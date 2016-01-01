通过 OpenAPI 对 MongoDB ClickPipes 进行扩缩容
大多数用户都不需要使用此 API
DB ClickPipes 的默认配置开箱即用即可处理大多数工作负载。如果您认为当前工作负载需要扩容，请提交支持工单，我们将指导您为该使用场景选择最佳设置。
在以下情况下，扩缩容 API 可能会很有用：
- 大规模初始加载 (超过 4 TB)
- 尽可能快地迁移中等规模的数据
- 在同一服务下支持超过 8 个 CDC ClickPipes
在尝试扩容之前，请先考虑：
- 确保源 DB 具备足够的可用容量
- 检查可能导致 CDC 延迟的同步时间间隔和拉取批次大小设置
扩大规模会按比例增加您的 ClickPipes 计算成本。 如果您扩容只是为了完成初始加载，那么在快照完成后务必及时缩容，以避免产生意外费用。有关定价的更多信息，请参阅 ClickPipes 定价。
此流程的前提条件
在开始之前，您需要准备：
- ClickHouse API 密钥，并且在目标 ClickHouse Cloud 服务上具有 Admin 权限。
- 该服务中此前已预配过一个 DB ClickPipe (Postgres、MySQL 或 MongoDB) 。CDC 基础设施会随第一个 ClickPipe 一起创建，并且从那时起扩缩容端点即可用。
如何扩缩容 DB ClickPipes
执行任何命令前，请先设置以下环境变量：
查看当前的扩缩容配置 (可选) ：
设置所需的扩缩容规格。支持的配置包括 1–24 个 CPU 核心，内存 (GB) 为核心数的 4 倍：
等待配置下发并生效 (通常需要 3–5 分钟) 。扩缩容完成后，GET 端点将反映更新后的值：