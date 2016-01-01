MongoDB ClickPipe 的生命周期

这是有关 MongoDB ClickPipe 各个阶段、它可以拥有的不同状态及其含义的文档。

当您点击“创建 ClickPipe”按钮时，ClickPipe 会处于 Provisioning 状态。配置过程是我们启动用于运行 ClickPipes 服务的底层基础设施，同时注册一些管道的初始元数据。由于 ClickPipes 在服务中共享计算资源，因此您的第二个 ClickPipe 的创建速度会比第一个快得多，因为基础设施已经到位。

在管道配置后，它进入 Setup 状态。在这个状态下，我们创建目标的 ClickHouse 表。

一旦设置完成，我们进入 Snapshot 状态（除非它是仅限 CDC 的管道，这将转换为 Running ）。 Snapshot 、 Initial Snapshot 和 Initial Load （更常见）是可互换的术语。在这个状态下，我们对源 MongoDB 集合进行快照并将其加载到 ClickHouse 中。oplog 的保留设置应考虑到初始加载时间。当触发重新同步或向现有管道添加新表时，管道也将进入 Snapshot 状态。

初始加载完成后，管道进入 Running 状态（除非它是仅限快照的管道，这将转换为 Completed ）。在这里，管道开始执行 Change-Data Capture 。在此状态下，我们开始从源 MongoDB 集群向 ClickHouse 流式传输更改。有关控制 CDC 的信息，请参见 控制 CDC 的文档。

当管道处于 Running 状态时，您可以暂停它。这将停止 CDC 过程，管道将进入 Paused 状态。在此状态下，未从源 MongoDB 拉取新数据，但 ClickHouse 中的现有数据保持不变。您可以从此状态恢复管道。

备注 此状态即将推出。如果您正在使用我们的 OpenAPI，请考虑现在为其添加支持，以确保您的集成在发布时继续正常工作。

当您点击“暂停”按钮时，管道进入 Pausing 状态。这是一个临时状态，我们正在停止 CDC 过程。一旦 CDC 过程完全停止，管道将进入 Paused 状态。

备注 此状态即将推出。如果您正在使用我们的 OpenAPI，请考虑现在为其添加支持，以确保您的集成在发布时继续正常工作。

目前，这表示管道正在删除表的过程中。

备注 此状态即将推出。如果您正在使用我们的 OpenAPI，请考虑现在为其添加支持，以确保您的集成在发布时继续正常工作。

此状态表示管道正在重新同步的阶段，其中正在对 _resync 表与原始表进行原子交换。有关重新同步的更多信息，请参见 重新同步文档。

此状态适用于仅限快照的管道，并表示快照已完成，没有更多的工作要做。

如果管道中出现无法恢复的错误，它将进入 Failed 状态。您可以联系支持或 重新同步 您的管道以从此状态恢复。