AWS IAM 数据库身份验证（RDS/Aurora）

本文演示 ClickPipes 客户如何利用基于角色的访问控制与 Amazon Aurora 和 RDS 进行身份验证，并安全访问相应的数据库。

注意 对于 AWS RDS Postgres 和 Aurora Postgres，由于 AWS IAM DB Authentication 的限制，您只能运行 Initial Load Only 类型的 ClickPipes。 对于 MySQL 和 MariaDB，则不受此限制，您可以同时运行 Initial Load Only 和 CDC 类型的 ClickPipes。

1 - 登录到你的 ClickHouse Cloud 帐户。

2 - 选择你要为其创建集成的 ClickHouse 服务。

3 - 选择 Settings 选项卡。

4 - 滚动到页面底部的 Network security information 部分。

5 - 复制如下所示、属于该服务的 Service role ID (IAM) 值。

我们将这个值记作 {ClickHouse_IAM_ARN} 。这是用于访问你的 RDS/Aurora 实例的 IAM 角色。

登录 AWS 账户，并进入要配置的 RDS 实例。 点击 Modify 按钮。 向下滚动至 Database authentication 部分。 启用 Password and IAM database authentication 选项。 点击 Continue 按钮。 检查更改并点击 Apply immediately 选项。

登录到您的 AWS 账户，并导航到要配置的 RDS 实例或 Aurora 集群。 点击 Configuration 选项卡。 记录下 Resource ID 的值。对于 RDS，其格式类似于 db-xxxxxxxxxxxxxx ，对于 Aurora 集群，其格式类似于 cluster-xxxxxxxxxxxxxx 。我们将该值记为 {RDS_RESOURCE_ID} 。这是将在 IAM 策略中用于允许访问 RDS 实例的资源 ID。

连接到 RDS/Aurora 实例，并使用以下命令创建一个新的数据库用户： CREATE USER clickpipes_iam_user; GRANT rds_iam TO clickpipes_iam_user; 按照 PostgreSQL 源设置指南 中的其余步骤，将 RDS 实例配置为用于 ClickPipes。

连接到您的 RDS/Aurora 实例，并使用以下命令创建一个新的数据库用户： CREATE USER 'clickpipes_iam_user' IDENTIFIED WITH AWSAuthenticationPlugin AS 'RDS'; 按照 MySQL 源设置指南 中其余步骤，将您的 RDS/Aurora 实例配置为与 ClickPipes 集成。

1 - 在浏览器中使用具有创建和管理 IAM 角色权限的 IAM 用户登录到您的 AWS 账号。

2 - 打开 IAM 服务控制台。

3 - 使用以下 IAM 策略和信任策略创建一个新的 IAM 角色。

信任策略（请将 {ClickHouse_IAM_ARN} 替换为您的 ClickHouse 实例对应的 IAM 角色 ARN）：

{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "{ClickHouse_IAM_ARN}" }, "Action": [ "sts:AssumeRole", "sts:TagSession" ] } ] }

IAM 策略（请将 {RDS_RESOURCE_ID} 替换为 RDS 实例的资源 ID）。请确保将 {RDS_REGION} 替换为 RDS/Aurora 实例所在的区域，将 {AWS_ACCOUNT} 替换为 AWS 账户 ID：

{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "rds-db:connect" ], "Resource": [ "arn:aws:rds-db:{RDS_REGION}:{AWS_ACCOUNT}:dbuser:{RDS_RESOURCE_ID}/clickpipes_iam_user" ] } ] }

4 - 创建完成后，复制新的 IAM Role Arn。这是使 ClickPipes 能够安全访问您的 AWS 数据库所需的凭据。我们将其称为 {RDS_ACCESS_IAM_ROLE_ARN} 。

现在，您可以使用此 IAM role，在 ClickPipes 访问 RDS/Aurora 实例时进行身份验证。