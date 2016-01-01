与 ClickHouse Cloud 集成

ClickPipes 是一个管理集成平台，它使从多种来源获取数据变得像点击几个按钮那么简单。ClickPipes 专为最苛刻的工作负载设计，其强大且可扩展的架构确保了一致的性能和可靠性。ClickPipes 可用于长期流式需求或一次性数据加载任务。

名称 logo 类型 状态 描述 Apache Kafka 流式 稳定 配置 ClickPipes，并开始将来自 Apache Kafka 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。 Confluent Cloud 流式 稳定 通过我们的直接集成解锁 Confluent 和 ClickHouse Cloud 的组合力量。 Redpanda 流式 稳定 配置 ClickPipes，并开始将来自 Redpanda 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。 AWS MSK 流式 稳定 配置 ClickPipes，并开始将来自 AWS MSK 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。 Azure Event Hubs 流式 稳定 配置 ClickPipes，并开始将来自 Azure Event Hubs 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。 WarpStream 流式 稳定 配置 ClickPipes，并开始将来自 WarpStream 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。 Amazon S3 对象存储 稳定 配置 ClickPipes 从对象存储中加载大量数据。 Google Cloud Storage 对象存储 稳定 配置 ClickPipes 从对象存储中加载大量数据。 Amazon Kinesis 流式 稳定 配置 ClickPipes，并开始将来自 Amazon Kinesis 的流数据加载到 ClickHouse Cloud。 Postgres 数据库管理系统 公测 配置 ClickPipes，并开始将数据从 Postgres 加载到 ClickHouse Cloud。

更多连接器将添加到 ClickPipes，您可以通过 联系我们 了解更多信息。

以下是 ClickPipes 用于连接到您的外部服务的静态 NAT IP（按区域分隔）。将相关实例区域的 IP 添加到您的 IP 允许列表中以允许流量。如果您的实例区域不在此列表中，它将使用默认区域：

eu-central-1 对于 EU 区域

对于 EU 区域 us-east-1 对于 us-east-1 中的实例

对于 中的实例 us-east-2 对于其他所有区域

ClickHouse Cloud 区域 IP 地址 eu-central-1 18.195.233.217 , 3.127.86.90 , 35.157.23.2 , 18.197.167.47 , 3.122.25.29 , 52.28.148.40 us-east-2 3.131.130.196 , 3.23.172.68 , 3.20.208.150 , 3.132.20.192 , 18.119.76.110 , 3.134.185.180 us-east-1 54.82.38.199 , 3.90.133.29 , 52.5.177.8 , 3.227.227.145 , 3.216.6.184 , 54.84.202.92 , 3.131.130.196 , 3.23.172.68 , 3.20.208.150

ClickHouse Cloud 为大多数用例提供合理的默认设置。然而，如果您需要调整一些 ClickHouse 设置以适应 ClickPipes 目标表，一个专用角色是最灵活的解决方案。 步骤：

创建一个自定义角色 CREATE ROLE my_clickpipes_role SETTINGS ... 。有关详细信息，请参见 CREATE ROLE 语法。 在创建 ClickPipes 时，将自定义角色添加到 ClickPipes 用户的 Details and Settings 步骤中。

ClickPipes 将在您的目标表旁创建一个表，后缀为 <destination_table_name>_clickpipes_error 。该表将包含您 ClickPipe 操作（网络、连接等）产生的任何错误，以及任何不符合模式的数据。错误表的 TTL 为 7 天。 如果 ClickPipes 在 15 分钟后无法连接到数据源或目标，ClickPipes 实例将停止，并在错误表中存储适当的消息（前提是 ClickHouse 实例可用）。