Kinesis 基于角色的访问
本文演示 ClickPipes 客户如何利用基于角色的访问权限与 Amazon Kinesis 完成身份验证，并安全访问其数据流。
前提条件
要按照本指南进行操作，您需要：
- 一个有效的 ClickHouse Cloud 服务
- 一个 AWS 账户
简介
在开始配置安全访问 Kinesis 之前，首先需要理解其工作机制。下面概述了 ClickPipes 如何通过在客户的 AWS 账户中假设一个角色来访问 Amazon Kinesis 流。
通过这种方式，客户可以在一个统一的位置（所假设角色的 IAM 策略）集中管理对其 Kinesis 数据流的所有访问，而无需逐一修改每个流的访问策略。
设置
获取 ClickHouse 服务 IAM 角色 ARN
-
- 登录 ClickHouse Cloud 账户。
-
- 选择要创建集成的 ClickHouse 服务。
-
- 选择 Settings 选项卡。
-
- 向下滚动到页面底部的 Network security information 部分。
-
- 复制该服务对应的 Service role ID (IAM) 值，如下所示。
配置 IAM Assume Role
手动创建 IAM 角色。
-
- 使用具有创建和管理 IAM 角色权限的 IAM 用户，在浏览器中登录到你的 AWS 账户。
-
- 打开 IAM 服务控制台。
-
- 创建一个新的 IAM 角色，将受信任实体类型（Trusted Entity Type）设置为
AWS account。注意，为了使其生效，该 IAM 角色的名称必须以
ClickHouseAccessRole-开头。
i. 配置信任策略（Trust Policy）
信任策略允许 ClickHouse 的 IAM 角色来 assume 此角色。将
{ClickHouse_IAM_ARN}替换为来自 ClickHouse 服务的 IAM 角色 ARN（在上一步中获取）。
ii. 配置权限策略（Permission Policy）
权限策略授予对你的 Kinesis 流的访问权限。请替换以下占位符：
{REGION}：你的 AWS 区域（例如
us-east-1）
{ACCOUNT_ID}：你的 AWS 账户 ID
{STREAM_NAME}：你的 Kinesis 流名称
- 创建一个新的 IAM 角色，将受信任实体类型（Trusted Entity Type）设置为
-
- 创建完成后复制新的 IAM 角色 ARN。这是访问你的 Kinesis 流所需要的值。