将Kafka与ClickHouse Cloud集成

您已经熟悉了 ClickPipes介绍。

访问您的ClickHouse Cloud服务的SQL控制台。

在左侧菜单中选择 Data Sources 按钮，然后点击“设置ClickPipe”。

选择您的数据源。

填写表单，提供ClickPipe的名称、描述（可选）、凭据及其他连接详细信息。

无法解析的Avro消息或验证失败的JSON消息将生成错误。

“根”路径的架构注册表。例如，Confluent Cloud架构注册表URL仅是一个不带路径的HTTPS URL，如 https://test-kk999.us-east-2.aws.confluent.cloud 。如果只指定根路径，则用于确定第4步中的列名和类型的架构将由嵌入在采样Kafka消息中的id决定。

。如果只指定根路径，则用于确定第4步中的列名和类型的架构将由嵌入在采样Kafka消息中的id决定。 通过数字架构id访问架构文档的路径 /schemas/ids/[ID] 。使用架构id的完整URL为 https://registry.example.com/schemas/ids/1000 。

。使用架构id的完整URL为 。 通过主题名称访问架构文档的路径 /subjects/[subject_name] 。可选的，通过在URL后附加 /versions/[version] 可以引用特定版本（否则ClickPipes将检索最新版本）。使用架构主题的完整URL为 https://registry.example.com/subjects/events 或 https://registry/example.com/subjects/events/versions/4 。

请注意，在所有情况下，ClickPipes将自动根据消息中嵌入的架构ID从注册表检索更新或不同的架构。如果消息在没有嵌入架构id的情况下写入，则必须指定特定的架构ID或主题以解析所有消息。

选择您的主题，用户界面将显示该主题的示例文档。

在接下来的步骤中，您可以选择是否将数据摄取到新的ClickHouse表中或重用现有表。按照屏幕中的说明更改表名称、架构和设置。您可以实时预览顶部样本表中的更改。

您还可以使用提供的控件自定义高级设置。

或者，您可以选择将数据摄取到现有的ClickHouse表中。在这种情况下，用户界面将允许您将源字段映射到所选目的表中的ClickHouse字段。

最后，您可以为内部ClickPipes用户配置权限。

权限： ClickPipes将为写入目的表创建一个专用用户。您可以使用自定义角色或预定义角色之一选择此内部用户的角色：

完全访问 ：对集群有完全访问权限。如果您在目的表中使用物化视图或字典，这可能很有用。

：对集群有完全访问权限。如果您在目的表中使用物化视图或字典，这可能很有用。 仅目的表 ：仅对目的表具有 INSERT 权限。

点击“完成设置”，系统将注册您的ClickPipe，您将能够在摘要表中看到它。

摘要表提供控件以显示源表或ClickHouse中的目的表的示例数据。

以及控件以移除ClickPipe并显示摄取作业的摘要。

恭喜！ 您已经成功设置了您的第一个ClickPipe。如果这是一个流式ClickPipe，它将持续运行，从您的远程数据源实时摄取数据。

名称 Logo 类型 状态 描述 Apache Kafka 流式 稳定 配置ClickPipes并开始从Apache Kafka摄取流数据到ClickHouse Cloud。 Confluent Cloud 流式 稳定 通过我们的直接集成释放Confluent和ClickHouse Cloud的组合力量。 Redpanda 流式 稳定 配置ClickPipes并开始从Redpanda摄取流数据到ClickHouse Cloud。 AWS MSK 流式 稳定 配置ClickPipes并开始从AWS MSK摄取流数据到ClickHouse Cloud。 Azure Event Hubs 流式 稳定 配置ClickPipes并开始从Azure Event Hubs摄取流数据到ClickHouse Cloud。 WarpStream 流式 稳定 配置ClickPipes并开始从WarpStream摄取流数据到ClickHouse Cloud。

更多连接器将加入ClickPipes，您可以通过 联系 了解更多。

支持的格式有：

当前ClickPipes支持以下ClickHouse数据类型：

基本数字类型 - [U]Int8/16/32/64 和 Float32/64

大整数类型 - [U]Int128/256

十进制类型

布尔值

字符串

固定字符串

日期，Date32

日期时间，DateTime64（仅限UTC时区）

Enum8/Enum16

UUID

IPv4

IPv6

所有ClickHouse的LowCardinality类型

具有上述任何类型（包括Nullable）键值的Map

具有上述任何类型（包括Nullable，深度仅限一层）元素的Tuple和Array

ClickPipes支持所有Avro原始和复杂类型，以及除了 time-millis 、 time-micros 、 local-timestamp-millis 、 local_timestamp_micros 和 duration 的所有Avro逻辑类型。Avro record 类型转换为Tuple， array 类型转换为Array， map 转换为Map（仅限字符串键）。一般而言，列出的转换 此处 是可用的。我们建议对Avro数字类型使用精确的类型匹配，因为ClickPipes不会检查类型转换时的溢出或精度损失。

Avro中的Nullable类型是通过使用 (T, null) 或 (null, T) 的联合架构来定义，其中T是基本Avro类型。在架构推断期间，这种联合将映射到ClickHouse的“Nullable”列。请注意，ClickHouse不支持 Nullable(Array) 、 Nullable(Map) 或 Nullable(Tuple) 类型。这些类型的Avro null联合将映射为非Nullable版本（Avro Record类型映射为ClickHouse命名的Tuple）。对于这些类型的Avro "null"，将插入为：

对于null的Avro数组，插入一个空Array

对于null的Avro Map，插入一个空Map

对于null的Avro Record，插入一个带有所有默认/零值的命名Tuple

ClickPipes目前不支持包含其他Avro联合的架构（随着新ClickHouse Variant和JSON数据类型的成熟，这种情况可能会改变）。如果Avro架构包含“非null”联合，则ClickPipes在尝试计算Avro架构与Clickhouse列类型之间的映射时会生成错误。

ClickPipes通过使用每个消息/事件中嵌入的架构ID动态检索和应用Avro架构。架构更新会被自动检测和处理。

目前ClickPipes仅与使用 Confluent Schema Registry API 的架构注册表兼容。除了Confluent Kafka和Cloud，这还包括Redpanda、AWS MSK和Upstash架构注册表。ClickPipes目前与AWS Glue架构注册表或Azure架构注册表不兼容（即将推出）。

以下规则适用于检索的Avro架构与ClickHouse目的表之间的映射：

如果Avro架构包含未包含在ClickHouse目的映射中的字段，则该字段将被忽略。

如果Avro架构缺少在ClickHouse目的映射中定义的字段，则ClickHouse列将填充为“零”值，例如0或空字符串。请注意，ClickPipes插入时当前不评估 DEFAULT 表达式（这是针对ClickHouse服务器默认处理更新的临时限制）。

如果Avro架构字段与ClickHouse列不兼容，则该行/消息的插入将失败，并且该失败将记录在ClickPipes错误表中。请注意，支持几种隐式转换（例如，数字类型之间），但并非所有（例如，Avro record 字段无法插入 Int32 ClickHouse列）。

以下虚拟列支持Kafka兼容的流数据源。在创建新的目的表时，可以使用 Add Column 按钮添加虚拟列。

名称 描述 推荐的数据类型 _key Kafka消息键 字符串 _timestamp Kafka时间戳（毫秒精度） DateTime64(3) _partition Kafka分区 Int32 _offset Kafka偏移量 Int64 _topic Kafka主题 字符串 _header_keys 记录头中的键的并行数组 Array(字符串) _header_values 记录头中的头的并行数组 Array(字符串) _raw_message 完整Kafka消息 字符串

请注意，_raw_message 列仅建议用于JSON数据。在仅需要JSON字符串的用例中（例如使用ClickHouse JsonExtract* 函数填充下游的物化视图），删除所有“非虚拟”列可能会提高ClickPipes性能。

不支持 DEFAULT。

ClickPipes为Kafka提供 至少一次 的交付语义（作为最常用的方法之一）。我们很想听到您对交付语义的反馈 联系表单。如果您需要精确一次的语义，我们建议使用我们的官方 clickhouse-kafka-connect 接收器。

对于Apache Kafka协议数据源，ClickPipes支持带TLS加密的SASL/PLAIN认证，以及 SASL/SCRAM-SHA-256 和 SASL/SCRAM-SHA-512 。根据流源（Redpanda、MSK等），将根据兼容性启用所有或其中的一部分身份验证机制。如果您的身份验证需求不同，请 给我们反馈。

信息 MSK ClickPipe的IAM身份验证是一个Beta特性。

ClickPipes支持以下AWS MSK身份验证：

SASL/SCRAM-SHA-512 认证

IAM凭证或基于角色的访问 认证

使用IAM身份验证连接到MSK代理时，IAM角色必须具有必要的权限。 以下是Apache Kafka API的MSK所需的IAM策略示例：

如果您使用IAM角色ARN进行MSK身份验证，则需要在您的ClickHouse Cloud实例之间添加受信任的关系，以便能够被假定。

备注 基于角色的访问仅适用于部署到AWS的ClickHouse Cloud实例。

ClickPipes为Kafka支持上传用于带SASL的Kafka代理的自定义证书和公共SSL/TLS证书。您可以在ClickPipe设置的SSL证书部分上传您的证书。

备注 请注意，虽然我们支持上传单个SSL证书以及SASL用于Kafka，但目前不支持带有双向TLS(mTLS)的SSL。

ClickPipes以批量方式将数据插入ClickHouse。这是为了避免在数据库中创建过多的部分，从而导致集群性能问题。

当满足以下条件之一时，将插入批处理：

批处理大小已达到最大大小（100,000行或20MB）

批处理已打开的最大时间（5秒）

延迟（定义为Kafka消息被生产和该消息在ClickHouse中可用之间的时间）将取决于多个因素（例如代理延迟、网络延迟、消息大小/格式）。上述部分的 批处理 也将影响延迟。我们始终建议使用典型负载测试您的特定用例，以确定预期的延迟。

ClickPipes不提供有关延迟的任何保证。如果您有具体的低延迟要求，请 联系我们。

ClickPipes为Kafka设计为水平扩展。默认情况下，我们创建一个消费者组，其中包含一个消费者。 您可以在ClickPipe详情视图中的扩展控制中更改此设置。

ClickPipes提供高可用性和可分布的可用性区域架构。 这需要至少两个消费者进行扩展。

无论运行多少消费者，故障容忍都是设计上的要求。 如果消费者或其底层基础设施失败， ClickPipe将自动重新启动消费者并继续处理消息。

ClickPipes for Kafka是如何工作的？ ClickPipes使用专用架构运行Kafka消费者API以从指定主题读取数据，然后将数据插入ClickHouse Cloud服务上的ClickHouse表中。

ClickPipes与ClickHouse Kafka表引擎有什么区别？ Kafka表引擎是ClickHouse核心能力，实现了“拉取模型”，其中ClickHouse服务器本身连接到Kafka，拉取事件然后将其写入本地。 ClickPipes是一个独立的云服务，与ClickHouse服务独立运行，它连接到Kafka（或其他数据源）并将事件推送到关联的ClickHouse Cloud服务。这个解耦架构允许更优秀的操作灵活性、关注点的清晰分离、可扩展的摄取、优雅的故障管理、可扩展性等。

使用ClickPipes for Kafka有哪些要求？ 为了使用ClickPipes for Kafka，您需要一个正在运行的Kafka代理和启用ClickPipes的ClickHouse Cloud服务。您还需要确保ClickHouse Cloud可以访问您的Kafka代理。这可以通过允许Kafka侧的远程连接，和在Kafka设置中将 ClickHouse Cloud出站IP地址 列入白名单来实现。

ClickPipes for Kafka支持AWS PrivateLink吗？ AWS PrivateLink是支持的。请 联系我们 以获取更多信息。

我可以使用ClickPipes for Kafka写入数据到Kafka主题吗？ 不可以，ClickPipes for Kafka旨在从Kafka主题读取数据，而不是将数据写入Kafka主题。要写入数据到Kafka主题，您需要使用专用的Kafka生产者。

ClickPipes支持多个代理吗？ 是的，如果代理是同一法定人数的一部分，则可以将它们配置在一起，用 , 分隔。

ClickPipes支持Upstash吗？ 是的。Upstash Kafka产品于2024年9月11日进入为期6个月的弃用期。现有客户可以继续使用ClickPipes与其现有的Upstash Kafka代理，使用ClickPipes用户界面上的通用Kafka选项卡。在弃用通知之前，现有的Upstash Kafka ClickPipes不受影响。当弃用期结束时，ClickPipe将停止工作。

ClickPipes支持Upstash架构注册表吗？ 不支持。ClickPipes不兼容Upstash Kafka架构注册表。

ClickPipes支持Upstash QStash工作流吗？ 不支持。除非在QStash工作流中引入Kafka兼容的表面，否则它将无法与Kafka ClickPipes协同工作。

Azure Event Hubs ClickPipe在没有Kafka表面的情况下工作吗？ 不可以。ClickPipes要求Azure Event Hubs启用Kafka表面。Kafka协议仅在其标准、专业和专用SKU定价层上受支持。

Azure架构注册表与ClickPipes兼容吗？ 不。不支持ClickPipes当前与Event Hubs架构注册表相兼容。

我的策略需要什么权限才能从Azure Event Hubs消费？ 要列出主题和消费事件，分配给ClickPipes的共享访问策略至少需要一个“收听”声明。

为什么我的Event Hubs没有返回任何数据？

如果您的ClickHouse实例位于与您的Event Hubs部署不同的区域或大陆，您在装载ClickPipes时可能会遇到超时，更高延迟在从Event Hub消费数据时也可能出现。将ClickHouse Cloud部署和Azure Event Hubs部署位于相互靠近的云区域被视为最佳实践，以避免不利性能。