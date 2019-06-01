使用 ClickHouse 的 azureBlobStorage 表函数
这是从 Azure Blob Storage 或 Azure Data Lake Storage 复制数据到 ClickHouse 的最有效和简便的方法之一。通过这个表函数，您可以指示 ClickHouse 直接连接 Azure 存储并按需读取数据。
它提供了类似表的接口，使您可以直接从源选择、插入和过滤数据。该函数高度优化，并支持许多广泛使用的文件格式，包括
CSV、
JSON、
Parquet、
Arrow、
TSV、
ORC、
Avro 等。完整列表请参见 "数据格式"。
在本节中，我们将介绍将数据从 Azure Blob Storage 转移到 ClickHouse 的简单入门指南，以及有效使用此函数的重要注意事项。有关更多详细信息和高级选项，请参考官方文档：
azureBlobStorage 表函数文档页面
获取 Azure Blob Storage 访问密钥
为允许 ClickHouse 访问您的 Azure Blob Storage，您需要一个带访问密钥的连接字符串。
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在 Azure 门户中，导航到您的 存储帐户。
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在左侧菜单中，选择 访问密钥 选项，在 安全性 + 网络 部分下。
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选择 key1 或 key2，并点击 连接字符串 字段旁边的 显示 按钮。
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复制连接字符串 — 您将在 azureBlobStorage 表函数中使用此作为参数。
从 Azure Blob Storage 查询数据
打开您喜欢的 ClickHouse 查询控制台 — 这可以是 ClickHouse Cloud 网络界面、ClickHouse CLI 客户端或您用于运行查询的任何其他工具。一旦您准备好连接字符串和 ClickHouse 查询控制台，您就可以开始直接从 Azure Blob Storage 查询数据。
在以下示例中，我们查询存储在名为 data-container 的容器中的 JSON 文件中的所有数据：
如果您希望将数据复制到本地 ClickHouse 表（例如，my_table），则可以使用
INSERT INTO ... SELECT 语句：
这允许您有效地将外部数据拉入 ClickHouse，而无需中间 ETL 步骤。
使用环境传感器数据集的简单示例
作为示例，我们将从环境传感器数据集中下载一个文件。
请确保您的存储帐户启用了 允许存储帐户密钥访问，否则将无法使用帐户密钥访问数据。
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在您的存储帐户中创建一个新容器。在本示例中，我们将其命名为 sensors。 如果您使用的是现有容器，则可以跳过此步骤。
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将之前下载的
2019-06_bmp180.csv.zst文件上传到容器中。
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按照前面描述的步骤获取 Azure Blob Storage 连接字符串。
现在一切都已设置完毕，您可以直接从 Azure Blob Storage 查询数据：
- 要将数据加载到表中，请创建原始数据集中使用的架构的简化版本：
有关在查询 Azure Blob Storage 等外部数据源时的配置选项和架构推断的更多信息，请参见 从输入数据自动推断架构
- 现在将数据从 Azure Blob Storage 插入到 sensors 表中：
您的传感器表现在已填充来自存储在 Azure Blob Storage 中的
2019-06_bmp180.csv.zst 文件的数据。
其他资源
这只是使用 azureBlobStorage 函数的基本介绍。有关更多高级选项和配置详细信息，请参考官方文档：