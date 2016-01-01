跳转到主内容
将 Artie 连接到 ClickHouse

Artie 是一个全托管的实时数据流平台，可将生产数据实时复制/同步到 ClickHouse，从而在生产环境中支持面向客户的分析、运营工作流以及 Agentic AI 等能力。

概览

Artie 是面向 AI 时代的现代数据基础设施层——一个完全托管的实时数据流平台，使生产数据与数据仓库持续保持同步。

随着公司将数据仓库用于实时 AI 工作负载、运营分析以及面向客户的数据产品，它们正逐步统一采用快速、可靠且具备大规模扩展能力的基础设施。

我们为公司提供类似 Netflix、DoorDash 和 Instacart 在内部构建的那种流式数据管道和深度可观测性，而无需招聘 10 多名工程师并花费 1–2 年进行平台建设。Artie 将整个摄取生命周期——变更捕获、合并、回填和可观测性——实现自动化，无需任何工程化维护，并可在数分钟内完成部署。

像 ClickUp、Substack 和 Alloy 这样的领军企业使用 Artie，不仅是为了解决当下的管道问题，更是为了在其 AI 战略加速发展的同时，为数据栈提供前瞻性的保障。

创建 Artie 账户

访问 artie.com/contact 并填写表单以申请访问权限。

Artie 注册页面

查找你的 ClickHouse 凭证

在 ClickHouse Cloud 中创建服务后，找到以下必需的配置：

要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

参数说明
HOSTPORT通常，在使用 TLS 时端口为 8443，不使用 TLS 时端口为 8123。
DATABASE NAME默认提供一个名为 default 的数据库，请填写您要连接的目标数据库名称。
USERNAMEPASSWORD默认用户名为 default。请使用适合您使用场景的用户名。

您的 ClickHouse Cloud 服务的详细信息可以在 ClickHouse Cloud 控制台中查看。 选择某个服务并点击 Connect

ClickHouse Cloud 服务 Connect 按钮

选择 HTTPS。连接信息会显示在示例 curl 命令中。

ClickHouse Cloud HTTPS 连接信息

如果您使用的是自托管 ClickHouse，则连接信息由您的 ClickHouse 管理员进行设置。

在 Artie 中创建新 pipeline

使用你在前面步骤中收集的信息前往 Artie，并按照 3 个步骤创建一个新的 pipeline。

  1. 连接你的源 - 配置你的源数据库（Postgres、MySQL、Events API 等）
  2. 选择要复制的表 - 选择要同步到 ClickHouse 的表
  3. 连接你的目标端 - 输入你的 ClickHouse 凭证
Artie 编辑 Pipeline 界面

联系我们

如果您有任何问题，请查阅我们的 ClickHouse 文档，或发送邮件至 [email protected] 与团队联系。

产品截图

Analytics Portal（分析门户）

Analytics Portal

针对 pipeline 和数据表的专用监控

Built-in monitoring

每日 Schema 变更通知

Schema notification