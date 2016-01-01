MySQL ClickPipe 的生命周期

这是关于 MySQL ClickPipe 各个阶段、不同状态及其含义的文档。请注意，这同样适用于 MariaDB。

当你点击创建 ClickPipe 按钮时，ClickPipe 会在 Provisioning 状态下创建。供应过程是在这一阶段，我们为服务启动运行 ClickPipes 的基础设施，并为管道注册一些初始元数据。由于在一个服务中，ClickPipes 的计算是共享的，因此你的第二个 ClickPipe 会比第一个创建得更快，因为基础设施已经就位。

管道供应完成后，进入 Setup 状态。在这一状态下，我们创建目标 ClickHouse 表。同时，我们还会在这里获取并记录源表的表定义。

完成设置后，我们进入 Snapshot 状态（除非是仅 CDC 管道，这种情况下会过渡到 Running 状态）。 Snapshot 、 Initial Snapshot 和 Initial Load （更常见）是可以互换的术语。在此状态下，我们对源 MySQL 表进行快照并将其加载到 ClickHouse 中。二进制日志的保留设置应考虑初始加载时间。有关初始加载的更多信息，请参见 并行初始加载文档。当触发重新同步或向已有管道中添加新表时，管道也会进入 Snapshot 状态。

一旦初始加载完成，管道进入 Running 状态（除非是仅快照管道，这种情况下会过渡到 Completed 状态）。在此状态下，管道开始 Change-Data Capture （变更数据捕获）。我们开始读取源数据库的二进制日志，并将数据批量同步到 ClickHouse 中。有关控制 CDC 的信息，请参见 控制 CDC 文档。

一旦管道处于 Running 状态，你可以暂停它。这将停止 CDC 过程，管道将进入 Paused 状态。在此状态下，源数据库不会再拉取新数据，但 ClickHouse 中的现有数据保持不变。你可以从这个状态恢复管道。

备注 此状态即将推出。如果你正在使用我们的 OpenAPI，请考虑现在添加对它的支持，以确保在发布时你的集成继续正常工作。

当你点击暂停按钮时，管道进入 Pausing 状态。这是一个临时状态，我们正在停止 CDC 过程。一旦 CDC 过程完全停止，管道将进入 Paused 状态。

备注 此状态即将推出。如果你正在使用我们的 OpenAPI，请考虑现在添加对它的支持，以确保在发布时你的集成继续正常工作。

当前，这表示管道正在移除表的过程中。

备注 此状态即将推出。如果你正在使用我们的 OpenAPI，请考虑现在添加对它的支持，以确保在发布时你的集成继续正常工作。

此状态表示管道正在执行重新同步，它正在进行 _resync 表与原表的原子交换。有关重新同步的更多信息，请参见 重新同步文档。

此状态适用于仅快照管道，表示快照已完成，并且没有更多工作要做。

如果管道发生不可恢复的错误，它将进入 Failed 状态。你可以联系支持或 重新同步 你的管道以从此状态恢复。