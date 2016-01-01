将Airbyte连接到ClickHouse

备注 请注意，Airbyte的ClickHouse源和目标目前处于Alpha状态，不适合移动大规模数据集（> 1000万行）。

Airbyte 是一个开源的数据集成平台。它允许创建 ELT 数据管道，并提供超过140个现成的连接器。此逐步教程展示了如何将Airbyte连接到ClickHouse作为目标并加载一个示例数据集。

Airbyte运行在Docker上，并使用 docker-compose 。请确保下载并安装最新版本的Docker。 通过克隆官方Github仓库并在您喜欢的终端中运行 docker-compose up 来部署Airbyte： 一旦您在终端中看到Airbyte横幅，您可以连接到 localhost:8000 备注 或者，您可以注册并使用 Airbyte Cloud

在本节中，我们将展示如何将一个ClickHouse实例添加为目标。

启动您的ClickHouse服务器（Airbyte与ClickHouse版本 21.8.10.19 或更高版本兼容）或登录到您的ClickHouse云帐户： 在Airbyte中，选择“目标”页面并添加一个新目标： 从“目标类型”下拉列表中选择ClickHouse，并填写“设置目标”表单，提供您的ClickHouse主机名和端口、数据库名称、用户名和密码，并选择是否使用SSL连接（相当于 clickhouse-client 中的 --secure 标志）： 恭喜！您现在已将ClickHouse添加为Airbyte中的目标。

备注 为了使用ClickHouse作为目标，您需要使用的用户必须有权创建数据库、表和插入行。我们建议为Airbyte创建一个专用用户（例如 my_airbyte_user ），并赋予以下权限：

我们将使用的示例数据集是 纽约市出租车数据（在 Github 上）。对于本教程，我们将使用与2022年1月对应的该数据集的一个子集。

在Airbyte中，选择“源”页面并添加一个类型为文件的新源。 在“设置源”表单中命名源并提供NYC出租车2022年1月文件的URL（见下文）。确保选择 parquet 作为文件格式， HTTPS Public Web 作为存储提供者，以及 nyc_taxi_2022 作为数据集名称。 恭喜！您现在已在Airbyte中添加了源文件。