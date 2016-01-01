跳转到主内容
Kinesis 基于角色的访问

本文演示 ClickPipes 客户如何利用基于角色的访问权限与 Amazon Kinesis 完成身份验证，并安全访问其数据流。

前提条件

要按照本指南进行操作，您需要：

  • 一个有效的 ClickHouse Cloud 服务
  • 一个 AWS 账户

简介

在开始配置安全访问 Kinesis 之前，首先需要理解其工作机制。下面概述了 ClickPipes 如何通过在客户的 AWS 账户中假设一个角色来访问 Amazon Kinesis 流。

安全访问 Kinesis

通过这种方式，客户可以在一个统一的位置（所假设角色的 IAM 策略）集中管理对其 Kinesis 数据流的所有访问，而无需逐一修改每个流的访问策略。

设置

获取 ClickHouse 服务 IAM 角色 ARN

    1. 登录 ClickHouse Cloud 账户。
    1. 选择要创建集成的 ClickHouse 服务。
    1. 选择 Settings 选项卡。
    1. 向下滚动到页面底部的 Network security information 部分。
    1. 复制该服务对应的 Service role ID (IAM) 值，如下所示。
Secure S3 ARN

配置 IAM Assume Role

手动创建 IAM 角色。

    1. 使用具有创建和管理 IAM 角色权限的 IAM 用户，在浏览器中登录到你的 AWS 账户。
    1. 打开 IAM 服务控制台。
    1. 创建一个新的 IAM 角色，将受信任实体类型（Trusted Entity Type）设置为 AWS account。注意，为了使其生效，该 IAM 角色的名称必须以 ClickHouseAccessRole- 开头。

    i. 配置信任策略（Trust Policy）

    信任策略允许 ClickHouse 的 IAM 角色来 assume 此角色。将 {ClickHouse_IAM_ARN} 替换为来自 ClickHouse 服务的 IAM 角色 ARN（在上一步中获取）。

    {
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "{ClickHouse_IAM_ARN}"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

    ii. 配置权限策略（Permission Policy）

    权限策略授予对你的 Kinesis 流的访问权限。请替换以下占位符：

    • {REGION}：你的 AWS 区域（例如 us-east-1
    • {ACCOUNT_ID}：你的 AWS 账户 ID
    • {STREAM_NAME}：你的 Kinesis 流名称
    {
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:DescribeStream",
        "kinesis:GetShardIterator",
        "kinesis:GetRecords",
        "kinesis:ListShards",
        "kinesis:RegisterStreamConsumer",
        "kinesis:DeregisterStreamConsumer",
        "kinesis:ListStreamConsumers"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesis:{REGION}:{ACCOUNT_ID}:stream/{STREAM_NAME}"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:SubscribeToShard",
        "kinesis:DescribeStreamConsumer"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kinesis:{REGION}:{ACCOUNT_ID}:stream/{STREAM_NAME}/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:ListStreams"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
    1. 创建完成后复制新的 IAM 角色 ARN。这是访问你的 Kinesis 流所需要的值。