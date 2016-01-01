创建第一个 Amazon S3 ClickPipe
S3 ClickPipe 提供了一种完全托管且具备高可用性的方式，将来自 Amazon S3 和兼容 S3 的对象存储中的数据摄取到 ClickHouse Cloud 中。它支持具有恰好一次（exactly-once）语义的一次性摄取和持续摄取。
可以通过 ClickPipes UI 手动部署和管理 S3 ClickPipes，也可以使用 OpenAPI 和 Terraform 以编程方式进行管理。
选择数据格式
UI 会显示指定 bucket 中的文件列表。 选择你的数据格式（当前我们支持部分 ClickHouse 格式），以及是否启用持续摄取。 更多详情请参阅概览页面中的 “continuous ingest” 部分。
配置权限
最后，你可以为内部 ClickPipes 用户配置权限。
Permissions： ClickPipes 将创建一个专用用户用于向目标表写入数据。你可以为该内部用户选择一个角色，可以使用自定义角色或预定义角色之一：
Full access：对集群拥有完全访问权限。如果你在目标表上使用 materialized view 或字典，则需要此权限。
Only destination table：仅对目标表具有
INSERT权限。
完成设置
点击 “Complete Setup” 后，系统会注册你的 ClickPipe，你将能在汇总表中看到它的条目。
汇总表提供控件，用于在 ClickHouse 中显示来源或目标表的示例数据。
还提供控件用于移除 ClickPipe，并显示摄取作业的概要信息。
恭喜！ 你已成功完成第一个 ClickPipe 的设置。 如果这是一个配置为持续摄取的 ClickPipe，它将持续运行，从远程数据源实时摄取数据。 否则，它将执行一次批量摄取并结束。