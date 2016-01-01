通过 OpenAPI 调整 MySQL ClickPipes 规模
大多数用户都不需要此 API
DB ClickPipes 的默认配置可开箱即用，满足绝大多数工作负载的需求。如果您认为自己的工作负载需要扩缩容，请提交一个支持工单，我们将指导您为该用例选择最佳设置。
在以下情况下，扩缩容 API 可能会有帮助：
- 大规模初始加载 (超过 4 TB)
- 尽可能快地迁移中等规模的数据
- 在同一服务下支持超过 8 个 CDC ClickPipes
在尝试扩容之前，请先考虑：
- 确保源数据库具有足够的可用容量
- 创建 ClickPipe 时，先调整初始加载并行度和分区
- 检查源端是否存在可能导致 CDC 延迟的长时间运行事务
提高规模会按比例增加您的 ClickPipes 计算成本。 如果您扩容只是为了完成初始加载，请务必在快照完成后及时缩容，以避免产生意外费用。有关定价的更多详细信息，请参阅 ClickPipes 定价。
此流程的先决条件
在上手之前，您需要：
- 具有目标 ClickHouse Cloud 服务上 Admin 权限的 ClickHouse API 密钥。
- 曾在该服务中预配过一个 DB ClickPipe (Postgres、MySQL 或 MongoDB) 。CDC 基础设施会在创建第一个 ClickPipe 时一并创建，并且从那时起扩缩容端点即可用。
如何扩缩容 DB ClickPipes
在运行任何命令前，请先设置以下环境变量：
获取当前扩缩容配置 (可选) ：
设置所需的扩缩容配置。支持的配置包括 1-24 个 CPU 核心，内存 (GB) 为核心数的 4×：
等待配置生效 (通常需要 3–5 分钟) 。扩缩容完成后，GET 端点将显示新的值：