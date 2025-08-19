db.t1.insertOne({ "order_id": "ORD-001234", "customer_id": 98765, "status": "completed", "total_amount": 299.97, "order_date": new Date(), "shipping": { "method": "express", "city": "Seattle", "cost": 19.99 }, "items": [ { "category": "electronics", "price": 149.99 }, { "category": "accessories", "price": 24.99 } ] })