在 ClickHouse 中使用本地和二进制格式

ClickHouse 支持多种二进制格式，这能提高性能并节省空间。二进制格式在字符编码上也是安全的，因为数据以二进制形式保存。

我们将使用 some_data 表 和 数据 进行演示，欢迎在您的 ClickHouse 实例上复现此操作。

在 ClickHouse 节点之间导出和导入数据的最有效格式是 Native 格式。导出采用 INTO OUTFILE 子句进行：

这将创建一个 data.clickhouse 文件，采用本地格式。

要导入数据，我们可以使用 file() 来处理较小的文件或进行探索：

提示 使用 file() 函数时，在 ClickHouse Cloud 中，您需要在文件所在的机器上通过 clickhouse client 运行命令。另一种选择是使用 clickhouse-local 在本地探索文件。

在生产环境中，我们使用 FROM INFILE 来导入数据：

我们还可以在导出数据到本地格式时（以及大多数其他格式）启用压缩，使用 COMPRESSION 子句：

我们在导出时使用了 LZ4 压缩。在导入数据时，我们需要指定它：

另一个支持的二进制格式是 RowBinary，它允许导入和导出以二进制表示的行数据：

这将生成 data.binary 文件，采用二进制行格式。

此格式不支持自动模式推断，因此在加载之前，我们必须显式定义模式：

考虑使用 RowBinaryWithNames，它还添加了一个包含列列表的标题行。 RowBinaryWithNamesAndTypes 还将添加一个包含列类型的额外标题行。

要从 RowBinary 文件加载数据，我们可以使用 FROM INFILE 子句：

假设我们想读取整个二进制文件并将其保存到表的一个字段中。这种情况可以使用 RawBLOB format。此格式只能与单列表直接使用：

让我们将一个图像文件保存到 images 表中：

我们可以检查 data 字段的长度，该长度将等于原始文件大小：

此格式也可以用于通过 INTO OUTFILE 子句导出数据：

注意：我们必须使用 LIMIT 1 ，因为导出多个值将创建损坏的文件。

ClickHouse 支持使用 MsgPack 导入和导出到 MessagePack。要导出到 MessagePack 格式：

从 MessagePack 文件 导入数据：

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

要与 Protocol Buffers 一起使用，我们首先需要定义一个 schema file:

此模式文件（在我们案例中为 schema.proto ）的路径设置在 Protobuf 格式的 format_schema 设置选项中：

这将数据保存到 proto.bin 文件。ClickHouse 还支持导入 Protobuf 数据以及嵌套消息。考虑使用 ProtobufSingle 来处理单个协议缓冲消息（在这种情况下将省略长度分隔符）。

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

ClickHouse 支持的另一种流行二进制序列化格式是 Cap’n Proto。与 Protobuf 格式类似，我们需要定义一个模式文件（在我们示例中的 schema.capnp ）：

现在我们可以使用 CapnProto 格式和此模式进行导入和导出：

注意：我们必须将 Date 列强制转换为 UInt32 以 匹配对应的类型。

ClickHouse 引入了对多种格式的支持，包括文本和二进制，以涵盖各种场景和平台。在以下文章中探索更多格式及其使用方式：

并且还请查看 clickhouse-local - 一款便携式全功能工具，能够在不启动 ClickHouse 服务器的情况下处理本地/远程文件。