将对象存储与 ClickHouse Cloud 集成
对象存储 ClickPipes 提供了一种简单且可靠的方法，以将数据从 Amazon S3 和 Google Cloud Storage 导入到 ClickHouse Cloud。支持一次性和持续的数据导入，并具有精确一次的语义。
先决条件
您已熟悉 ClickPipes 入门。
创建第一个 ClickPipe
- 在云控制台中，选择左侧菜单中的
Data Sources按钮，然后点击“设置 ClickPipe”
- 选择您的数据源。
- 填写表单，为您的 ClickPipe 提供名称、描述（可选）、您的 IAM 角色或凭据以及存储桶 URL。您可以使用类似 bash 的通配符指定多个文件。有关更多信息，请 参见文档中关于路径使用通配符的内容。
- 界面将显示指定存储桶中的文件列表。选择您的数据格式（我们当前支持 ClickHouse 格式的子集），以及您是否想启用持续导入 更多细节见下文。
- 在下一步中，您可以选择是将数据导入到新建的 ClickHouse 表中，还是重用现有的表。按照屏幕上的说明修改您的表名称、架构和设置。您可以在顶部的示例表中实时预览更改。
您还可以使用提供的控件自定义高级设置
- 或者，您可以选择将数据导入到现有的 ClickHouse 表中。在这种情况下，界面将允许您从源字段映射到所选目标表中的 ClickHouse 字段。
您也可以将 虚拟列 映射到字段，如
_path 或
_size。
- 最后，您可以为内部 ClickPipes 用户配置权限。
权限： ClickPipes 将为写入数据到目标表创建一个专用用户。您可以使用自定义角色或预定义角色之一选择此内部用户的角色：
完全访问：对集群具有完全访问权限。如果您在目标表中使用物化视图或字典，这是必需的。
仅目标表：仅对目标表具有
INSERT权限。
- 通过点击“完成设置”，系统将注册您的 ClickPipe，您将能够在摘要表中看到它。
摘要表提供了在 ClickHouse 中显示源或目标表示例数据的控件
以及移除 ClickPipe 和显示导入作业摘要的控件。
- 恭喜您！ 您已经成功设置了第一个 ClickPipe。如果这是一个流式 ClickPipe，它将持续运行，从您的远程数据源实时导入数据。否则，它将导入批次并完成。
支持的数据源
|名称
|Logo
|类型
|状态
|描述
|Amazon S3
|对象存储
|稳定
|配置 ClickPipes 从对象存储中导入大量数据。
|Google Cloud Storage
|对象存储
|稳定
|配置 ClickPipes 从对象存储中导入大量数据。
更多连接器将添加到 ClickPipes，您可以通过 联系我们 了解更多信息。
支持的数据格式
支持的格式有：
精确一次的语义
在导入大型数据集时可能会发生各种类型的故障，这可能导致部分插入或重复数据。对象存储 ClickPipes 对插入故障具有弹性，并提供精确一次的语义。这是通过使用临时“暂存”表实现的。数据首先插入到暂存表中。如果此插入出现问题，可以截断暂存表并从干净的状态重试插入。仅当插入完成并成功时，暂存表中的分区才会移动到目标表中。要了解更多有关此策略的信息，请查看 这篇博文。
视图支持
目标表上的物化视图也受支持。ClickPipes 将为目标表创建暂存表，以及任何依赖的物化视图。
我们不为非物化视图创建暂存表。这意味着如果您有一个目标表与一个或多个下游物化视图，应该避免通过视图从目标表选择数据。否则，您可能会发现物化视图中缺少数据。
扩展性
对象存储 ClickPipes 是根据通过 配置的垂直自动扩展设置 确定的最小 ClickHouse 服务大小进行扩展的。ClickPipe 的大小在创建管道时确定。后续对 ClickHouse 服务设置的更改不会影响 ClickPipe 的大小。
为了提高大批量导入作业的吞吐量，建议在创建 ClickPipe 之前扩展 ClickHouse 服务。
限制
- 对目标表、其物化视图（包括级联物化视图）或物化视图的目标表的任何更改不会被管道自动检测，可能会导致错误。您必须停止管道，进行必要的修改，然后重新启动管道，以便更改被检测到，避免由于重试而导致的错误和重复数据。
- 对支持的视图类型有限制。有关更多信息，请阅读 精确一次的语义 和 视图支持 部分。
- 对于在 GCP 或 Azure 部署的 ClickHouse Cloud 实例，S3 ClickPipes 不支持角色认证。仅支持 AWS ClickHouse Cloud 实例。
- ClickPipes 仅尝试导入大小为 10GB 或更小的对象。如果文件大于 10GB，将在 ClickPipes 的专用错误表中附加错误。
- S3 / GCS ClickPipes 不 与 S3 表函数 共享列出语法。
?— 替代任何单个字符
*— 替代任何数量的字符，包括空字符串
**— 替代任何数量的字符，包括空字符串
-
这是一个有效路径：
https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/http/**.ndjson.gz
这不是有效路径。
{N..M} 在 ClickPipes 中不受支持。
https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/http/{documents-01,documents-02}.ndjson.gz
持续导入
ClickPipes 支持从 S3 和 GCS 持续导入。当启用时，ClickPipes 将持续从指定路径导入数据，每30秒轮询新文件。然而，新文件必须在词法上大于最后导入的文件，这意味着它们的命名方式必须定义导入顺序。例如，命名为
file1、
file2、
file3 等的文件将按顺序导入。如果添加了一个名为
file0 的新文件，ClickPipes 将不会导入它，因为它在词法上没有大于最后一个导入的文件。
归档表
ClickPipes 将在您的目标表旁创建一个后缀为
s3_clickpipe_<clickpipe_id>_archive 的表。该表将包含 ClickPipe 导入的所有文件的列表。此表用于跟踪导入过程中的文件，并可用于验证文件是否已被导入。归档表具有 生存时间 (TTL) 为 7 天。
这些表无法通过 ClickHouse Cloud SQL 控制台查看，您需要通过 HTTPS 或原生连接等外部客户端连接以读取它们。
认证
S3
您可以无配置访问公有存储桶，对于受保护的存储桶，您可以使用 IAM 凭据 或 IAM 角色。您可以 参考此指南 了解访问数据所需的权限。
GCS
与 S3 类似，您可以无配置访问公有存储桶，对于受保护的存储桶，您可以使用 HMAC 密钥 代替 AWS IAM 凭据。您可以阅读 Google Cloud 的指南 了解如何设置这些密钥。
对于 GCS，服务账户并未直接支持。当使用非公有存储桶进行身份验证时，必须使用 HMAC (IAM) 凭据。
附加到 HMAC 凭据的服务账户权限应为
storage.objects.list 和
storage.objects.get。
常见问题
- ClickPipes 是否支持以
gs://开头的 GCS 存储桶？
不支持。出于互操作性原因，我们要求您将
gs:// 存储桶前缀替换为
https://storage.googleapis.com/。
- GCS 公有存储桶需要什么权限？
allUsers 需要适当的角色分配。
roles/storage.objectViewer 角色必须在存储桶级别授予。此角色提供
storage.objects.list 权限，允许 ClickPipes 列出存储桶中的所有对象，这对于入驻和导入是必需的。该角色还包括
storage.objects.get 权限，允许读取或下载存储桶中的单个对象。有关更多信息，请参见：Google Cloud 访问控制。