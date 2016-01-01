PlanetScale for Postgres 源设置指南
信息
PlanetScale for Postgres 目前处于 早期访问 阶段。
支持的 Postgres 版本
ClickPipes 支持 Postgres 版本 12 及更高版本。
启用逻辑复制
- 要在您的 Postgres 实例上启用复制，我们需要确保以下设置已配置：
要检查相同的内容，您可以运行以下 SQL 命令：
默认情况下，输出应该是
logical。如果不是，请登录到 PlanetScale 控制台，转到
Cluster configuration->Parameters，并向下滚动到
Write-ahead log 进行更改。
警告
在 PlanetScale 控制台中更改此设置将会触发重启。
- 此外，建议将
max_slot_wal_keep_size的设置从默认的 4GB 增加。这也可通过 PlanetScale 控制台进行，方法是转到
Cluster configuration->Parameters然后向下滚动到
Write-ahead log。有关新值的帮助，请查看 这里。
创建具有权限和发布的用户
让我们为 ClickPipes 创建一个具有适合 CDC 的必要权限的新用户，并创建一个我们将用于复制的发布。
为此，您可以使用默认的
postgres.<...> 用户连接到您的 PlanetScale Postgres 实例，并运行以下 SQL 命令：
备注
确保将
clickpipes_user 和
clickpipes_password 替换为您想要的用户名和密码。
注意事项
- 要连接到 PlanetScale Postgres，目前的分支需要附加到上述创建的用户名后。例如，如果创建的用户名为
clickpipes_user，则在 ClickPipe 创建期间提供的实际用户需要是
clickpipes_user.
branch，其中
branch指的是当前 PlanetScale Postgres 分支 的 “id”。要快速确定这一点，您可以参考您之前用于创建用户的
postgres用户的用户名，句点后的部分将是分支 id。
- 连接到 PlanetScale Postgres 的 CDC 管道时，请勿使用
PSBouncer端口（当前为
6432），必须使用常规端口
5432。仅在初始加载的管道中可以使用任一端口。
- 请确保您仅连接到主实例，连接到副本实例 当前不支持。
接下来是什么？
您现在可以 创建您的 ClickPipe 并开始将数据从您的 Postgres 实例导入到 ClickHouse Cloud。 请务必记下您在设置 Postgres 实例时使用的连接详细信息，因为在创建 ClickPipe 过程中您将需要这些信息。