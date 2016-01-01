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将Airbyte连接到ClickHouse

备注

请注意，Airbyte的ClickHouse源和目标目前处于Alpha状态，不适合移动大规模数据集（> 1000万行）。

Airbyte 是一个开源的数据集成平台。它允许创建 ELT 数据管道，并提供超过140个现成的连接器。此逐步教程展示了如何将Airbyte连接到ClickHouse作为目标并加载一个示例数据集。

1. 下载并运行Airbyte

  1. Airbyte运行在Docker上，并使用 docker-compose。请确保下载并安装最新版本的Docker。

  2. 通过克隆官方Github仓库并在您喜欢的终端中运行 docker-compose up 来部署Airbyte：

  3. 一旦您在终端中看到Airbyte横幅，您可以连接到 localhost:8000

    Airbyte banner
    备注

    或者，您可以注册并使用 Airbyte Cloud

2. 添加ClickHouse作为目标

在本节中，我们将展示如何将一个ClickHouse实例添加为目标。

  1. 启动您的ClickHouse服务器（Airbyte与ClickHouse版本 21.8.10.19 或更高版本兼容）或登录到您的ClickHouse云帐户：

  2. 在Airbyte中，选择“目标”页面并添加一个新目标：

    Add a destination in Airbyte

  3. 从“目标类型”下拉列表中选择ClickHouse，并填写“设置目标”表单，提供您的ClickHouse主机名和端口、数据库名称、用户名和密码，并选择是否使用SSL连接（相当于 clickhouse-client 中的 --secure 标志）：

    ClickHouse destination creation in Airbyte

  4. 恭喜！您现在已将ClickHouse添加为Airbyte中的目标。

备注

为了使用ClickHouse作为目标，您需要使用的用户必须有权创建数据库、表和插入行。我们建议为Airbyte创建一个专用用户（例如 my_airbyte_user），并赋予以下权限：

3. 添加数据集作为源

我们将使用的示例数据集是 纽约市出租车数据（在 Github 上）。对于本教程，我们将使用与2022年1月对应的该数据集的一个子集。

  1. 在Airbyte中，选择“源”页面并添加一个类型为文件的新源。

    Add a source in Airbyte

  2. 在“设置源”表单中命名源并提供NYC出租车2022年1月文件的URL（见下文）。确保选择 parquet 作为文件格式，HTTPS Public Web 作为存储提供者，以及 nyc_taxi_2022 作为数据集名称。

    ClickHouse source creation in Airbyte

  3. 恭喜！您现在已在Airbyte中添加了源文件。

4. 创建连接并将数据集加载到ClickHouse

  1. 在Airbyte中，选择“连接”页面并添加一个新连接

    Add a connection in Airbyte

  2. 选择“使用现有源”，然后选择纽约市出租车数据，接着选择“使用现有目标”，并选择您的ClickHouse实例。

  3. 在“设置连接”表单中选择一个复制频率（我们将在本教程中使用 manual），并选择 nyc_taxi_2022 作为您要同步的流。确保您选择 Normalized Tabular Data 作为规范化类型。

    Connection creation in Airbyte

  4. 一旦连接建立，单击“现在同步”以触发数据加载（因为我们选择了 Manual 作为复制频率）

    Sync now in Airbyte

  5. 您的数据将开始加载，您可以展开视图以查看Airbyte的日志和进度。操作完成后，您将在日志中看到 Completed successfully 消息：

    Completed successfully

  6. 使用您喜欢的SQL客户端连接到您的ClickHouse实例并检查结果表：

    响应应如下所示：

    响应为：

  7. 注意，Airbyte自动推断了数据类型并向目标表添加了4列。这些列由Airbyte用于管理复制逻辑和记录操作。更多详细信息请参考 Airbyte官方文档

    现在数据集已经加载到您的ClickHouse实例中，您可以创建一个新表，并使用更合适的ClickHouse数据类型（更多细节）。

  8. 恭喜 - 您已经成功使用Airbyte将纽约市出租车数据加载到ClickHouse中！