将 Apify 连接到 ClickHouse

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Apify 是一个网页抓取与自动化平台。您可以构建、运行和扩展名为 Actors 的无服务器云程序。Actors 可用于抓取网站、爬取网络内容、处理数据或自动化工作流。每次 Actor 运行都会生成结构化输出，并将其存储在 Datasets (JSON 对象集合) 中。

将抓取或处理后的数据加载到 ClickHouse 中，用于分析、监控或数据富化管道。

Apify 概念 它是什么 Actor 在 Apify 平台上运行的无服务器云程序。在 Apify Store 中可找到数千个现成的 Actor。 Dataset Actor 运行的输出结果。它是类似表格的 JSON 对象集合，可通过 Apify API 以 JSON、CSV、XML 或其他格式获取。 Webhook 一种事件驱动的 HTTP 调用，会在 Actor 运行成功、失败或发生其他生命周期事件时触发。使用 webhook 可自动化 Apify 到 ClickHouse 的管道。

收集您的 ClickHouse 连接信息 要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息： 参数 说明 HOST 和 PORT 通常，在使用 TLS 时端口为 8443，不使用 TLS 时端口为 8123。 DATABASE NAME 默认提供一个名为 default 的数据库，请填写您要连接的目标数据库名称。 USERNAME 和 PASSWORD 默认用户名为 default 。请使用适合您使用场景的用户名。 您的 ClickHouse Cloud 服务的详细信息可以在 ClickHouse Cloud 控制台中查看。 选择某个服务并点击 Connect： 选择 HTTPS。连接信息会显示在示例 curl 命令中。 如果您使用的是自托管 ClickHouse，则连接信息由您的 ClickHouse 管理员进行设置。 Apify 前置条件 您还需要： 一个 Apify 账户 (提供免费版) 。

一个 Apify API token，可在 Apify Console 的 设置 > 集成 中找到。

中找到。 在本地安装 Node.js 18+ (用于 JavaScript 示例) 。 安装依赖 安装 Apify JavaScript 客户端和 ClickHouse JavaScript 客户端： npm install apify-client @clickhouse/client 注意 Apify 还提供 Python 客户端。如果您更倾向于使用 Python，请通过 pip 安装 apify-client ，并为 ClickHouse 使用 clickhouse-connect。 在 ClickHouse 中创建目标表 创建一个表来存放抓取到的数据。schema 取决于您使用的 Actor。以下示例针对一个商品抓取 Actor 使用 MergeTree： CREATE TABLE apify_products ( url String, title String, price Float64, currency String, scraped_at DateTime DEFAULT now() ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY (scraped_at, url); 拉取 Apify 数据集并加载到 ClickHouse 以下脚本会拉取 Apify Actor 一次运行的结果，并将其插入 ClickHouse： import { ApifyClient } from 'apify-client'; import { createClient } from '@clickhouse/client'; // 初始化客户端 const apify = new ApifyClient({ token: 'YOUR_APIFY_API_TOKEN' }); const clickhouse = createClient({ url: 'https://YOUR_CLICKHOUSE_HOST:8443', username: 'default', password: 'YOUR_CLICKHOUSE_PASSWORD', database: 'default', }); // 从某个 Actor 的最近一次运行中拉取数据集条目 const run = await apify.actor('YOUR_ACTOR_ID').call(); const { items } = await apify.dataset(run.defaultDatasetId).listItems(); console.log(`Fetched ${items.length} items from Apify dataset.`); // 插入到 ClickHouse await clickhouse.insert({ table: 'apify_products', values: items, format: 'JSONEachRow', }); console.log(`Inserted ${items.length} rows into ClickHouse.`); await clickhouse.close(); 提示 对于大型数据集，请使用 List dataset items 端点的 limit 和 offset 参数对结果进行分页。您还可以传递 clean=true ，以仅获取非空且已去重的条目。 使用 webhook 实现自动化 与其手动运行脚本，不如将管道自动化，以便每次 Actor 完成后都将数据加载到 ClickHouse： 在 Apify Console 中，进入您的 Actor 并打开 集成 选项卡。 添加一个新的 webhook，配置如下： 事件类型： ACTOR.RUN.SUCCEEDED

操作： 向您的加载器端点发送 HTTP POST，或触发另一个负责将数据插入 ClickHouse 的 Actor。 webhook 负载中包含 defaultDatasetId ，您可以用它来拉取该次运行的结果。 有关负载详情和配置选项，请参阅 Apify webhook 文档。 另一种方法是使用 Apify Schedules 按类似 cron 的计划运行 Actor，并结合 webhook 完成加载步骤。

使用 Apify 客户端库 (JavaScript 使用 apify-client ，或 Python) ，而不要直接发起原始 HTTP 请求。它会为你处理分页、重试和身份验证。对于大型数据集，请使用 List dataset items 接口中的 limit 和 offset 参数对结果进行分页。

向 ClickHouse 插入数据时，请使用 JSONEachRow 格式。它与 Apify 的 JSON 输出可直接对应，无需任何转换。

确保 ClickHouse 表的 schema 与 Actor 的输出字段一致。可在其 Apify Store 页面或运行后的 Dataset 选项卡中查看 Actor 的输出 schema。

对于通过 JavaScript 客户端进行的高处理量插入，请参考性能优化提示。应将多行数据合并为更大的批次插入，而不是一次插入一行；如果不便在客户端侧进行批处理，请考虑使用异步插入。