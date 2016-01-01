将 Artie 连接到 ClickHouse

Artie 是一个全托管的实时数据流平台，可将生产数据实时复制/同步到 ClickHouse，从而在生产环境中支持面向客户的分析、运营工作流以及 Agentic AI 等能力。

Artie 是面向 AI 时代的现代数据基础设施层——一个完全托管的实时数据流平台，使生产数据与数据仓库持续保持同步。

随着公司将数据仓库用于实时 AI 工作负载、运营分析以及面向客户的数据产品，它们正逐步统一采用快速、可靠且具备大规模扩展能力的基础设施。

我们为公司提供类似 Netflix、DoorDash 和 Instacart 在内部构建的那种流式数据管道和深度可观测性，而无需招聘 10 多名工程师并花费 1–2 年进行平台建设。Artie 将整个摄取生命周期——变更捕获、合并、回填和可观测性——实现自动化，无需任何工程化维护，并可在数分钟内完成部署。

像 ClickUp、Substack 和 Alloy 这样的领军企业使用 Artie，不仅是为了解决当下的管道问题，更是为了在其 AI 战略加速发展的同时，为数据栈提供前瞻性的保障。

创建 Artie 账户 访问 artie.com/contact 并填写表单以申请访问权限。 查找你的 ClickHouse 凭证 在 ClickHouse Cloud 中创建服务后，找到以下必需的配置： 要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息： 参数 说明 HOST 和 PORT 通常，在使用 TLS 时端口为 8443，不使用 TLS 时端口为 8123。 DATABASE NAME 默认提供一个名为 default 的数据库，请填写您要连接的目标数据库名称。 USERNAME 和 PASSWORD 默认用户名为 default 。请使用适合您使用场景的用户名。 您的 ClickHouse Cloud 服务的详细信息可以在 ClickHouse Cloud 控制台中查看。 选择某个服务并点击 Connect： 选择 HTTPS。连接信息会显示在示例 curl 命令中。 如果您使用的是自托管 ClickHouse，则连接信息由您的 ClickHouse 管理员进行设置。 在 Artie 中创建新 pipeline 使用你在前面步骤中收集的信息前往 Artie，并按照 3 个步骤创建一个新的 pipeline。 连接你的源 - 配置你的源数据库（Postgres、MySQL、Events API 等） 选择要复制的表 - 选择要同步到 ClickHouse 的表 连接你的目标端 - 输入你的 ClickHouse 凭证

如果您有任何问题，请查阅我们的 ClickHouse 文档，或发送邮件至 [email protected] 与团队联系。

Analytics Portal（分析门户）

针对 pipeline 和数据表的专用监控

每日 Schema 变更通知