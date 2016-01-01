Cloud SQL for MySQL 源设置指南

这是一个逐步指导，说明如何配置您的 Cloud SQL for MySQL 实例，通过 MySQL ClickPipe 复制其数据。

二进制日志是一组日志文件，包含有关对 MySQL 服务器实例进行的数据修改的信息，并且二进制日志文件是复制所必需的。

PITR 功能决定了 Google Cloud 中 MySQL 的二进制日志是否打开或关闭。可以在 Cloud 控制台中设置，通过编辑您的 Cloud SQL 实例并向下滚动到以下部分。

建议根据复制用例将值设置为一个合理的较长值。

如果尚未配置，请确保在数据库标志部分通过编辑 Cloud SQL 设置以下内容：

binlog_expire_logs_seconds 设置为 >= 86400 （1 天）。 binlog_row_metadata 设置为 FULL binlog_row_image 设置为 FULL

要执行此操作，请单击实例概述页面右上角的 Edit 按钮。

然后向下滚动到 Flags 部分并添加上述标志。

以 root 用户身份连接到您的 Cloud SQL MySQL 实例并执行以下命令：

为 ClickPipes 创建一个专用用户：

授予架构权限。以下示例显示了 clickpipes 数据库的权限。对每个要复制的数据库和主机重复这些命令：

授予用户复制权限：

如果您希望限制对 Cloud SQL 实例的流量，请将 文档中的静态 NAT IP 添加到您的 Cloud SQL MySQL 实例的白名单 IP 中。 这可以通过编辑实例或在 Cloud 控制台的侧边栏中转到 Connections 选项卡来完成。

要连接到您的 Cloud SQL 实例，您需要下载根 CA 证书。

在 Cloud 控制台中访问您的 Cloud SQL 实例。 点击侧边栏中的 Connections 。 点击 Security 选项卡。 在 Manage server CA certificates 部分，点击底部的 DOWNLOAD CERTIFICATES 按钮。