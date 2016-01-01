为持续摄取配置无序模式
默认情况下，GCS ClickPipe 假定 File 会按字典序添加到存储桶中。也可以通过设置一个连接到该存储桶的 Google Cloud Pub/Sub 订阅，将 GCS ClickPipe 配置为摄取不具备隐式顺序的 File。这使 ClickPipes 能够监听
OBJECT_FINALIZE 通知，并摄取任何新 File，而不受 File 命名约定的影响。
无序模式不支持公共存储桶。它需要 Service Account 身份验证，以及一个连接到该存储桶的 Google Cloud Pub/Sub 订阅。
工作原理
在此模式下，GCS ClickPipe 会先对所选路径中的所有文件执行初始加载，然后通过与指定路径匹配的 Pub/Sub 订阅监听对象通知。对于先前已见过的文件、不匹配该路径的文件，或不同类型事件的任何消息，都将被忽略。无法从特定文件或某个时间点开始摄取——ClickPipes 始终会加载所选路径中的所有文件。
摄取数据时，可能会发生各种类型的故障，从而导致部分插入或重复数据。对象存储 ClickPipes 能够抵御插入失败，并通过临时暂存表提供 exactly-once 语义。数据会先插入暂存表；如果出现问题，暂存表会被截断，并从干净状态重试插入。只有在插入成功完成后，分区才会被移动到目标表。
创建 Google Cloud Pub/Sub 主题
1. 在 Google Cloud Console 中，导航到 Pub/Sub > Topics > Create topic。创建一个带默认订阅的新主题，并记下 Topic Name。
2. 配置一个 GCS 存储桶通知，将
OBJECT_FINALIZE 事件发布到上面创建的 Pub/Sub 主题。
2.1. 此步骤无法在 Google Cloud Console 中执行，因此您必须使用
gcloud 客户端或您偏好的 Google Cloud 编程接口。例如，使用
gcloud：
以无序模式创建 ClickPipe
1. 在 ClickHouse Cloud 控制台中，导航到 Data Sources > Create ClickPipe，并选择 Google Cloud Storage。输入用于连接到您的 GCS 存储桶的详细信息。在 Authentication method 下，选择 Service Account 并提供
.json 服务账号密钥。
2. 打开 持续摄取，然后选择 Any order 作为摄取模式，并提供与您的存储桶相连的 Pub/Sub 订阅 名称。订阅名称必须遵循以下格式：
3. 点击 Incoming data。为目标表定义一个 Sorting key。对映射后的 schema 进行必要调整，然后为 ClickPipes 数据库用户配置一个角色。
4. 检查配置并点击 Create ClickPipe。ClickPipes 将先对您的存储桶执行初始扫描，以加载与指定路径匹配的所有现有文件，然后在主题中收到新的
OBJECT_FINALIZE 事件时开始处理文件。