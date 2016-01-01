使用 Homebrew 安装 ClickHouse
使用社区 Homebrew 配方安装
要在 macOS 上使用 Homebrew 安装 ClickHouse，您可以使用 ClickHouse 社区 homebrew 配方。
修复 MacOS 中的开发者验证错误
如果您使用
brew 安装 ClickHouse，可能会遇到来自 MacOS 的错误。
默认情况下，MacOS 不会运行无法验证的开发者创建的应用程序或工具。
当您尝试运行任何
clickhouse 命令时，可能会看到此错误：
要绕过此验证错误，您需要从 MacOS 的隔离箱中删除该应用程序，方法是找到系统设置窗口中的相应设置、使用终端或重新安装 ClickHouse。
系统设置过程
从隔离箱中移除
clickhouse 可执行文件的最简单方法是：
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打开 系统设置。
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导航到 隐私与安全：
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滚动到窗口底部，找到一条消息，内容为 _"clickhouse-macos-aarch64" 被阻止使用，因为它不是来自已识别开发者的。
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点击 仍然允许。
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输入您的 MacOS 用户密码。
现在您应该能够在终端中运行
clickhouse 命令。
终端过程
有时按下
仍然允许 按钮并不能解决此问题，在这种情况下，您也可以使用命令行执行此过程。
或者您可能更喜欢使用命令行！
首先找出 Homebrew 安装的
clickhouse 可执行文件的位置：
这应该输出如下内容：
通过运行
xattr -d com.apple.quarantine 删除
clickhouse 的隔离状态，后面跟上之前命令的路径：
现在您应该能够运行
clickhouse 可执行文件：
这应该输出如下内容：
现在使用
--no-quarantine 重新安装 ClickHouse：