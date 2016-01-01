将Kafka与ClickHouse Cloud集成
先决条件
您已经熟悉了 ClickPipes介绍。
创建您的第一个Kafka ClickPipe
- 访问您的ClickHouse Cloud服务的SQL控制台。
- 在左侧菜单中选择
Data Sources按钮，然后点击“设置ClickPipe”。
- 选择您的数据源。
- 填写表单，提供ClickPipe的名称、描述（可选）、凭据及其他连接详细信息。
- 配置架构注册表。Avro流需要有效的架构，而JSON架构则是可选的。该架构将用于解析 AvroConfluent 或验证选定主题上的JSON消息。
- 无法解析的Avro消息或验证失败的JSON消息将生成错误。
- “根”路径的架构注册表。例如，Confluent Cloud架构注册表URL仅是一个不带路径的HTTPS URL，如
https://test-kk999.us-east-2.aws.confluent.cloud。如果只指定根路径，则用于确定第4步中的列名和类型的架构将由嵌入在采样Kafka消息中的id决定。
- 通过数字架构id访问架构文档的路径
/schemas/ids/[ID]。使用架构id的完整URL为
https://registry.example.com/schemas/ids/1000。
- 通过主题名称访问架构文档的路径
/subjects/[subject_name]。可选的，通过在URL后附加
/versions/[version]可以引用特定版本（否则ClickPipes将检索最新版本）。使用架构主题的完整URL为
https://registry.example.com/subjects/events或
https://registry/example.com/subjects/events/versions/4。
请注意，在所有情况下，ClickPipes将自动根据消息中嵌入的架构ID从注册表检索更新或不同的架构。如果消息在没有嵌入架构id的情况下写入，则必须指定特定的架构ID或主题以解析所有消息。
- 选择您的主题，用户界面将显示该主题的示例文档。
- 在接下来的步骤中，您可以选择是否将数据摄取到新的ClickHouse表中或重用现有表。按照屏幕中的说明更改表名称、架构和设置。您可以实时预览顶部样本表中的更改。
您还可以使用提供的控件自定义高级设置。
- 或者，您可以选择将数据摄取到现有的ClickHouse表中。在这种情况下，用户界面将允许您将源字段映射到所选目的表中的ClickHouse字段。
- 最后，您可以为内部ClickPipes用户配置权限。
权限： ClickPipes将为写入目的表创建一个专用用户。您可以使用自定义角色或预定义角色之一选择此内部用户的角色：
完全访问：对集群有完全访问权限。如果您在目的表中使用物化视图或字典，这可能很有用。
仅目的表：仅对目的表具有
INSERT权限。
- 点击“完成设置”，系统将注册您的ClickPipe，您将能够在摘要表中看到它。
摘要表提供控件以显示源表或ClickHouse中的目的表的示例数据。
以及控件以移除ClickPipe并显示摄取作业的摘要。
- 恭喜！ 您已经成功设置了您的第一个ClickPipe。如果这是一个流式ClickPipe，它将持续运行，从您的远程数据源实时摄取数据。
支持的数据源
|名称
|Logo
|类型
|状态
|描述
|Apache Kafka
|流式
|稳定
|配置ClickPipes并开始从Apache Kafka摄取流数据到ClickHouse Cloud。
|Confluent Cloud
|流式
|稳定
|通过我们的直接集成释放Confluent和ClickHouse Cloud的组合力量。
|Redpanda
|流式
|稳定
|配置ClickPipes并开始从Redpanda摄取流数据到ClickHouse Cloud。
|AWS MSK
|流式
|稳定
|配置ClickPipes并开始从AWS MSK摄取流数据到ClickHouse Cloud。
|Azure Event Hubs
|流式
|稳定
|配置ClickPipes并开始从Azure Event Hubs摄取流数据到ClickHouse Cloud。
|WarpStream
|流式
|稳定
|配置ClickPipes并开始从WarpStream摄取流数据到ClickHouse Cloud。
更多连接器将加入ClickPipes，您可以通过 联系 了解更多。
支持的数据格式
支持的格式有：
支持的数据类型
当前ClickPipes支持以下ClickHouse数据类型：
- 基本数字类型 - [U]Int8/16/32/64 和 Float32/64
- 大整数类型 - [U]Int128/256
- 十进制类型
- 布尔值
- 字符串
- 固定字符串
- 日期，Date32
- 日期时间，DateTime64（仅限UTC时区）
- Enum8/Enum16
- UUID
- IPv4
- IPv6
- 所有ClickHouse的LowCardinality类型
- 具有上述任何类型（包括Nullable）键值的Map
- 具有上述任何类型（包括Nullable，深度仅限一层）元素的Tuple和Array
Avro
支持的Avro数据类型
ClickPipes支持所有Avro原始和复杂类型，以及除了
time-millis、
time-micros、
local-timestamp-millis、
local_timestamp_micros 和
duration 的所有Avro逻辑类型。Avro
record 类型转换为Tuple，
array 类型转换为Array，
map 转换为Map（仅限字符串键）。一般而言，列出的转换 此处 是可用的。我们建议对Avro数字类型使用精确的类型匹配，因为ClickPipes不会检查类型转换时的溢出或精度损失。
Nullable类型和Avro联合
Avro中的Nullable类型是通过使用
(T, null) 或
(null, T) 的联合架构来定义，其中T是基本Avro类型。在架构推断期间，这种联合将映射到ClickHouse的“Nullable”列。请注意，ClickHouse不支持
Nullable(Array)、
Nullable(Map) 或
Nullable(Tuple) 类型。这些类型的Avro null联合将映射为非Nullable版本（Avro Record类型映射为ClickHouse命名的Tuple）。对于这些类型的Avro "null"，将插入为：
- 对于null的Avro数组，插入一个空Array
- 对于null的Avro Map，插入一个空Map
- 对于null的Avro Record，插入一个带有所有默认/零值的命名Tuple
ClickPipes目前不支持包含其他Avro联合的架构（随着新ClickHouse Variant和JSON数据类型的成熟，这种情况可能会改变）。如果Avro架构包含“非null”联合，则ClickPipes在尝试计算Avro架构与Clickhouse列类型之间的映射时会生成错误。
Avro架构管理
ClickPipes通过使用每个消息/事件中嵌入的架构ID动态检索和应用Avro架构。架构更新会被自动检测和处理。
目前ClickPipes仅与使用 Confluent Schema Registry API 的架构注册表兼容。除了Confluent Kafka和Cloud，这还包括Redpanda、AWS MSK和Upstash架构注册表。ClickPipes目前与AWS Glue架构注册表或Azure架构注册表不兼容（即将推出）。
以下规则适用于检索的Avro架构与ClickHouse目的表之间的映射：
- 如果Avro架构包含未包含在ClickHouse目的映射中的字段，则该字段将被忽略。
- 如果Avro架构缺少在ClickHouse目的映射中定义的字段，则ClickHouse列将填充为“零”值，例如0或空字符串。请注意，ClickPipes插入时当前不评估 DEFAULT 表达式（这是针对ClickHouse服务器默认处理更新的临时限制）。
- 如果Avro架构字段与ClickHouse列不兼容，则该行/消息的插入将失败，并且该失败将记录在ClickPipes错误表中。请注意，支持几种隐式转换（例如，数字类型之间），但并非所有（例如，Avro
record字段无法插入
Int32ClickHouse列）。
Kafka虚拟列
以下虚拟列支持Kafka兼容的流数据源。在创建新的目的表时，可以使用
Add Column 按钮添加虚拟列。
|名称
|描述
|推荐的数据类型
|_key
|Kafka消息键
|字符串
|_timestamp
|Kafka时间戳（毫秒精度）
|DateTime64(3)
|_partition
|Kafka分区
|Int32
|_offset
|Kafka偏移量
|Int64
|_topic
|Kafka主题
|字符串
|_header_keys
|记录头中的键的并行数组
|Array(字符串)
|_header_values
|记录头中的头的并行数组
|Array(字符串)
|_raw_message
|完整Kafka消息
|字符串
请注意，_raw_message 列仅建议用于JSON数据。在仅需要JSON字符串的用例中（例如使用ClickHouse
JsonExtract* 函数填充下游的物化视图），删除所有“非虚拟”列可能会提高ClickPipes性能。
限制
- 不支持 DEFAULT。
交付语义
ClickPipes为Kafka提供
至少一次的交付语义（作为最常用的方法之一）。我们很想听到您对交付语义的反馈 联系表单。如果您需要精确一次的语义，我们建议使用我们的官方
clickhouse-kafka-connect 接收器。
认证
对于Apache Kafka协议数据源，ClickPipes支持带TLS加密的SASL/PLAIN认证，以及
SASL/SCRAM-SHA-256 和
SASL/SCRAM-SHA-512。根据流源（Redpanda、MSK等），将根据兼容性启用所有或其中的一部分身份验证机制。如果您的身份验证需求不同，请 给我们反馈。
IAM
MSK ClickPipe的IAM身份验证是一个Beta特性。
ClickPipes支持以下AWS MSK身份验证：
使用IAM身份验证连接到MSK代理时，IAM角色必须具有必要的权限。 以下是Apache Kafka API的MSK所需的IAM策略示例：
配置受信任的关系
如果您使用IAM角色ARN进行MSK身份验证，则需要在您的ClickHouse Cloud实例之间添加受信任的关系，以便能够被假定。
基于角色的访问仅适用于部署到AWS的ClickHouse Cloud实例。
自定义证书
ClickPipes为Kafka支持上传用于带SASL的Kafka代理的自定义证书和公共SSL/TLS证书。您可以在ClickPipe设置的SSL证书部分上传您的证书。
请注意，虽然我们支持上传单个SSL证书以及SASL用于Kafka，但目前不支持带有双向TLS(mTLS)的SSL。
性能
批处理
ClickPipes以批量方式将数据插入ClickHouse。这是为了避免在数据库中创建过多的部分，从而导致集群性能问题。
当满足以下条件之一时，将插入批处理：
- 批处理大小已达到最大大小（100,000行或20MB）
- 批处理已打开的最大时间（5秒）
延迟
延迟（定义为Kafka消息被生产和该消息在ClickHouse中可用之间的时间）将取决于多个因素（例如代理延迟、网络延迟、消息大小/格式）。上述部分的 批处理 也将影响延迟。我们始终建议使用典型负载测试您的特定用例，以确定预期的延迟。
ClickPipes不提供有关延迟的任何保证。如果您有具体的低延迟要求，请 联系我们。
扩展性
ClickPipes为Kafka设计为水平扩展。默认情况下，我们创建一个消费者组，其中包含一个消费者。 您可以在ClickPipe详情视图中的扩展控制中更改此设置。
ClickPipes提供高可用性和可分布的可用性区域架构。 这需要至少两个消费者进行扩展。
无论运行多少消费者，故障容忍都是设计上的要求。 如果消费者或其底层基础设施失败， ClickPipe将自动重新启动消费者并继续处理消息。
常见问题
一般
-
ClickPipes for Kafka是如何工作的？
ClickPipes使用专用架构运行Kafka消费者API以从指定主题读取数据，然后将数据插入ClickHouse Cloud服务上的ClickHouse表中。
-
ClickPipes与ClickHouse Kafka表引擎有什么区别？
Kafka表引擎是ClickHouse核心能力，实现了“拉取模型”，其中ClickHouse服务器本身连接到Kafka，拉取事件然后将其写入本地。
ClickPipes是一个独立的云服务，与ClickHouse服务独立运行，它连接到Kafka（或其他数据源）并将事件推送到关联的ClickHouse Cloud服务。这个解耦架构允许更优秀的操作灵活性、关注点的清晰分离、可扩展的摄取、优雅的故障管理、可扩展性等。
-
使用ClickPipes for Kafka有哪些要求？
为了使用ClickPipes for Kafka，您需要一个正在运行的Kafka代理和启用ClickPipes的ClickHouse Cloud服务。您还需要确保ClickHouse Cloud可以访问您的Kafka代理。这可以通过允许Kafka侧的远程连接，和在Kafka设置中将 ClickHouse Cloud出站IP地址 列入白名单来实现。
-
ClickPipes for Kafka支持AWS PrivateLink吗？
AWS PrivateLink是支持的。请 联系我们 以获取更多信息。
-
我可以使用ClickPipes for Kafka写入数据到Kafka主题吗？
不可以，ClickPipes for Kafka旨在从Kafka主题读取数据，而不是将数据写入Kafka主题。要写入数据到Kafka主题，您需要使用专用的Kafka生产者。
-
ClickPipes支持多个代理吗？
是的，如果代理是同一法定人数的一部分，则可以将它们配置在一起，用
,分隔。
Upstash
-
ClickPipes支持Upstash吗？
是的。Upstash Kafka产品于2024年9月11日进入为期6个月的弃用期。现有客户可以继续使用ClickPipes与其现有的Upstash Kafka代理，使用ClickPipes用户界面上的通用Kafka选项卡。在弃用通知之前，现有的Upstash Kafka ClickPipes不受影响。当弃用期结束时，ClickPipe将停止工作。
-
ClickPipes支持Upstash架构注册表吗？
不支持。ClickPipes不兼容Upstash Kafka架构注册表。
-
ClickPipes支持Upstash QStash工作流吗？
不支持。除非在QStash工作流中引入Kafka兼容的表面，否则它将无法与Kafka ClickPipes协同工作。
Azure EventHubs
-
Azure Event Hubs ClickPipe在没有Kafka表面的情况下工作吗？
不可以。ClickPipes要求Azure Event Hubs启用Kafka表面。Kafka协议仅在其标准、专业和专用SKU定价层上受支持。
-
Azure架构注册表与ClickPipes兼容吗？
不。不支持ClickPipes当前与Event Hubs架构注册表相兼容。
-
我的策略需要什么权限才能从Azure Event Hubs消费？
要列出主题和消费事件，分配给ClickPipes的共享访问策略至少需要一个“收听”声明。
-
为什么我的Event Hubs没有返回任何数据？
如果您的ClickHouse实例位于与您的Event Hubs部署不同的区域或大陆，您在装载ClickPipes时可能会遇到超时，更高延迟在从Event Hub消费数据时也可能出现。将ClickHouse Cloud部署和Azure Event Hubs部署位于相互靠近的云区域被视为最佳实践，以避免不利性能。
-
我应该包括Azure Event Hubs的端口号吗？
应该。ClickPipes希望您为Kafka表面包含端口号，应为
:9093。
-
ClickPipes IP地址对Azure Event Hubs仍然相关吗？
是的。如果您限制对Event Hubs实例的流量，请添加 文档中列出的静态NAT IP。
-
连接字符串是为Event Hub，还是为Event Hub命名空间？
两者都可以工作，但是我们建议使用命名空间级别的共享访问策略以从多个Event Hubs中检索样本。