ClickPipes for Postgres: Handling TOAST Columns

在将数据从 PostgreSQL 复制到 ClickHouse 时，了解 TOAST（超大型属性存储技术）列的限制和特别注意事项至关重要。本指南将帮助您识别并正确处理复制过程中的 TOAST 列。

TOAST（超大型属性存储技术）是 PostgreSQL 处理大字段值的机制。当一行超过最大行大小（通常为 2KB，但这可能因 PostgreSQL 版本和确切设置而异）时，PostgreSQL 会自动将大字段值移入单独的 TOAST 表中，仅在主表中存储一个指针。

需要注意的是，在更改数据捕获（CDC）过程中，未更改的 TOAST 列不会包含在复制流中。如果处理不当，这可能导致数据复制不完整。

在初始加载（快照）过程中，所有列的值，包括 TOAST 列，都将正确复制，无论其大小。此指南描述的限制主要影响初始加载后的持续 CDC 过程。

您可以在此处阅读有关 TOAST 及其在 PostgreSQL 中实现的更多信息： https://www.postgresql.org/docs/current/storage-toast.html

要识别表是否具有 TOAST 列，您可以使用以下 SQL 查询：

此查询将返回可能被 TOAST 的列的名称和数据类型。然而，需要注意的是，此查询仅识别根据其数据类型和存储属性符合 TOAST 存储条件的列。要确定这些列是否实际包含 TOAST 数据，您需要考虑这些列中的值是否超过大小。这些列中数据的实际 TOAST 处理取决于存储的具体内容。

为了确保在复制过程中正确处理 TOAST 列，您应该将表的 REPLICA IDENTITY 设置为 FULL 。这告诉 PostgreSQL 在更新和删除操作的 WAL 中包含完整的旧行，从而确保所有列值（包括 TOAST 列）都可用于复制。

您可以使用以下 SQL 命令将 REPLICA IDENTITY 设置为 FULL ：

有关设置 REPLICA IDENTITY FULL 时性能考虑，请参考 这篇博文。

如果未为具有 TOAST 列的表设置 REPLICA IDENTITY FULL ，在复制到 ClickHouse 时可能会遇到以下问题：

对于 INSERT 操作，所有列（包括 TOAST 列）都将正确复制。 对于 UPDATE 操作： 如果 TOAST 列未被修改，其值在 ClickHouse 中将显示为 NULL 或空。

如果 TOAST 列被修改，则将正确复制。 对于 DELETE 操作，TOAST 列的值在 ClickHouse 中将显示为 NULL 或空。

这些行为可能导致您在 PostgreSQL 源和 ClickHouse 目标之间的数据不一致。因此，对于具有 TOAST 列的表，设置 REPLICA IDENTITY FULL 至关重要，以确保准确和完整的数据复制。