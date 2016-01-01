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与 ClickHouse Cloud 集成

介绍

ClickPipes 是一个管理集成平台，它使从多种来源获取数据变得像点击几个按钮那么简单。ClickPipes 专为最苛刻的工作负载设计，其强大且可扩展的架构确保了一致的性能和可靠性。ClickPipes 可用于长期流式需求或一次性数据加载任务。

ClickPipes stack

支持的数据源

名称logo类型状态描述
Apache Kafka流式稳定配置 ClickPipes，并开始将来自 Apache Kafka 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。
Confluent Cloud流式稳定通过我们的直接集成解锁 Confluent 和 ClickHouse Cloud 的组合力量。
RedpandaRedpanda logo流式稳定配置 ClickPipes，并开始将来自 Redpanda 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。
AWS MSK流式稳定配置 ClickPipes，并开始将来自 AWS MSK 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。
Azure Event Hubs流式稳定配置 ClickPipes，并开始将来自 Azure Event Hubs 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。
WarpStream流式稳定配置 ClickPipes，并开始将来自 WarpStream 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。
Amazon S3对象存储稳定配置 ClickPipes 从对象存储中加载大量数据。
Google Cloud Storage对象存储稳定配置 ClickPipes 从对象存储中加载大量数据。
Amazon Kinesis流式稳定配置 ClickPipes，并开始将来自 Amazon Kinesis 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。
Postgres数据库管理系统公测配置 ClickPipes，并开始将数据从 Postgres 加载到 ClickHouse Cloud。

更多连接器将添加到 ClickPipes，您可以通过 联系我们 了解更多信息。

静态 IP 列表

以下是 ClickPipes 用于连接到您的外部服务的静态 NAT IP（按区域分隔）。将相关实例区域的 IP 添加到您的 IP 允许列表中以允许流量。如果您的实例区域不在此列表中，它将使用默认区域：

  • eu-central-1 对于 EU 区域
  • us-east-1 对于 us-east-1 中的实例
  • us-east-2 对于其他所有区域
ClickHouse Cloud 区域IP 地址
eu-central-118.195.233.217, 3.127.86.90, 35.157.23.2, 18.197.167.47, 3.122.25.29, 52.28.148.40
us-east-23.131.130.196, 3.23.172.68, 3.20.208.150, 3.132.20.192, 18.119.76.110, 3.134.185.180
us-east-154.82.38.199, 3.90.133.29, 52.5.177.8, 3.227.227.145, 3.216.6.184, 54.84.202.92, 3.131.130.196, 3.23.172.68, 3.20.208.150

调整 ClickHouse 设置

ClickHouse Cloud 为大多数用例提供合理的默认设置。然而，如果您需要调整一些 ClickHouse 设置以适应 ClickPipes 目标表，一个专用角色是最灵活的解决方案。 步骤：

  1. 创建一个自定义角色 CREATE ROLE my_clickpipes_role SETTINGS ...。有关详细信息，请参见 CREATE ROLE 语法。
  2. 在创建 ClickPipes 时，将自定义角色添加到 ClickPipes 用户的 Details and Settings 步骤中。
分配自定义角色

错误报告

ClickPipes 将在您的目标表旁创建一个表，后缀为 <destination_table_name>_clickpipes_error。该表将包含您 ClickPipe 操作（网络、连接等）产生的任何错误，以及任何不符合模式的数据。错误表的 TTL 为 7 天。 如果 ClickPipes 在 15 分钟后无法连接到数据源或目标，ClickPipes 实例将停止，并在错误表中存储适当的消息（前提是 ClickHouse 实例可用）。

常见问题

  • 什么是 ClickPipes？

    ClickPipes 是 ClickHouse Cloud 的一项功能，使用户可以轻松将 ClickHouse 服务连接到外部数据源，特别是 Kafka。通过适用于 Kafka 的 ClickPipes，用户可以轻松地将数据连续加载到 ClickHouse，从而为实时分析提供数据。

  • ClickPipes 是否支持数据转换？

    是的，ClickPipes 支持基本的数据转换，通过暴露 DDL 创建。然后，您可以在数据加载到 ClickHouse Cloud 服务的目标表时，对数据应用更高级的转换，利用 ClickHouse 的 物化视图功能

  • 使用 ClickPipes 是否会产生额外费用？

    ClickPipes 按两个维度计费：加载的数据和计算。完整的定价细节可在 此页面 找到。运行 ClickPipes 也可能在目标 ClickHouse Cloud 服务上产生间接计算和存储费用，类似于任何加载工作负载。

  • 是否有办法在使用 ClickPipes 的 Kafka 时处理错误或故障？

    是的，适用于 Kafka 的 ClickPipes 会在从 Kafka 消费数据时自动重试故障情况。ClickPipes 还支持启用一个专用的错误表，该表将保存错误和格式错误的数据，存放 7 天。