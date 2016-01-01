跳到主要内容
跳到主要内容

在基于rpm的发行版上安装ClickHouse

建议使用官方预编译的 rpm 软件包来安装 CentOSRedHat 以及其他所有基于rpm的 Linux 发行版。

设置RPM仓库

通过运行以下命令添加官方仓库：

对于使用 zypper 包管理器的系统（如openSUSE，SLES），请运行：

在下面的步骤中，yum install 可以根据您使用的包管理器替换为 zypper install

安装ClickHouse服务器和客户端

要安装ClickHouse，运行以下命令：

  • 您可以将 stable 替换为 lts，以根据您的需求使用不同的 发布类型
  • 您可以从 packages.clickhouse.com/rpm 手动下载和安装软件包。
  • 要指定特定版本，请在软件包名称的末尾添加 -$version，例如：

启动ClickHouse服务器

要启动ClickHouse服务器，请运行：

要启动ClickHouse客户端，请运行：

如果您为服务器设置了密码，则需要运行：

安装独立的ClickHouse Keeper

提示

在生产环境中，我们强烈建议在专用节点上运行ClickHouse Keeper。 在测试环境中，如果您决定在同一服务器上运行ClickHouse Server和ClickHouse Keeper，则无需安装ClickHouse Keeper，因为它已包含在ClickHouse服务器中。

要在独立的ClickHouse Keeper服务器上安装 clickhouse-keeper，请运行：

启用并启动ClickHouse Keeper