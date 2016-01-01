将对象存储与 ClickHouse Cloud 集成

对象存储 ClickPipes 提供了一种简单且可靠的方法，以将数据从 Amazon S3 和 Google Cloud Storage 导入到 ClickHouse Cloud。支持一次性和持续的数据导入，并具有精确一次的语义。

您已熟悉 ClickPipes 入门。

在云控制台中，选择左侧菜单中的 Data Sources 按钮，然后点击“设置 ClickPipe”

选择您的数据源。

填写表单，为您的 ClickPipe 提供名称、描述（可选）、您的 IAM 角色或凭据以及存储桶 URL。您可以使用类似 bash 的通配符指定多个文件。有关更多信息，请 参见文档中关于路径使用通配符的内容。

界面将显示指定存储桶中的文件列表。选择您的数据格式（我们当前支持 ClickHouse 格式的子集），以及您是否想启用持续导入 更多细节见下文。

在下一步中，您可以选择是将数据导入到新建的 ClickHouse 表中，还是重用现有的表。按照屏幕上的说明修改您的表名称、架构和设置。您可以在顶部的示例表中实时预览更改。

您还可以使用提供的控件自定义高级设置

或者，您可以选择将数据导入到现有的 ClickHouse 表中。在这种情况下，界面将允许您从源字段映射到所选目标表中的 ClickHouse 字段。

信息 您也可以将 虚拟列 映射到字段，如 _path 或 _size 。

最后，您可以为内部 ClickPipes 用户配置权限。

权限： ClickPipes 将为写入数据到目标表创建一个专用用户。您可以使用自定义角色或预定义角色之一选择此内部用户的角色：

完全访问 ：对集群具有完全访问权限。如果您在目标表中使用物化视图或字典，这是必需的。

：对集群具有完全访问权限。如果您在目标表中使用物化视图或字典，这是必需的。 仅目标表 ：仅对目标表具有 INSERT 权限。

通过点击“完成设置”，系统将注册您的 ClickPipe，您将能够在摘要表中看到它。

摘要表提供了在 ClickHouse 中显示源或目标表示例数据的控件

以及移除 ClickPipe 和显示导入作业摘要的控件。

恭喜您！ 您已经成功设置了第一个 ClickPipe。如果这是一个流式 ClickPipe，它将持续运行，从您的远程数据源实时导入数据。否则，它将导入批次并完成。

名称 Logo 类型 状态 描述 Amazon S3 对象存储 稳定 配置 ClickPipes 从对象存储中导入大量数据。 Google Cloud Storage 对象存储 稳定 配置 ClickPipes 从对象存储中导入大量数据。

更多连接器将添加到 ClickPipes，您可以通过 联系我们 了解更多信息。

支持的格式有：

在导入大型数据集时可能会发生各种类型的故障，这可能导致部分插入或重复数据。对象存储 ClickPipes 对插入故障具有弹性，并提供精确一次的语义。这是通过使用临时“暂存”表实现的。数据首先插入到暂存表中。如果此插入出现问题，可以截断暂存表并从干净的状态重试插入。仅当插入完成并成功时，暂存表中的分区才会移动到目标表中。要了解更多有关此策略的信息，请查看 这篇博文。

目标表上的物化视图也受支持。ClickPipes 将为目标表创建暂存表，以及任何依赖的物化视图。

我们不为非物化视图创建暂存表。这意味着如果您有一个目标表与一个或多个下游物化视图，应该避免通过视图从目标表选择数据。否则，您可能会发现物化视图中缺少数据。

对象存储 ClickPipes 是根据通过 配置的垂直自动扩展设置 确定的最小 ClickHouse 服务大小进行扩展的。ClickPipe 的大小在创建管道时确定。后续对 ClickHouse 服务设置的更改不会影响 ClickPipe 的大小。

为了提高大批量导入作业的吞吐量，建议在创建 ClickPipe 之前扩展 ClickHouse 服务。

对目标表、其物化视图（包括级联物化视图）或物化视图的目标表的任何更改不会被管道自动检测，可能会导致错误。您必须停止管道，进行必要的修改，然后重新启动管道，以便更改被检测到，避免由于重试而导致的错误和重复数据。

对支持的视图类型有限制。有关更多信息，请阅读 精确一次的语义 和 视图支持 部分。

对于在 GCP 或 Azure 部署的 ClickHouse Cloud 实例，S3 ClickPipes 不支持角色认证。仅支持 AWS ClickHouse Cloud 实例。

ClickPipes 仅尝试导入大小为 10GB 或更小的对象。如果文件大于 10GB，将在 ClickPipes 的专用错误表中附加错误。

S3 / GCS ClickPipes 不 与 S3 表函数 共享列出语法。 ? — 替代任何单个字符 * — 替代任何数量的字符，包括空字符串 ** — 替代任何数量的字符，包括空字符串

与 S3 表函数 共享列出语法。

备注 这是一个有效路径： https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/http/**.ndjson.gz 这不是有效路径。 {N..M} 在 ClickPipes 中不受支持。 https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/http/{documents-01,documents-02}.ndjson.gz

ClickPipes 支持从 S3 和 GCS 持续导入。当启用时，ClickPipes 将持续从指定路径导入数据，每30秒轮询新文件。然而，新文件必须在词法上大于最后导入的文件，这意味着它们的命名方式必须定义导入顺序。例如，命名为 file1 、 file2 、 file3 等的文件将按顺序导入。如果添加了一个名为 file0 的新文件，ClickPipes 将不会导入它，因为它在词法上没有大于最后一个导入的文件。

ClickPipes 将在您的目标表旁创建一个后缀为 s3_clickpipe_<clickpipe_id>_archive 的表。该表将包含 ClickPipe 导入的所有文件的列表。此表用于跟踪导入过程中的文件，并可用于验证文件是否已被导入。归档表具有 生存时间 (TTL) 为 7 天。

备注 这些表无法通过 ClickHouse Cloud SQL 控制台查看，您需要通过 HTTPS 或原生连接等外部客户端连接以读取它们。

您可以无配置访问公有存储桶，对于受保护的存储桶，您可以使用 IAM 凭据 或 IAM 角色。您可以 参考此指南 了解访问数据所需的权限。

与 S3 类似，您可以无配置访问公有存储桶，对于受保护的存储桶，您可以使用 HMAC 密钥 代替 AWS IAM 凭据。您可以阅读 Google Cloud 的指南 了解如何设置这些密钥。

对于 GCS，服务账户并未直接支持。当使用非公有存储桶进行身份验证时，必须使用 HMAC (IAM) 凭据。 附加到 HMAC 凭据的服务账户权限应为 storage.objects.list 和 storage.objects.get 。

ClickPipes 是否支持以 gs:// 开头的 GCS 存储桶？

不支持。出于互操作性原因，我们要求您将 gs:// 存储桶前缀替换为 https://storage.googleapis.com/ 。

GCS 公有存储桶需要什么权限？