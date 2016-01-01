Postgres 生成列：注意事项和最佳实践

在使用 PostgreSQL 的生成列进行复制的表时，有一些重要的考虑事项需要牢记。这些注意事项可能会影响复制过程和目标系统中的数据一致性。

未通过 pgoutput 发布： 生成列不会通过 pgoutput 逻辑复制插件发布。这意味着当您将数据从 PostgreSQL 复制到其他系统时，生成列的值不会包含在复制流中。 主键问题： 如果生成列是主键的一部分，则可能会导致目标上的去重问题。由于生成列的值未被复制，目标系统将没有必要的信息来正确识别和去重行。

为了绕过这些限制，请考虑以下最佳实践：

在目标上重建生成列： 不依赖复制过程处理生成列，建议使用 dbt（数据构建工具）或其他数据转换机制在目标上重建这些列。 避免在主键中使用生成列： 在设计将要复制的表时，最好避免将生成列包含在主键中。

在即将发布的版本中，我们计划添加一个 UI 来帮助用户完成以下任务：