Aurora MySQL 源设置指南

这是一个逐步指南，讲述如何配置您的 Aurora MySQL 实例，通过 MySQL ClickPipe 复制其数据。

信息 我们还建议您查看 MySQL FAQ 在这里。FAQ 页面会不断更新。

二进制日志是一组日志文件，包含对 MySQL 服务器实例所做的数据修改的信息，复制需要二进制日志文件。必须遵循以下两个步骤：

自动备份功能决定了 MySQL 是否启用二进制日志。可以在 AWS 控制台中设置：

建议根据复制用例将备份保留期限设定为合理较长的值。

必须调用以下过程，以确保复制时二进制日志的可用性：

如果未设置此配置，Amazon RDS 会尽快清除二进制日志，从而造成二进制日志中的缺口。

参数组可以在您点击 RDS 控制台中的 MySQL 实例后找到，然后转到 Configurations 选项卡。

点击参数组链接后，您将进入该页面。您将在右上角看到一个编辑按钮。

以下设置需要设置如下：

将 binlog_format 设置为 ROW 。

将 binlog_row_metadata 设置为 FULL

将 binlog_row_image 设置为 FULL

然后点击右上角的 Save Changes 。您可能需要重启实例才能使更改生效 - 确认这一点的方法是在 RDS 实例的 Configurations 选项卡的参数组链接旁边看到 Pending reboot 。

提示 如果您有一个 MySQL 集群，上述参数将在 DB Cluster 参数组中找到，而不是 DB 实例组。

全局事务标识符 (GTID) 是分配给每个已提交事务的唯一 ID。它们简化了 binlog 复制并使故障排除更加直接。

如果您的 MySQL 实例为 MySQL 5.7、8.0 或 8.4，我们建议启用 GTID 模式，以便 MySQL ClickPipe 可以使用 GTID 复制。

要为您的 MySQL 实例启用 GTID 模式，请按照以下步骤操作：

在 RDS 控制台中，点击您的 MySQL 实例。 点击 Configurations 选项卡。 点击参数组链接。 点击右上角的 Edit 按钮。 将 enforce_gtid_consistency 设置为 ON 。 将 gtid-mode 设置为 ON 。 点击右上角的 Save Changes 。 重启实例以使更改生效。

信息 MySQL ClickPipe 也支持没有 GTID 模式的复制。然而，推荐启用 GTID 模式，以获得更好的性能和更简单的故障排除。

以管理员用户身份连接到您的 Aurora MySQL 实例，并执行以下命令：

为 ClickPipes 创建一个专用用户：

授予模式权限。以下示例展示了 mysql 数据库的权限。针对您想要复制的每个数据库和主机重复这些命令：

授予用户复制权限：

如果您想限制对 Aurora 实例的流量，请将 文档中列出的静态 NAT IPs 添加到您的 Aurora 安全组的 Inbound rules 中，如下所示：

要通过私有网络连接到您的 Aurora 实例，您可以使用 AWS PrivateLink。请按照我们的 AWS PrivateLink ClickPipes 设置指南 设置连接。