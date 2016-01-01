Postgres ClickPipe 的生命周期

这是关于 Postgres ClickPipe 各个阶段、它可能拥有的不同状态以及其含义的文档。

当您点击 "创建 ClickPipe" 按钮时，ClickPipe 在 配置中 状态下被创建。配置过程是我们启动底层基础设施以运行 ClickPipes 的服务，同时为管道注册一些初始元数据。由于 ClickPipes 的计算资源在服务中是共享的，因此您的第二个 ClickPipe 的创建速度会比第一个快得多——因为基础设施已经到位。

在管道配置好之后，它进入 设置中 状态。在这个状态下，我们创建目标 ClickHouse 表。同时我们在此处获取并记录您的源表的表定义。

一旦设置完成，我们进入 快照 状态（除非它是仅支持 CDC 的管道，这将过渡到 运行中 ）。 快照 、 初始快照 和 初始加载 （更常见）是可以互换的术语。在这个状态下，我们对源数据库表进行快照并将其加载到 ClickHouse 中。这并不使用逻辑复制，但在此步骤中会创建复制槽，因此您的 max_slot_wal_keep_size 和存储参数应考虑到初始加载期间槽的增长。有关初始加载的更多信息，请参见 并行初始加载文档。当触发重新同步或向现有管道添加新表时，管道也会进入 快照 状态。

一旦初始加载完成，管道进入 运行中 状态（除非它是仅支持快照的管道，这将过渡到 完成 ）。在此状态下，管道开始进行 变更数据捕获 。在这个状态中，我们开始从源数据库到 ClickHouse 的逻辑复制。有关控制 CDC 的信息，请参见 控制 CDC 文档。

一旦管道处于 运行中 状态，您可以暂停它。这将停止 CDC 过程，管道将进入 暂停 状态。在这个状态下，不会从源数据库提取新数据，但 ClickHouse 中现有的数据保持完好。您可以从此状态恢复管道。

备注 此状态即将推出。如果您正在使用我们的 OpenAPI，请考虑现在就添加对它的支持，以确保在发布时您的集成继续正常工作。

当您点击暂停按钮时，管道进入 正在暂停 状态。这是一个短暂状态，我们正在停止 CDC 过程。一旦 CDC 过程完全停止，管道将进入 暂停 状态。

备注 此状态即将推出。如果您正在使用我们的 OpenAPI，请考虑现在就添加对它的支持，以确保在发布时您的集成继续正常工作。

当前，这表示管道正在删除表的过程中。

备注 此状态即将推出。如果您正在使用我们的 OpenAPI，请考虑现在就添加对它的支持，以确保在发布时您的集成继续正常工作。

此状态表示管道处于重新同步阶段，其中正在执行 _重新同步 表和原始表的原子交换。有关重新同步的更多信息，请参见 重新同步文档。

此状态适用于仅限快照的管道，表示快照已完成且没有更多工作要做。

如果管道出现不可恢复的错误，它将进入 失败 状态。您可以与支持部门联系或 重新同步 您的管道以从此状态恢复。