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为持续摄取配置无序模式

默认情况下，GCS ClickPipe 假定 File 会按字典序添加到存储桶中。也可以通过设置一个连接到该存储桶的 Google Cloud Pub/Sub 订阅，将 GCS ClickPipe 配置为摄取不具备隐式顺序的 File。这使 ClickPipes 能够监听 OBJECT_FINALIZE 通知，并摄取任何新 File，而不受 File 命名约定的影响。

注意

无序模式支持公共存储桶。它需要 Service Account 身份验证，以及一个连接到该存储桶的 Google Cloud Pub/Sub 订阅。

工作原理

在此模式下，GCS ClickPipe 会先对所选路径中的所有文件执行初始加载，然后通过与指定路径匹配的 Pub/Sub 订阅监听对象通知。对于先前已见过的文件、不匹配该路径的文件，或不同类型事件的任何消息，都将被忽略无法从特定文件或某个时间点开始摄取——ClickPipes 始终会加载所选路径中的所有文件。

摄取数据时，可能会发生各种类型的故障，从而导致部分插入或重复数据。对象存储 ClickPipes 能够抵御插入失败，并通过临时暂存表提供 exactly-once 语义。数据会先插入暂存表；如果出现问题，暂存表会被截断，并从干净状态重试插入。只有在插入成功完成后，分区才会被移动到目标表。

创建 Google Cloud Pub/Sub 主题

1. 在 Google Cloud Console 中，导航到 Pub/Sub > Topics > Create topic。创建一个带默认订阅的新主题，并记下 Topic Name

2. 配置一个 GCS 存储桶通知，将 OBJECT_FINALIZE 事件发布到上面创建的 Pub/Sub 主题。

2.1. 此步骤无法在 Google Cloud Console 中执行，因此您必须使用 gcloud 客户端或您偏好的 Google Cloud 编程接口。例如，使用 gcloud

# Create a Pub/Sub notification for new objects in the bucket
gcloud storage buckets notifications create "gs://${YOUR_BUCKET_NAME}" \
  --topic="projects/${YOUR_PROJECT_ID}/topics/${YOUR_TOPIC_NAME}" \
  --event-types="OBJECT_FINALIZE" \
  --payload-format="json"

# List the Pub/Sub notifications in the bucket
gcloud storage buckets notifications describe

配置服务账号

1. 配置一个 服务账号，并授予其所需权限，以允许 ClickPipes 列出并获取指定存储桶中的对象，以及使用和监控 Pub/Sub 订阅中的通知。

1.1. 此步骤可以在 Google Cloud Console 中执行，也可以使用 gcloud 客户端或您偏好的 Google Cloud 编程接口。例如，使用 gcloud

# 1. Grant read access to the GCS bucket
gcloud storage buckets add-iam-policy-binding "gs://${YOUR_BUCKET_NAME}" \
  --member="serviceAccount:${YOUR_SERVICE_ACCOUNT}@${YOUR_PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/storage.objectViewer"

# 2. Grant read access to the Pub/Sub subscription
gcloud pubsub subscriptions add-iam-policy-binding "${YOUR_SUBSCRIPTION_NAME}" \
  --member="serviceAccount:${YOUR_SERVICE_ACCOUNT}@${YOUR_PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/pubsub.subscriber"

# 3. Grant permission to get the Pub/Sub subscription metadata
gcloud pubsub subscriptions add-iam-policy-binding "${YOUR_SUBSCRIPTION_NAME}" \
  --member="serviceAccount:${YOUR_SERVICE_ACCOUNT}@${YOUR_PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/pubsub.viewer"

以无序模式创建 ClickPipe

1. 在 ClickHouse Cloud 控制台中，导航到 Data Sources > Create ClickPipe，并选择 Google Cloud Storage。输入用于连接到您的 GCS 存储桶的详细信息。在 Authentication method 下，选择 Service Account 并提供 .json 服务账号密钥。

2. 打开 持续摄取，然后选择 Any order 作为摄取模式，并提供与您的存储桶相连的 Pub/Sub 订阅 名称。订阅名称必须遵循以下格式：

projects/${YOUR_PROJECT_ID}/subscriptions/${YOUR_SUBSCRIPTION_NAME}

3. 点击 Incoming data。为目标表定义一个 Sorting key。对映射后的 schema 进行必要调整，然后为 ClickPipes 数据库用户配置一个角色。

4. 检查配置并点击 Create ClickPipe。ClickPipes 将先对您的存储桶执行初始扫描，以加载与指定路径匹配的所有现有文件，然后在主题中收到新的 OBJECT_FINALIZE 事件时开始处理文件。