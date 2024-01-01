将 Azure Blob Storage 与 ClickHouse Cloud 集成

ABS ClickPipe 提供了一种完全托管且具备高可靠性的方式，将 Azure Blob Storage 中的数据摄取到 ClickHouse Cloud 中。它支持具有精确一次（exactly-once）语义的 一次性摄取 和 持续摄取。

可以通过 ClickPipes UI 手动部署和管理 ABS ClickPipes，也可以以编程方式使用 OpenAPI 和 Terraform 进行管理。

ABS ClickPipe 会在一次批量操作中，将指定容器中所有与指定模式匹配的文件加载到目标 ClickHouse 表中。摄取任务完成后，ClickPipe 会自动停止。此一次性摄取模式提供严格一次（exactly-once）语义，确保每个文件都能被可靠处理且不会产生重复。

启用持续摄取后，ClickPipes 会持续从指定路径摄取数据。为了确定摄取顺序，ABS ClickPipe 依赖于文件的隐式字典序。

ABS ClickPipe 假定文件按字典序（lexicographical order）被添加到容器中，并依赖这一隐含顺序按次序摄取文件。这意味着，任何新文件必须在字典序上大于最后一个已摄取的文件。例如，名为 file1 、 file2 和 file3 的文件会被依次摄取，但如果在容器中新增一个 file 0 ，它将被忽略，因为该文件名在字典序上并不大于最后一个已摄取的文件。

在此模式下，ABS ClickPipe 会对指定路径中的所有文件进行初始加载，然后以可配置的时间间隔轮询新文件（默认 30 秒）。无法从某个特定文件或时间点开始摄取——ClickPipes 始终会加载指定路径中的所有文件。

对象存储 ClickPipes 遵循 POSIX 标准进行文件模式匹配。所有模式都区分大小写，并且匹配容器名称之后的完整路径。为获得更好的性能，请尽可能使用更具体的模式（例如使用 data-2024-*.csv 而不是 *.csv ）。

Pattern 描述 示例 匹配结果 ? 精确匹配单个字符（不包括 / 字符） data-?.csv data-1.csv ， data-a.csv ， data-x.csv * 匹配零个或多个字符（不包括 / 字符） data-*.csv data-1.csv ， data-001.csv ， data-report.csv ， data-.csv **

递归 匹配零个或多个字符（包括 / 字符），用于递归遍历目录。 logs/**/error.log logs/error.log ， logs/2024/error.log ， logs/2024/01/error.log

示例：

https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/folder/*.csv

https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/logs/**/data.json

https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/file-?.parquet

https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/data-2024-*.csv.gz

Pattern Description Example Alternatives {abc,def} 大括号扩展（多选） {logs,data}/file.csv 为每个路径分别创建一个 ClickPipes 实例。 {N..M} 数字范围扩展 file-{1..100}.csv 使用 file-*.csv 或 file-?.csv 。

示例：

https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/{documents-01,documents-02}.json

https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/file-{1..100}.csv

https://storageaccount.blob.core.windows.net/container/{logs,metrics}/data.parquet

在摄取大型数据集时，可能会发生各种类型的故障，从而导致部分插入或重复数据。Object Storage ClickPipes 对插入失败具有良好的容错性，并提供精确一次语义（exactly-once semantics）。这是通过使用临时的“staging”表实现的。数据首先被插入到 staging 表中。如果此插入出现问题，可以截断 staging 表，并从干净状态重试插入。只有当插入操作完成且成功后，才会将 staging 表中的分区移动到目标表中。要进一步了解这一策略，请查阅这篇博客文章。

要跟踪哪些文件已被摄取，请在列映射列表中添加 _file 虚拟列。 _file 虚拟列包含源对象的文件名，可用于查询哪些文件已被处理。

ABS ClickPipe 仅支持私有容器，不支持公共容器。

容器的 bucket 策略中必须允许 s3:GetObject 和 s3:ListBucket 操作。

注意 当前不支持 Microsoft Entra ID 身份验证（包括 Managed Identities）。

Azure Blob Storage 的身份验证使用连接字符串，该字符串同时支持访问密钥和共享访问签名（SAS）。

要使用账户访问密钥进行身份验证，请提供以下格式的连接字符串：

DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=storage-account-name;AccountKey=account-access-key;EndpointSuffix=core.windows.net

你可以在 Azure 门户中的 Storage account > Access keys 下找到你的存储帐户名称和访问密钥。

要使用共享访问签名 (SAS)进行身份验证，请提供包含 SAS 令牌的连接字符串：

BlobEndpoint=https://storage-account-name.blob.core.windows.net/;SharedAccessSignature=sas-token

在 Azure 门户中通过 Storage Account > Shared access signature 生成一个 SAS 令牌，为你要摄取的容器和 blob 授予相应的权限（ Read 、 List ）。

ClickPipes 提供了合理的默认值，能够满足大多数使用场景的需求。如果您的使用场景需要额外的微调，可以调整以下设置：

Setting Default value Description Max insert bytes 10GB 单个插入批次中要处理的最大字节数。 Max file count 100 单个插入批次中要处理的最大文件数量。 Max threads auto(3) 用于文件处理的最大并发线程数。 Max insert threads 1 用于文件处理的最大并发插入线程数。 Min insert block size bytes 1GB 可以插入到数据表中的数据块的最小字节大小。 Max download threads 4 最大并发下载线程数。 Object storage polling interval 30s 配置在向 ClickHouse 集群插入数据之前的最大等待时间。 Parallel distributed insert select 2 并行分布式 INSERT SELECT 设置。 Parallel view processing false 是否启用并发而非顺序地推送到附加的 VIEW。 Use cluster function true 是否在多个节点上并行处理文件。

对象存储型 ClickPipes 会根据配置的垂直自动扩缩容设置所确定的 ClickHouse 服务最小规格进行扩缩容。ClickPipe 的规格在创建该 ClickPipe 时确定。之后对 ClickHouse 服务设置所做的更改不会影响 ClickPipe 的规格。

要提高大型摄取任务的吞吐量，建议在创建 ClickPipe 之前先对 ClickHouse 服务进行扩容。

ClickPipes 只会尝试摄取大小不超过 10GB 的对象。如果某个文件大于 10GB，将会在 ClickPipes 专用的错误表中追加一条错误记录。

对于包含超过 100,000 个文件的容器，Azure Blob Storage 的 LIST 操作在检测新文件时会引入额外延迟，这会叠加在默认轮询间隔之上：

< 100k 个文件 ：约 30 秒（默认轮询间隔）

：约 30 秒（默认轮询间隔） 100k 个文件 ：约 40–45 秒

：约 40–45 秒 250k 个文件 ：约 55–70 秒

：约 55–70 秒 500k+ 个文件：可能超过 90 秒

对于持续摄取，ClickPipes 必须扫描容器，以识别文件名在字典序上大于上一次已摄取文件的新文件。我们建议将文件组织到多个较小的容器中，或使用分层目录结构，以减少每次列举操作中的文件数量。

目标表上的 materialized view 也受支持。ClickPipes 不仅会为目标表创建暂存表（staging table），也会为所有依赖该目标表的 materialized view 创建暂存表。

我们不会为非 materialized view 创建暂存表。这意味着，如果你的目标表存在一个或多个下游 materialized view，这些 materialized view 应避免通过基于目标表定义的普通视图来读取数据。否则，你可能会发现这些 materialized view 中会出现数据缺失的情况。

在 ClickPipe 运行期间，对目标表、其 materialized views（包括级联 materialized views）或这些 materialized views 的目标表所做的任何更改，都会导致可重试的错误。若要对这些依赖项进行 schema 更改，应先暂停 ClickPipe，完成更改后再恢复运行。