ClickPipes for MySQL 常见问题解答

是的,MySQL ClickPipe 支持 MariaDB 10.0 及以上版本。它的配置与 MySQL 非常相似,GTID 行为默认启用。

当前,我们仅支持标准 MySQL。由于 PlanetScale 是基于 Vitess 构建的,因此需要集成 Vitess 的 VStream API,并处理 VGtids(Vitess 全局事务 ID)以跟踪增量更改。这与原生 MySQL 中 CDC 的工作方式有所不同。我们正在积极开发对该功能的支持。

如果您看到类似 failed to verify certificate: x509: certificate is not valid for any names 的错误,这通常是因为您 MySQL 服务器上的 SSL/TLS 证书没有将连接的主机名(例如,EC2 实例 DNS 名称)包含在其有效名称列表中。ClickPipes 默认启用 TLS,以提供安全的加密连接。

要解决此问题,您有三种选择:

在连接设置中使用 IP 地址而不是主机名,同时将 "TLS Host (optional)" 字段留空。虽然这是最简单的解决方案,但因为跳过了主机名验证,所以并不是最安全的。 将 "TLS Host (optional)" 字段设置为与证书的主题备用名称(SAN)字段中的实际主机名匹配 - 这维持了适当的验证。 更新您的 MySQL 服务器的 SSL 证书,以将您用于连接的实际主机名包含在其证书中。

这是一个常见的 MySQL TLS 证书配置问题,特别是在连接自托管在云环境中的数据库时(或通过终端服务使用 AWS Private Link 时),此时公共 DNS 名称与证书中的内容不同。