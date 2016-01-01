跳转到主内容
跳转到主内容

快速安装

如果你不需要为生产环境安装 ClickHouse，最快的搭建方法是使用 ClickHouse CLI，或通过 curl 运行安装脚本。

ClickHouse CLI (clickhousectl) 可帮助你安装和管理本地 ClickHouse 版本、启动服务器以及执行查询。

安装 ClickHouse CLI

curl https://clickhouse.com/cli | sh

为方便使用，还会自动创建一个 chctl 别名。

安装 ClickHouse

clickhousectl local install stable

启动 clickhouse-server

clickhousectl local server start

服务器会在后台运行。要验证其是否正在运行：

clickhousectl local server list

启动 clickhouse-client

clickhousectl local client

你会看到类似下面的内容：

ClickHouse client version 24.5.1.117 (official build).
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 24.5.1.

local-host :)

现在你已经可以开始向 ClickHouse 发送 SQL 命令了！

提示

快速开始 将逐步引导你完成创建表和插入数据。