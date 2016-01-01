服务器启动并运行后,打开新的终端窗口并运行以下命令以启动 clickhouse-client :

./clickhouse client

您将看到类似如下的输出:

./clickhouse client ClickHouse client version 24.5.1.117 (official build). Connecting to localhost:9000 as user default. Connected to ClickHouse server version 24.5.1. local-host :)

表数据存储在当前目录中,ClickHouse 服务器重启后数据仍然可用。如有必要,您可以将 -C config.xml 作为额外的命令行参数传递给 ./clickhouse server ,并在配置文件中提供进一步的配置。所有可用的配置设置记录在此处以及示例配置文件模板中。

现在您可以开始向 ClickHouse 发送 SQL 命令了!