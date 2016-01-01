将 MySQL 与 ClickHouse 集成
本页面介绍了如何使用
MySQL 表引擎，从 MySQL 表中读取数据。
通过 MySQL 表引擎将 ClickHouse 连接到 MySQL
MySQL 表引擎允许您将 ClickHouse 连接到 MySQL。SELECT 和 INSERT 语句可以在 ClickHouse 或 MySQL 表中使用。本文将演示如何使用
MySQL 表引擎的基本方法。
1. 配置 MySQL
- 在 MySQL 中创建一个数据库：
- 创建一个表：
- 插入示例行：
- 创建一个用于从 ClickHouse 连接的用户：
- 根据需要授予权限。（为了演示，给
mysql_clickhouse用户授予管理员权限。）
备注
如果您在 ClickHouse Cloud 中使用此功能，您可能需要允许 ClickHouse Cloud 的 IP 地址访问您的 MySQL 实例。 请查看 ClickHouse Cloud Endpoints API 以获取出站流量的详细信息。
2. 在 ClickHouse 中定义表
- 现在让我们创建一个使用
MySQL表引擎的 ClickHouse 表：
最小参数如下：
|parameter
|Description
|example
|host
|主机名或 IP
|mysql-host.domain.com
|database
|mysql 数据库名称
|db1
|table
|mysql 表名称
|table1
|user
|连接到 mysql 的用户名
|mysql_clickhouse
|password
|连接到 mysql 的密码
|Password123!
备注
查看 MySQL 表引擎 文档页面以获取完整的参数列表。
3. 测试集成
- 在 MySQL 中插入一个示例行：
- 注意 ClickHouse 表中存在的 MySQL 表行，以及您刚刚添加的新行：
您应该看到 4 行：
- 让我们向 ClickHouse 表添加一行：
- 注意新行出现在 MySQL 中：
您应该看到新行：
摘要
MySQL 表引擎允许您将 ClickHouse 连接到 MySQL，以便双向交换数据。有关更多详细信息，请确保查看 MySQL 表引擎 的文档页面。