使用 ClickHouse 的 azureBlobStorage 表函数

这是从 Azure Blob Storage 或 Azure Data Lake Storage 复制数据到 ClickHouse 的最有效和简便的方法之一。通过这个表函数，您可以指示 ClickHouse 直接连接 Azure 存储并按需读取数据。

它提供了类似表的接口，使您可以直接从源选择、插入和过滤数据。该函数高度优化，并支持许多广泛使用的文件格式，包括 CSV 、 JSON 、 Parquet 、 Arrow 、 TSV 、 ORC 、 Avro 等。完整列表请参见 "数据格式"。

在本节中，我们将介绍将数据从 Azure Blob Storage 转移到 ClickHouse 的简单入门指南，以及有效使用此函数的重要注意事项。有关更多详细信息和高级选项，请参考官方文档： azureBlobStorage 表函数文档页面

为允许 ClickHouse 访问您的 Azure Blob Storage，您需要一个带访问密钥的连接字符串。

在 Azure 门户中，导航到您的 存储帐户。 在左侧菜单中，选择 访问密钥 选项，在 安全性 + 网络 部分下。 选择 key1 或 key2，并点击 连接字符串 字段旁边的 显示 按钮。 复制连接字符串 — 您将在 azureBlobStorage 表函数中使用此作为参数。

打开您喜欢的 ClickHouse 查询控制台 — 这可以是 ClickHouse Cloud 网络界面、ClickHouse CLI 客户端或您用于运行查询的任何其他工具。一旦您准备好连接字符串和 ClickHouse 查询控制台，您就可以开始直接从 Azure Blob Storage 查询数据。

在以下示例中，我们查询存储在名为 data-container 的容器中的 JSON 文件中的所有数据：

如果您希望将数据复制到本地 ClickHouse 表（例如，my_table），则可以使用 INSERT INTO ... SELECT 语句：

这允许您有效地将外部数据拉入 ClickHouse，而无需中间 ETL 步骤。

作为示例，我们将从环境传感器数据集中下载一个文件。

下载一个 示例文件 来自 环境传感器数据集 在 Azure 门户中，如果您还没有存储帐户，请创建一个新的存储帐户。

危险 请确保您的存储帐户启用了 允许存储帐户密钥访问，否则将无法使用帐户密钥访问数据。

在您的存储帐户中创建一个新容器。在本示例中，我们将其命名为 sensors。 如果您使用的是现有容器，则可以跳过此步骤。 将之前下载的 2019-06_bmp180.csv.zst 文件上传到容器中。 按照前面描述的步骤获取 Azure Blob Storage 连接字符串。

现在一切都已设置完毕，您可以直接从 Azure Blob Storage 查询数据：

要将数据加载到表中，请创建原始数据集中使用的架构的简化版本：

信息 有关在查询 Azure Blob Storage 等外部数据源时的配置选项和架构推断的更多信息，请参见 从输入数据自动推断架构

现在将数据从 Azure Blob Storage 插入到 sensors 表中：

您的传感器表现在已填充来自存储在 Azure Blob Storage 中的 2019-06_bmp180.csv.zst 文件的数据。

这只是使用 azureBlobStorage 函数的基本介绍。有关更多高级选项和配置详细信息，请参考官方文档：