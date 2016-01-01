Cloud SQL for MySQL 源设置指南
这是一个逐步指导，说明如何配置您的 Cloud SQL for MySQL 实例，通过 MySQL ClickPipe 复制其数据。
启用二进制日志保留
二进制日志是一组日志文件，包含有关对 MySQL 服务器实例进行的数据修改的信息，并且二进制日志文件是复制所必需的。
通过 PITR 启用二进制日志
PITR 功能决定了 Google Cloud 中 MySQL 的二进制日志是否打开或关闭。可以在 Cloud 控制台中设置，通过编辑您的 Cloud SQL 实例并向下滚动到以下部分。
建议根据复制用例将值设置为一个合理的较长值。
如果尚未配置，请确保在数据库标志部分通过编辑 Cloud SQL 设置以下内容：
binlog_expire_logs_seconds设置为 >=
86400（1 天）。
binlog_row_metadata设置为
FULL
binlog_row_image设置为
FULL
要执行此操作，请单击实例概述页面右上角的
Edit 按钮。
然后向下滚动到
Flags 部分并添加上述标志。
配置数据库用户
以 root 用户身份连接到您的 Cloud SQL MySQL 实例并执行以下命令：
- 为 ClickPipes 创建一个专用用户：
- 授予架构权限。以下示例显示了
clickpipes数据库的权限。对每个要复制的数据库和主机重复这些命令：
- 授予用户复制权限：
配置网络访问
如果您希望限制对 Cloud SQL 实例的流量，请将 文档中的静态 NAT IP 添加到您的 Cloud SQL MySQL 实例的白名单 IP 中。
这可以通过编辑实例或在 Cloud 控制台的侧边栏中转到
Connections 选项卡来完成。
下载并使用根 CA 证书
要连接到您的 Cloud SQL 实例，您需要下载根 CA 证书。
- 在 Cloud 控制台中访问您的 Cloud SQL 实例。
- 点击侧边栏中的
Connections。
- 点击
Security选项卡。
- 在
Manage server CA certificates部分，点击底部的
DOWNLOAD CERTIFICATES按钮。
- 在 ClickPipes UI 中，上传下载的证书以创建新的 MySQL ClickPipe。