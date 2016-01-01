RDS MariaDB 源设置指南

这是一个逐步指南，介绍如何配置您的 RDS MariaDB 实例以通过 MySQL ClickPipe 复制其数据。

信息 我们还建议查看 MySQL 常见问题解答 here。常见问题解答页面正在积极更新。

二进制日志是一组日志文件，包含对 MySQL 服务器实例所做的数据修改信息。二进制日志文件是复制所必需的。必须遵循以下两个步骤：

自动备份功能决定 MySQL 的二进制日志是否开启。可以在 AWS 控制台中进行设置：

建议根据复制使用案例将备份保留时间设置为合理的较长值。

Amazon RDS for MariaDB 有不同的方法来设置 binlog 保留时间，即包含更改的 binlog 文件保持的时间。如果在 binlog 文件被删除之前未读取某些更改，复制将无法继续。binlog 保留时间的默认值是 NULL，这意味着不保留二进制日志。

要指定在 DB 实例上保留二进制日志的小时数，请使用 mysql.rds_set_configuration 函数，设置一个足够长的 binlog 保留时间以进行复制。 24小时 是推荐的最小值。

参数组可以通过点击 RDS 控制台中的 MariaDB 实例，然后导航到 Configurations 选项卡找到。

点击参数组链接后，您将进入参数组链接页面。您会在右上角看到一个编辑按钮：

设置 binlog_format 、 binlog_row_metadata 和 binlog_row_image 需要如下配置：

将 binlog_format 设置为 ROW 。

将 binlog_row_metadata 设置为 FULL

将 binlog_row_image 设置为 FULL

接下来，点击右上角的 Save Changes 。您可能需要重新启动您的实例以使更改生效。如果您在 RDS 实例的 Configurations 选项卡中的参数组链接旁看到 Pending reboot ，这表明需要重新启动您的实例。

提示 如果您有一个 MariaDB 集群，以上参数将在 DB Cluster 参数组中找到，而不是 DB 实例组中。

全局事务标识符 (GTIDs) 是分配给每个已提交事务的唯一 ID，这些事务在 MySQL/MariaDB 中。这些标识符简化了 binlog 复制，并使故障排除更简单。MariaDB 默认启用 GTID 模式，因此无需用户操作即可使用。

以管理员用户身份连接到您的 RDS MariaDB 实例并执行以下命令：

为 ClickPipes 创建一个专用用户：

授予模式权限。以下示例展示了对 mysql 数据库的权限。对于您希望复制的每个数据库和主机，重复这些命令：