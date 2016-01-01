Amazon DocumentDB 数据源配置指南

ClickPipes 支持 DocumentDB 5.0 版本。

默认情况下，Amazon DocumentDB 的变更流日志保留期为 3 小时，而初始加载过程可能会根据 DocumentDB 中现有数据量的不同耗时更长。我们建议将变更流日志保留期设置为 72 小时或更长，以确保在初始快照完成之前日志不会被截断。

在左侧面板中点击 Parameter groups ，找到您的 DocumentDB 集群所使用的参数组（如果您正在使用默认参数组，则需要先创建一个新的参数组才能进行修改）。

搜索 change_stream_log_retention_duration ，选择并将其编辑为 259200 （72 小时）

点击 Apply Changes 以立即将修改后的参数组应用到您的 DocumentDB 集群。您应该看到参数组的状态先变为 applying ，在更改生效后再变为 in-sync 。

或者，您也可以通过 AWS CLI 进行配置。

要检查当前的变更流日志保留期：

aws docdb describe-db-cluster-parameters --db-cluster-parameter-group-name <PARAMETER_GROUP_NAME> --query "Parameters[?ParameterName=='change_stream_log_retention_duration'].{Name:ParameterName,Value:ParameterValue}"

要将变更流日志保留时间设置为 72 小时：

aws docdb modify-db-cluster-parameter-group --db-cluster-parameter-group-name <PARAMETER_GROUP_NAME> --parameters "ParameterName=change_stream_log_retention_duration,ParameterValue=259200,ApplyMethod=immediate"

以管理员用户身份连接到 DocumentDB 集群，并执行以下命令，为 MongoDB CDC ClickPipes 创建一个数据库用户：

db.getSiblingDB("admin").createUser({ user: "clickpipes_user", pwd: "安全密码", roles: ["readAnyDatabase", "clusterMonitor"], })

注意 请确保将 clickpipes_user 和 some_secure_password 替换为你要使用的用户名和密码。

现在可以创建 ClickPipe，并开始将 DocumentDB 实例中的数据摄取到 ClickHouse Cloud 中。 请务必记录下在设置 DocumentDB 集群时使用的连接信息，因为在创建 ClickPipe 的过程中将需要这些信息。