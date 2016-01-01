将Airbyte连接到ClickHouse
请注意，Airbyte的ClickHouse源和目标目前处于Alpha状态，不适合移动大规模数据集（> 1000万行）。
Airbyte 是一个开源的数据集成平台。它允许创建 ELT 数据管道，并提供超过140个现成的连接器。此逐步教程展示了如何将Airbyte连接到ClickHouse作为目标并加载一个示例数据集。
1. 下载并运行Airbyte
-
Airbyte运行在Docker上，并使用
docker-compose。请确保下载并安装最新版本的Docker。
-
通过克隆官方Github仓库并在您喜欢的终端中运行
docker-compose up来部署Airbyte：
-
一旦您在终端中看到Airbyte横幅，您可以连接到 localhost:8000备注
或者，您可以注册并使用 Airbyte Cloud
2. 添加ClickHouse作为目标
在本节中，我们将展示如何将一个ClickHouse实例添加为目标。
-
启动您的ClickHouse服务器（Airbyte与ClickHouse版本
21.8.10.19或更高版本兼容）或登录到您的ClickHouse云帐户：
-
在Airbyte中，选择“目标”页面并添加一个新目标：
-
从“目标类型”下拉列表中选择ClickHouse，并填写“设置目标”表单，提供您的ClickHouse主机名和端口、数据库名称、用户名和密码，并选择是否使用SSL连接（相当于
clickhouse-client中的
--secure标志）：
-
恭喜！您现在已将ClickHouse添加为Airbyte中的目标。
为了使用ClickHouse作为目标，您需要使用的用户必须有权创建数据库、表和插入行。我们建议为Airbyte创建一个专用用户（例如
my_airbyte_user），并赋予以下权限：
3. 添加数据集作为源
我们将使用的示例数据集是 纽约市出租车数据（在 Github 上）。对于本教程，我们将使用与2022年1月对应的该数据集的一个子集。
-
在Airbyte中，选择“源”页面并添加一个类型为文件的新源。
-
在“设置源”表单中命名源并提供NYC出租车2022年1月文件的URL（见下文）。确保选择
parquet作为文件格式，
HTTPS Public Web作为存储提供者，以及
nyc_taxi_2022作为数据集名称。
-
恭喜！您现在已在Airbyte中添加了源文件。
4. 创建连接并将数据集加载到ClickHouse
-
在Airbyte中，选择“连接”页面并添加一个新连接
-
选择“使用现有源”，然后选择纽约市出租车数据，接着选择“使用现有目标”，并选择您的ClickHouse实例。
-
在“设置连接”表单中选择一个复制频率（我们将在本教程中使用
manual），并选择
nyc_taxi_2022作为您要同步的流。确保您选择
Normalized Tabular Data作为规范化类型。
-
一旦连接建立，单击“现在同步”以触发数据加载（因为我们选择了
Manual作为复制频率）
-
您的数据将开始加载，您可以展开视图以查看Airbyte的日志和进度。操作完成后，您将在日志中看到
Completed successfully消息：
-
使用您喜欢的SQL客户端连接到您的ClickHouse实例并检查结果表：
响应应如下所示：
响应为：
-
注意，Airbyte自动推断了数据类型并向目标表添加了4列。这些列由Airbyte用于管理复制逻辑和记录操作。更多详细信息请参考 Airbyte官方文档。
现在数据集已经加载到您的ClickHouse实例中，您可以创建一个新表，并使用更合适的ClickHouse数据类型（更多细节）。
-
恭喜 - 您已经成功使用Airbyte将纽约市出租车数据加载到ClickHouse中！