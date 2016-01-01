Kinesis 基于角色的访问
本文演示了 ClickPipes 客户如何利用基于角色的访问来与 Amazon Kinesis 进行身份验证，并安全访问他们的数据流。
介绍
在深入了解安全 Kinesis 访问的设置之前，了解机制是很重要的。以下是 ClickPipes 如何通过假设客户的 AWS 账户中的角色来访问 Amazon Kinesis 数据流的概述。
通过这种方式，客户可以在一个地方（假设角色的 IAM 策略）管理对其 Kinesis 数据流的所有访问，无需单独修改每个数据流的访问策略。
设置
获取 ClickHouse 服务 IAM role Arn
1 - 登录到您的 ClickHouse 云账户。
2 - 选择您想要创建集成的 ClickHouse 服务。
3 - 选择 设置 选项卡。
4 - 滚动到页面底部的 网络安全信息 部分。
5 - 复制如下所示的属于该服务的 服务角色 ID (IAM) 值。
设置 IAM 假设角色
手动创建 IAM 角色。
1 - 使用具有创建和管理 IAM 角色权限的 IAM 用户登录到您的 AWS 账户。
2 - 浏览到 IAM 服务控制台。
3 - 创建一个新的 IAM 角色，并使用以下 IAM 和信任策略。请注意，IAM 角色的名称 必须以
ClickHouseAccessRole- 开头才能正常工作。
信任策略（请将
{ClickHouse_IAM_ARN} 替换为属于您的 ClickHouse 实例的 IAM 角色 ARN）：
IAM 策略（请将
{STREAM_NAME} 替换为您的 Kinesis 数据流名称）：
4 - 创建后复制新的 IAM 角色 ARN。这是访问您的 Kinesis 数据流所需的内容。