在 Azure Data Factory 中使用 ClickHouse HTTP 接口

azureBlobStorage 表函数 是将数据从 Azure Blob 存储导入 ClickHouse 的快速且便捷的方法。然而，由于以下原因，使用它可能并不总是合适的：

您的数据可能并不是存储在 Azure Blob 存储中 —— 例如，它可能存储在 Azure SQL 数据库、Microsoft SQL Server 或 Cosmos DB 中。

安全策略可能会完全阻止外部访问 Blob 存储 —— 例如，如果存储帐户被锁定而没有公共端点。

在这种情况下，您可以使用 Azure Data Factory 配合 ClickHouse HTTP 接口 将数据从 Azure 服务发送到 ClickHouse。

这种方法会逆转数据流：Azure Data Factory 将数据推送到 ClickHouse，而不是让 ClickHouse 从 Azure 拉取数据。这种方式通常要求您的 ClickHouse 实例可以从公共互联网访问。

信息 通过使用 Azure Data Factory 的自托管集成运行时，可以避免将 ClickHouse 实例暴露于互联网。此设置允许通过私有网络发送数据。然而，这超出了本文的范围。您可以在官方指南中找到更多信息： 创建和配置自托管集成运行时

Azure Data Factory 支持以 JSON 格式通过 HTTP 向外部系统发送数据。我们可以利用这一能力直接将数据插入 ClickHouse，使用 ClickHouse HTTP 接口。您可以在 ClickHouse HTTP 接口文档 中了解更多信息。

在这个示例中，我们只需指定目标表，定义输入数据格式为 JSON，并包含选项以允许更灵活的时间戳解析。

要将此查询作为 HTTP 请求的一部分发送，您只需将其作为 URL 编码字符串传递给 ClickHouse 端点中的查询参数：

信息 Azure Data Factory 可以使用其内置的 encodeUriComponent 函数自动处理此编码，因此您不需要手动完成。

现在，您可以将 JSON 格式的数据发送到此 URL。数据应该与目标表的结构匹配。这里是一个使用 curl 的简单示例，假设有一个包含三列 col_1 、 col_2 和 col_3 的表。

您还可以发送 JSON 对象的数组，或 JSON Lines（换行分隔的 JSON 对象）。Azure Data Factory 使用 JSON 数组格式，这与 ClickHouse 的 JSONEachRow 输入完全兼容。

如您所见，在这一步中，您不需要在 ClickHouse 方面做任何特殊操作。HTTP 接口已经提供了充当 REST 风格端点所需的所有功能 — 无需额外配置。

现在我们已经使 ClickHouse 像 REST 端点一样工作，就可以配置 Azure Data Factory 使用它。

在接下来的步骤中，我们将创建一个 Azure Data Factory 实例，设置链接服务到您的 ClickHouse 实例，定义一个“REST sink”的数据集，并创建一个将数据从 Azure 发送到 ClickHouse 的复制数据活动。

本指南假设您拥有 Microsoft Azure 账户，并且已经配置了订阅和资源组。如果您已经配置了 Azure Data Factory，可以安全跳过此步骤，直接使用现有服务。

登录到 Microsoft Azure 门户，点击 创建资源。 在左侧的类别窗格中，选择 分析，然后在流行服务列表中点击 数据工厂。 选择您的订阅和资源组，输入新数据工厂实例的名称，选择区域并将版本保持为 V2。 点击 审核 + 创建，然后点击 创建 启动部署。

一旦部署成功完成，您就可以开始使用新的 Azure Data Factory 实例。

登录到 Microsoft Azure 门户，打开您的 Data Factory 实例。 在数据工厂概述页面上，点击 启动工作室。 在左侧菜单中，选择 管理，然后进入 链接服务，点击 + 新建 创建新的链接服务。 在 新链接服务搜索栏 中，输入 REST，选择 REST，然后点击 继续 创建 REST 连接器 实例。 在链接服务配置窗格中输入新服务的名称，点击 基本 URL 字段，然后点击 添加动态内容（该链接仅在选中此字段时可见）。 在动态内容窗格中，您可以创建一个参数化的 URL，这样可以在为不同的表创建数据集时稍后定义查询 —— 这使得链接服务可重用。 点击过滤器输入旁边的 "+"，添加一个新参数，将其命名为 pQuery ，将类型设置为字符串，将默认值设置为 SELECT 1 。点击 保存。 在表达式字段中，输入以下内容并点击 确定。将 your-clickhouse-url.com 替换为您 ClickHouse 实例的实际地址。

回到主表单，选择基本身份验证，输入用于连接 ClickHouse HTTP 接口的用户名和密码，点击 测试连接。如果一切配置正确，您将看到成功消息。 点击 创建 完成设置。

现在您应该在列表中看到新注册的基于 REST 的链接服务。

现在我们已经为 ClickHouse HTTP 接口配置了链接服务，我们可以创建一个数据集，Azure Data Factory 将使用它向 ClickHouse 发送数据。

在这个示例中，我们将插入一小部分的 环境传感器数据。

打开您选择的 ClickHouse 查询控制台 —— 这可以是 ClickHouse Cloud 网络界面、CLI 客户端或您用来运行查询的任何其他接口 —— 并创建目标表：

在 Azure Data Factory Studio 中，在左侧窗格中选择作者。悬停在数据集项上，点击三点图标，选择新数据集。 在搜索栏中输入 REST，选择 REST，点击 继续。输入数据集的名称，选择您在上一步创建的 链接服务。点击 确定 创建数据集。 现在您应该在左侧的数据集部分看到新创建的数据集。选择该数据集以打开其属性。您会看到在链接服务中定义的 pQuery 参数。点击 值 文本字段。然后点击 添加动态 内容。 在打开的窗格中，粘贴以下查询：

危险 查询中的所有单引号 ' 必须替换为两个单引号 '' 。这是 Azure Data Factory 的表达式解析器所要求的。如果不进行转义，您可能不会立即看到错误 —— 但在您尝试使用或保存数据集时，它会失败。例如， 'best_effort' 必须写成 ''best_effort'' 。

点击确定以保存表达式。点击测试连接。如果一切配置正确，您将看到连接成功的消息。点击页面顶部的 发布全部 以保存更改。

在这个示例中，我们将不使用完整的环境传感器数据集，而只是使用一小部分可在 传感器数据集示例 中找到的数据。

信息 为了使本指南更集中，我们不会详细讲解在 Azure Data Factory 中创建源数据集的确切步骤。您可以将样本数据上传到任何您选择的存储服务 —— 例如，Azure Blob 存储、Microsoft SQL Server，甚至是 Azure Data Factory 支持的其他文件格式。

将数据集上传到您的 Azure Blob 存储（或其他首选存储服务），然后在 Azure Data Factory Studio 中，转到工厂资源窗格。创建一个指向上传数据的新数据集。点击 发布全部 以保存更改。

现在我们已经配置了输入和输出数据集，我们可以设置一个 复制数据 活动将数据从我们的示例数据集传输到 ClickHouse 中的 sensors 表。