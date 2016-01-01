使用 Homebrew 安装 ClickHouse

如果您使用 brew 安装 ClickHouse，可能会遇到来自 MacOS 的错误。 默认情况下，MacOS 不会运行无法验证的开发者创建的应用程序或工具。

当您尝试运行任何 clickhouse 命令时，可能会看到此错误：

要绕过此验证错误，您需要从 MacOS 的隔离箱中删除该应用程序，方法是找到系统设置窗口中的相应设置、使用终端或重新安装 ClickHouse。

从隔离箱中移除 clickhouse 可执行文件的最简单方法是：

打开 系统设置。 导航到 隐私与安全： 滚动到窗口底部，找到一条消息，内容为 _"clickhouse-macos-aarch64" 被阻止使用，因为它不是来自已识别开发者的。 点击 仍然允许。 输入您的 MacOS 用户密码。

现在您应该能够在终端中运行 clickhouse 命令。

有时按下 仍然允许 按钮并不能解决此问题，在这种情况下，您也可以使用命令行执行此过程。 或者您可能更喜欢使用命令行！

首先找出 Homebrew 安装的 clickhouse 可执行文件的位置：

这应该输出如下内容：

通过运行 xattr -d com.apple.quarantine 删除 clickhouse 的隔离状态，后面跟上之前命令的路径：

现在您应该能够运行 clickhouse 可执行文件：

这应该输出如下内容：