在基于rpm的发行版上安装ClickHouse
建议使用官方预编译的
rpm软件包来安装 CentOS、RedHat 以及其他所有基于rpm的 Linux 发行版。
设置RPM仓库
通过运行以下命令添加官方仓库：
对于使用
zypper 包管理器的系统（如openSUSE，SLES），请运行：
在下面的步骤中，
yum install 可以根据您使用的包管理器替换为
zypper install。
安装ClickHouse服务器和客户端
要安装ClickHouse，运行以下命令：
- 您可以将
stable替换为
lts，以根据您的需求使用不同的 发布类型。
- 您可以从 packages.clickhouse.com/rpm 手动下载和安装软件包。
- 要指定特定版本，请在软件包名称的末尾添加
-$version，例如：
启动ClickHouse服务器
要启动ClickHouse服务器，请运行：
要启动ClickHouse客户端，请运行：
如果您为服务器设置了密码，则需要运行：
安装独立的ClickHouse Keeper
提示
在生产环境中，我们强烈建议在专用节点上运行ClickHouse Keeper。 在测试环境中，如果您决定在同一服务器上运行ClickHouse Server和ClickHouse Keeper，则无需安装ClickHouse Keeper，因为它已包含在ClickHouse服务器中。
要在独立的ClickHouse Keeper服务器上安装
clickhouse-keeper，请运行：