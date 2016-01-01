为连续摄取配置无序模式

默认情况下，S3 ClickPipe 假定 File 会按字典序添加到存储桶中。可以通过设置一个连接到存储桶的 Amazon SQS 队列，并可选地使用 Amazon EventBridge 作为事件路由器，来配置 S3 ClickPipe，以摄取不具有隐式顺序的 File。这样，ClickPipes 就能够监听 ObjectCreated:* 事件，并根据新 File 的创建情况进行摄取，而不受 File 命名约定的限制。

注意 无序模式仅支持 Amazon S3，不支持公共存储桶或兼容 S3 的服务。它要求设置一个连接到存储桶的 Amazon SQS 队列，并可选地使用 Amazon EventBridge 作为事件路由器。

在此模式下，S3 ClickPipe 会先对所选路径中的所有 File执行初始导入，然后监听队列中与指定路径匹配的 ObjectCreated:* 事件。对于此前已处理过的 File、不匹配该路径的 File，或其他类型事件的任何消息，都会被忽略。当达到 max insert bytes 或 max file count 中配置的阈值时，或者经过一个可配置的时间间隔后 (默认情况下为 30 Seconds) ，便会开始摄取这些 File。无法从某个特定 File 或某个时间点开始摄取——ClickPipes 始终会导入所选路径中的所有 File。

在摄取数据时，可能会发生各种故障，从而导致部分插入或重复数据。对象存储 ClickPipes 能够妥善处理插入失败，并通过临时暂存表提供 exactly-once 语义。数据会先插入暂存表；如果发生问题，暂存表会被截断，并从干净状态重新尝试插入。只有当插入成功完成后，分区才会被移动到目标表。