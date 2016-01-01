与 ClickHouse Cloud 集成
介绍
ClickPipes 是一个管理集成平台，它使从多种来源获取数据变得像点击几个按钮那么简单。ClickPipes 专为最苛刻的工作负载设计，其强大且可扩展的架构确保了一致的性能和可靠性。ClickPipes 可用于长期流式需求或一次性数据加载任务。
支持的数据源
|名称
|logo
|类型
|状态
|描述
|Apache Kafka
|流式
|稳定
|配置 ClickPipes，并开始将来自 Apache Kafka 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。
|Confluent Cloud
|流式
|稳定
|通过我们的直接集成解锁 Confluent 和 ClickHouse Cloud 的组合力量。
|Redpanda
|流式
|稳定
|配置 ClickPipes，并开始将来自 Redpanda 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。
|AWS MSK
|流式
|稳定
|配置 ClickPipes，并开始将来自 AWS MSK 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。
|Azure Event Hubs
|流式
|稳定
|配置 ClickPipes，并开始将来自 Azure Event Hubs 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。
|WarpStream
|流式
|稳定
|配置 ClickPipes，并开始将来自 WarpStream 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。
|Amazon S3
|对象存储
|稳定
|配置 ClickPipes 从对象存储中加载大量数据。
|Google Cloud Storage
|对象存储
|稳定
|配置 ClickPipes 从对象存储中加载大量数据。
|Amazon Kinesis
|流式
|稳定
|配置 ClickPipes，并开始将来自 Amazon Kinesis 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。
|Postgres
|数据库管理系统
|公测
|配置 ClickPipes，并开始将数据从 Postgres 加载到 ClickHouse Cloud。
更多连接器将添加到 ClickPipes，您可以通过 联系我们 了解更多信息。
静态 IP 列表
以下是 ClickPipes 用于连接到您的外部服务的静态 NAT IP（按区域分隔）。将相关实例区域的 IP 添加到您的 IP 允许列表中以允许流量。如果您的实例区域不在此列表中，它将使用默认区域：
- eu-central-1 对于 EU 区域
- us-east-1 对于
us-east-1中的实例
- us-east-2 对于其他所有区域
|ClickHouse Cloud 区域
|IP 地址
|eu-central-1
18.195.233.217,
3.127.86.90,
35.157.23.2,
18.197.167.47,
3.122.25.29,
52.28.148.40
|us-east-2
3.131.130.196,
3.23.172.68,
3.20.208.150,
3.132.20.192,
18.119.76.110,
3.134.185.180
|us-east-1
54.82.38.199,
3.90.133.29,
52.5.177.8,
3.227.227.145,
3.216.6.184,
54.84.202.92,
3.131.130.196,
3.23.172.68,
3.20.208.150
调整 ClickHouse 设置
ClickHouse Cloud 为大多数用例提供合理的默认设置。然而，如果您需要调整一些 ClickHouse 设置以适应 ClickPipes 目标表，一个专用角色是最灵活的解决方案。 步骤：
- 创建一个自定义角色
CREATE ROLE my_clickpipes_role SETTINGS ...。有关详细信息，请参见 CREATE ROLE 语法。
- 在创建 ClickPipes 时，将自定义角色添加到 ClickPipes 用户的
Details and Settings步骤中。
错误报告
ClickPipes 将在您的目标表旁创建一个表，后缀为
<destination_table_name>_clickpipes_error。该表将包含您 ClickPipe 操作（网络、连接等）产生的任何错误，以及任何不符合模式的数据。错误表的 TTL 为 7 天。
如果 ClickPipes 在 15 分钟后无法连接到数据源或目标，ClickPipes 实例将停止，并在错误表中存储适当的消息（前提是 ClickHouse 实例可用）。
常见问题
-
什么是 ClickPipes？
ClickPipes 是 ClickHouse Cloud 的一项功能，使用户可以轻松将 ClickHouse 服务连接到外部数据源，特别是 Kafka。通过适用于 Kafka 的 ClickPipes，用户可以轻松地将数据连续加载到 ClickHouse，从而为实时分析提供数据。
-
ClickPipes 是否支持数据转换？
是的，ClickPipes 支持基本的数据转换，通过暴露 DDL 创建。然后，您可以在数据加载到 ClickHouse Cloud 服务的目标表时，对数据应用更高级的转换，利用 ClickHouse 的 物化视图功能。
-
使用 ClickPipes 是否会产生额外费用？
ClickPipes 按两个维度计费：加载的数据和计算。完整的定价细节可在 此页面 找到。运行 ClickPipes 也可能在目标 ClickHouse Cloud 服务上产生间接计算和存储费用，类似于任何加载工作负载。
-
是否有办法在使用 ClickPipes 的 Kafka 时处理错误或故障？
是的，适用于 Kafka 的 ClickPipes 会在从 Kafka 消费数据时自动重试故障情况。ClickPipes 还支持启用一个专用的错误表，该表将保存错误和格式错误的数据，存放 7 天。