在下一步中，你可以选择将数据摄取到一个新的 ClickHouse 表中，或复用现有表。 按照界面中的说明修改表名、schema（表结构）和相关设置。 你可以在顶部的示例表中实时预览你的更改。

你也可以使用提供的控件自定义高级设置。

或者，你也可以选择将数据摄取到现有的 ClickHouse 表中。 在这种情况下，UI 将允许你把来源中的字段映射到所选目标表中的 ClickHouse 字段。