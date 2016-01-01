为持续摄取配置无序模式

默认情况下，GCS ClickPipe 假定 File 会按字典序添加到存储桶中。也可以通过设置一个连接到该存储桶的 Google Cloud Pub/Sub 订阅，将 GCS ClickPipe 配置为摄取不具备隐式顺序的 File。这使 ClickPipes 能够监听 OBJECT_FINALIZE 通知，并摄取任何新 File，而不受 File 命名约定的影响。

注意 无序模式不支持公共存储桶。它需要 Service Account 身份验证，以及一个连接到该存储桶的 Google Cloud Pub/Sub 订阅。

在此模式下，GCS ClickPipe 会先对所选路径中的所有文件执行初始加载，然后通过与指定路径匹配的 Pub/Sub 订阅监听对象通知。对于先前已见过的文件、不匹配该路径的文件，或不同类型事件的任何消息，都将被忽略。无法从特定文件或某个时间点开始摄取——ClickPipes 始终会加载所选路径中的所有文件。

摄取数据时，可能会发生各种类型的故障，从而导致部分插入或重复数据。对象存储 ClickPipes 能够抵御插入失败，并通过临时暂存表提供 exactly-once 语义。数据会先插入暂存表；如果出现问题，暂存表会被截断，并从干净状态重试插入。只有在插入成功完成后，分区才会被移动到目标表。