PlanetScale for Postgres 源设置指南

信息

PlanetScale for Postgres 目前处于 早期访问 阶段。

支持的 Postgres 版本

ClickPipes 支持 Postgres 版本 12 及更高版本。

启用逻辑复制

  1. 要在您的 Postgres 实例上启用复制，我们需要确保以下设置已配置：
wal_level = logical

要检查相同的内容，您可以运行以下 SQL 命令：

SHOW wal_level;

默认情况下，输出应该是 logical。如果不是，请登录到 PlanetScale 控制台，转到 Cluster configuration->Parameters，并向下滚动到 Write-ahead log 进行更改。

调整 PlanetScale 控制台中的 wal_level
警告

在 PlanetScale 控制台中更改此设置将会触发重启。

  1. 此外，建议将 max_slot_wal_keep_size 的设置从默认的 4GB 增加。这也可通过 PlanetScale 控制台进行，方法是转到 Cluster configuration->Parameters 然后向下滚动到 Write-ahead log。有关新值的帮助，请查看 这里
调整 PlanetScale 控制台中的 max_slot_wal_keep_size

创建具有权限和发布的用户

让我们为 ClickPipes 创建一个具有适合 CDC 的必要权限的新用户，并创建一个我们将用于复制的发布。

为此，您可以使用默认的 postgres.<...> 用户连接到您的 PlanetScale Postgres 实例，并运行以下 SQL 命令：

  CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'clickpipes_password';
  GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user;
-- You may need to grant these permissions on more schemas depending on the tables you're moving
  GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user;
  ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user;

-- Give replication permission to the USER
  ALTER USER clickpipes_user REPLICATION;

-- Create a publication. We will use this when creating the pipe
-- When adding new tables to the ClickPipe, you'll need to manually add them to the publication as well. 
  CREATE PUBLICATION clickpipes_publication FOR TABLE <...>, <...>, <...>;
备注

确保将 clickpipes_userclickpipes_password 替换为您想要的用户名和密码。

注意事项

  1. 要连接到 PlanetScale Postgres，目前的分支需要附加到上述创建的用户名后。例如，如果创建的用户名为 clickpipes_user，则在 ClickPipe 创建期间提供的实际用户需要是 clickpipes_user.branch，其中 branch 指的是当前 PlanetScale Postgres 分支 的 “id”。要快速确定这一点，您可以参考您之前用于创建用户的 postgres 用户的用户名，句点后的部分将是分支 id。
  2. 连接到 PlanetScale Postgres 的 CDC 管道时，请勿使用 PSBouncer 端口（当前为 6432），必须使用常规端口 5432。仅在初始加载的管道中可以使用任一端口。
  3. 请确保您仅连接到主实例，连接到副本实例 当前不支持。

接下来是什么？

您现在可以 创建您的 ClickPipe 并开始将数据从您的 Postgres 实例导入到 ClickHouse Cloud。 请务必记下您在设置 Postgres 实例时使用的连接详细信息，因为在创建 ClickPipe 过程中您将需要这些信息。