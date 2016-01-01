ClickPipes for MongoDB FAQ

对于直接字段访问，例如 {"user_id": 123} ，您可以使用 点表示法：

SELECT doc.user_id as user_id FROM your_table;

对于嵌套对象字段的直接字段访问，例如 {"address": { "city": "San Francisco", "state": "CA" }} ，使用 ^ 运算符：

SELECT doc.^address.city AS city FROM your_table;

对于聚合，使用 CAST 函数或 :: 语法将字段转换为适当的类型：

SELECT sum(doc.shipping.cost::Float32) AS total_shipping_cost FROM t1;

要了解有关 JSON 的更多信息，请参阅我们的 Working with JSON guide。

MongoDB 文档默认以 JSON 类型在 ClickHouse 中进行复制，保留嵌套结构。您有几种选项可以将这些数据扁平化。如果您想将数据扁平化为列，您可以使用普通视图、物化视图或查询时访问。

普通视图：使用普通视图来封装扁平化逻辑。 物化视图：对于较小的数据集，您可以使用可刷新的物化视图，并结合 FINAL 修饰符 定期扁平化并去重数据。对于较大的数据集，我们建议使用增量物化视图而不使用 FINAL ，以实时扁平化数据，然后在查询时去重数据。 查询时访问：不仅限于扁平化，可以使用点表示法直接访问查询中的嵌套字段。

有关详细示例，请参阅我们的 Working with JSON guide。

我们支持 AWS PrivateLink 连接没有公共 IP 或位于私有网络中的 MongoDB 数据库。目前不支持 Azure Private Link 和 GCP Private Service Connect。

当您从 MongoDB 中删除数据库/表时，ClickPipes 将继续运行，但删除的数据库/表将停止复制更改。ClickHouse 中的相应表将被保留。

事务内的每个文档更改都单独处理并发送到 ClickHouse。更改按它们在 oplog 中出现的顺序应用；只有提交的更改才会复制到 ClickHouse。如果 MongoDB 事务被回滚，这些更改将不会出现在变更流中。

有关更多示例，请参阅我们的 Working with JSON guide。

此错误通常发生在 oplog 被截断时，ClickPipe 无法在预期的点恢复变更流。要解决此问题，请 重新同步 ClickPipe。为避免此问题再次发生，我们建议 增加 oplog 保留期限（或如果您在自管理 MongoDB，请 点击这里）。

我们使用 MongoDB 的原生变更流 API 跟踪数据库中的更改。变更流 API 通过利用 MongoDB 的 oplog（操作日志）提供可恢复的数据库更改流。ClickPipe 使用 MongoDB 的恢复令牌跟踪 oplog 中的位置，并确保每个更改都复制到 ClickHouse。

使用哪个读取偏好取决于您的具体使用情况。如果您想最小化对主节点的负载，我们建议使用 secondaryPreferred 读取偏好。如果您想优化数据摄取延迟，我们建议使用 primaryPreferred 读取偏好。有关更多详细信息，请参阅 MongoDB documentation。

是的，MongoDB ClickPipe 同时支持副本集和分片集群。