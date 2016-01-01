快速安装
如果你不需要为生产环境安装 ClickHouse，最快的搭建方法是使用 ClickHouse CLI，或通过
curl 运行安装脚本。
- ClickHouse CLI
- Curl 脚本
ClickHouse CLI (
clickhousectl) 可帮助你安装和管理本地 ClickHouse
版本、启动服务器以及执行查询。
通过 curl 脚本安装 ClickHouse
如果您不需要在生产环境中安装 ClickHouse，您可以使用 curl 运行安装脚本。该脚本会为您的操作系统选择合适的二进制文件。
启动 clickhouse-local
clickhouse-local 允许您使用 ClickHouse 强大的 SQL 语法处理本地和远程文件，且无需配置。表数据存储在临时位置，这意味着在重启
clickhouse-local 后，之前创建的表将不再可用。
运行以下命令启动 clickhouse-local:
启动 clickhouse-server
如果您希望持久化数据，则需要运行
clickhouse-server。您可以使用以下命令启动 ClickHouse 服务器：