PlanetScale for Postgres 源设置指南

信息 PlanetScale for Postgres 目前处于 早期访问 阶段。

ClickPipes 支持 Postgres 版本 12 及更高版本。

要在您的 Postgres 实例上启用复制，我们需要确保以下设置已配置：

wal_level = logical

要检查相同的内容，您可以运行以下 SQL 命令：

SHOW wal_level;

默认情况下，输出应该是 logical 。如果不是，请登录到 PlanetScale 控制台，转到 Cluster configuration->Parameters ，并向下滚动到 Write-ahead log 进行更改。

警告 在 PlanetScale 控制台中更改此设置将会触发重启。

此外，建议将 max_slot_wal_keep_size 的设置从默认的 4GB 增加。这也可通过 PlanetScale 控制台进行，方法是转到 Cluster configuration->Parameters 然后向下滚动到 Write-ahead log 。有关新值的帮助，请查看 这里。

让我们为 ClickPipes 创建一个具有适合 CDC 的必要权限的新用户，并创建一个我们将用于复制的发布。

为此，您可以使用默认的 postgres.<...> 用户连接到您的 PlanetScale Postgres 实例，并运行以下 SQL 命令：

CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'clickpipes_password'; GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; -- You may need to grant these permissions on more schemas depending on the tables you're moving GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user; -- Give replication permission to the USER ALTER USER clickpipes_user REPLICATION; -- Create a publication. We will use this when creating the pipe -- When adding new tables to the ClickPipe, you'll need to manually add them to the publication as well. CREATE PUBLICATION clickpipes_publication FOR TABLE <...>, <...>, <...>;

备注 确保将 clickpipes_user 和 clickpipes_password 替换为您想要的用户名和密码。

要连接到 PlanetScale Postgres，目前的分支需要附加到上述创建的用户名后。例如，如果创建的用户名为 clickpipes_user ，则在 ClickPipe 创建期间提供的实际用户需要是 clickpipes_user . branch ，其中 branch 指的是当前 PlanetScale Postgres 分支 的 “id”。要快速确定这一点，您可以参考您之前用于创建用户的 postgres 用户的用户名，句点后的部分将是分支 id。 连接到 PlanetScale Postgres 的 CDC 管道时，请勿使用 PSBouncer 端口（当前为 6432 ），必须使用常规端口 5432 。仅在初始加载的管道中可以使用任一端口。 请确保您仅连接到主实例，连接到副本实例 当前不支持。

您现在可以 创建您的 ClickPipe 并开始将数据从您的 Postgres 实例导入到 ClickHouse Cloud。 请务必记下您在设置 Postgres 实例时使用的连接详细信息，因为在创建 ClickPipe 过程中您将需要这些信息。