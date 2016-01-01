将 Apify 连接到 ClickHouse
Apify 是一个网页抓取与自动化平台。您可以构建、运行和扩展名为 Actors 的无服务器云程序。Actors 可用于抓取网站、爬取网络内容、处理数据或自动化工作流。每次 Actor 运行都会生成结构化输出，并将其存储在 Datasets (JSON 对象集合) 中。
将抓取或处理后的数据加载到 ClickHouse 中，用于分析、监控或数据富化管道。
关键概念
|Apify 概念
|它是什么
|Actor
|在 Apify 平台上运行的无服务器云程序。在 Apify Store 中可找到数千个现成的 Actor。
|Dataset
|Actor 运行的输出结果。它是类似表格的 JSON 对象集合，可通过 Apify API 以 JSON、CSV、XML 或其他格式获取。
|Webhook
|一种事件驱动的 HTTP 调用，会在 Actor 运行成功、失败或发生其他生命周期事件时触发。使用 webhook 可自动化 Apify 到 ClickHouse 的管道。
设置指南
收集您的 ClickHouse 连接信息
要通过 HTTP(S) 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：
|参数
|说明
HOST 和
PORT
|通常，在使用 TLS 时端口为 8443，不使用 TLS 时端口为 8123。
DATABASE NAME
|默认提供一个名为
default 的数据库，请填写您要连接的目标数据库名称。
USERNAME 和
PASSWORD
|默认用户名为
default。请使用适合您使用场景的用户名。
您的 ClickHouse Cloud 服务的详细信息可以在 ClickHouse Cloud 控制台中查看。 选择某个服务并点击 Connect：
选择 HTTPS。连接信息会显示在示例
curl 命令中。
如果您使用的是自托管 ClickHouse，则连接信息由您的 ClickHouse 管理员进行设置。
Apify 前置条件
您还需要：
- 一个 Apify 账户 (提供免费版) 。
- 一个 Apify API token，可在 Apify Console 的 设置 > 集成 中找到。
- 在本地安装 Node.js 18+ (用于 JavaScript 示例) 。
安装依赖
安装 Apify JavaScript 客户端和 ClickHouse JavaScript 客户端：
Apify 还提供 Python 客户端。如果您更倾向于使用 Python，请通过 pip 安装
apify-client，并为 ClickHouse 使用 clickhouse-connect。
拉取 Apify 数据集并加载到 ClickHouse
以下脚本会拉取 Apify Actor 一次运行的结果，并将其插入 ClickHouse：
对于大型数据集，请使用 List dataset items 端点的
limit 和
offset 参数对结果进行分页。您还可以传递
clean=true，以仅获取非空且已去重的条目。
使用 webhook 实现自动化
与其手动运行脚本，不如将管道自动化，以便每次 Actor 完成后都将数据加载到 ClickHouse：
- 在 Apify Console 中，进入您的 Actor 并打开 集成 选项卡。
- 添加一个新的 webhook，配置如下：
- 事件类型：
ACTOR.RUN.SUCCEEDED
- 操作： 向您的加载器端点发送 HTTP POST，或触发另一个负责将数据插入 ClickHouse 的 Actor。
- 事件类型：
- webhook 负载中包含
defaultDatasetId，您可以用它来拉取该次运行的结果。
有关负载详情和配置选项，请参阅 Apify webhook 文档。
另一种方法是使用 Apify Schedules 按类似 cron 的计划运行 Actor，并结合 webhook 完成加载步骤。
最佳实践
从 Apify 拉取数据
使用 Apify 客户端库 (JavaScript 使用
apify-client，或 Python) ，而不要直接发起原始 HTTP 请求。它会为你处理分页、重试和身份验证。对于大型数据集，请使用 List dataset items 接口中的
limit 和
offset 参数对结果进行分页。
加载到 ClickHouse
向 ClickHouse 插入数据时，请使用
JSONEachRow 格式。它与 Apify 的 JSON 输出可直接对应，无需任何转换。
确保 ClickHouse 表的 schema 与 Actor 的输出字段一致。可在其 Apify Store 页面或运行后的 Dataset 选项卡中查看 Actor 的输出 schema。
性能
对于通过 JavaScript 客户端进行的高处理量插入，请参考性能优化提示。应将多行数据合并为更大的批次插入，而不是一次插入一行；如果不便在客户端侧进行批处理，请考虑使用异步插入。
安全性
为简化说明，本页中的示例使用
default 用户和数据库。在生产环境中，请创建一个专用用户，并仅授予其向目标表执行插入操作所需的最小特权，同时安全地存储凭证 (例如存放在环境变量或密钥管理器中，而不是提交到源代码中) 。相关指引请参见 云访问管理。