RDS MySQL 数据源设置指南

这是一个逐步指南，介绍如何配置您的 RDS MySQL 实例，以通过 MySQL ClickPipe 复制其数据。

信息 我们还建议您查看 MySQL 常见问题解答 这里。常见问题解答页面正在积极更新中。

二进制日志是一组日志文件，包含对 MySQL 服务器实例进行的数据修改信息，二进制日志文件是复制所必需的。必须遵循以下两个步骤：

自动备份功能决定是否为 MySQL 开启二进制日志。可以在 AWS 控制台中设置：

根据复制使用案例，建议将备份保留期限设置为合理的长时间值。

Amazon RDS for MySQL 使用不同的方法来设置 binlog 保留时间，即包含更改的 binlog 文件被保留的时间。如果某些更改在 binlog 文件被删除之前未被读取，则复制将无法继续。binlog 保留小时数的默认值为 NULL，这意味着不保留二进制日志。

要指定在 DB 实例上保留二进制日志的小时数，请使用 mysql.rds_set_configuration 函数，设置一个足够长的 binlog 保留期限以进行复制。推荐的最小值为 24 小时 。

参数组可以在 RDS 控制台中单击您的 MySQL 实例，然后转到 Configurations 标签找到。

单击参数组链接后，您将进入该参数组的页面。您会在右上方看到一个编辑按钮。

需要按如下设置以下参数：

将 binlog_format 设置为 ROW 。

将 binlog_row_metadata 设置为 FULL

将 binlog_row_image 设置为 FULL

然后单击右上方的 Save Changes 。您可能需要重启实例以使更改生效 - 判断这一点的方法是，如果您在 RDS 实例的配置选项卡中看到参数组链接旁边有 Pending reboot 。

提示 如果您有 MySQL 集群，上述参数将位于 DB Cluster 参数组中，而不是 DB 实例组中。

全球事务标识符 (GTID) 是分配给 MySQL 中每个已提交事务的唯一 ID。它们简化了 binlog 复制，并使故障排除更加简单。

如果您的 MySQL 实例是 MySQL 5.7、8.0 或 8.4，我们建议启用 GTID 模式，以便 MySQL ClickPipe 可以使用 GTID 复制。

要为您的 MySQL 实例启用 GTID 模式，请按照以下步骤操作：

在 RDS 控制台中，单击您的 MySQL 实例。 单击 Configurations 标签。 单击参数组链接。 单击右上角的 Edit 按钮。 将 enforce_gtid_consistency 设置为 ON 。 将 gtid-mode 设置为 ON 。 单击右上角的 Save Changes 。 重启您的实例以使更改生效。

提示 MySQL ClickPipe 也支持在不启用 GTID 模式的情况下进行复制。然而，建议启用 GTID 模式以获得更好的性能和更简单的故障排除。

以管理员用户身份连接到您的 RDS MySQL 实例并执行以下命令：

为 ClickPipes 创建一个专用用户：

授予模式权限。以下示例显示了 mysql 数据库的权限。对于每个您想要复制的数据库和主机，重复这些命令：

授予用户复制权限：

如果您想要限制对您的 RDS 实例的流量，请将 记录的静态 NAT IPs 添加到您 RDS 安全组的 Inbound rules 。

要通过私有网络连接到 RDS 实例，您可以使用 AWS PrivateLink。请遵循我们的 AWS PrivateLink ClickPipes 设置指南 来设置连接。