列名称，另一行为列类型。这将允许 ClickHouse（和其他应用程序）在从 此类文件 加载数据时识别列类型：

现在 ClickHouse 根据第二行标题识别列类型，而不是进行猜测。

在复杂情况下，文本数据可能以高度自定义的方式格式化，但仍然具有结构。ClickHouse 有一个特殊的 CustomSeparated 格式，可用于这种情况，它允许设置自定义转义规则、分隔符、行分隔符及开始/结束符号。

假设我们在文件中有以下数据：

我们可以看到，单个行用 row() 包裹，行通过 , 分隔，个别值用 ; 分隔。在这种情况下，我们可以使用以下设置从该文件读取数据：

现在我们可以从我们自定义格式的 file 中加载数据：

我们还可以使用 CustomSeparatedWithNames 正确导出和导入标题。探索 正则表达式和模板 格式以处理更复杂的情况。

CSV 文件可能很大，ClickHouse 可以高效处理任何大小的文件。大型文件通常是压缩的，ClickHouse 可以直接处理压缩的文件，无需先进行解压。在插入时可以使用 COMPRESSION 子句：

如果忽略 COMPRESSION 子句，ClickHouse 仍将根据文件扩展名尝试猜测文件的压缩。导出文件直接到压缩格式也可以使用相同的方法：

这将创建一个压缩的 data_csv.csv.gz 文件。

ClickHouse 引入对多种格式的支持，包括文本格式和二进制格式，以涵盖各种场景和平台。在以下文章中探索更多格式以及如何使用它们：

还可以查看 clickhouse-local - 一个便携式全功能工具，用于在不需要 ClickHouse 服务器的情况下处理本地/远程文件。