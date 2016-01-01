Kinesis 基于角色的访问

创建一个新的 IAM 角色，将受信任实体类型（Trusted Entity Type）设置为 AWS account 。注意，为了使其生效，该 IAM 角色的名称必须以 ClickHouseAccessRole- 开头。

i. 配置信任策略（Trust Policy）

信任策略允许 ClickHouse 的 IAM 角色来 assume 此角色。将 {ClickHouse_IAM_ARN} 替换为来自 ClickHouse 服务的 IAM 角色 ARN（在上一步中获取）。

{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "{ClickHouse_IAM_ARN}" }, "Action": "sts:AssumeRole" } ] }

ii. 配置权限策略（Permission Policy）

权限策略授予对你的 Kinesis 流的访问权限。请替换以下占位符：

{REGION} ：你的 AWS 区域（例如 us-east-1 ）

：你的 AWS 区域（例如 ） {ACCOUNT_ID} ：你的 AWS 账户 ID

：你的 AWS 账户 ID {STREAM_NAME} ：你的 Kinesis 流名称