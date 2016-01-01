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使用 tgz 压缩包安装 ClickHouse

推荐在所有无法安装 debrpm 软件包的 Linux 发行版上使用官方预编译的 tgz 压缩包。

下载并安装最新的稳定版本

所需版本可以通过 curlwgethttps://packages.clickhouse.com/tgz/ 下载。 下载的压缩包应该解压并通过安装脚本进行安装。

以下是如何安装最新稳定版本的示例。

备注

对于生产环境，推荐使用最新的 stable 版本。 您可以在这个 GitHub 页面 上找到发布号，后缀为 -stable

获取最新的 ClickHouse 版本

从 GitHub 获取最新的 ClickHouse 版本并将其存储在 LATEST_VERSION 变量中。

检测您的系统架构

检测系统架构并相应地设置 ARCH 变量：

下载每个 ClickHouse 组件的 tarball

下载每个 ClickHouse 组件的 tarball。循环先尝试特定架构的 软件包，然后回退到通用软件包。

解压并安装软件包

运行以下命令以解压并安装以下软件包：

  • clickhouse-common-static
  • clickhouse-common-static-dbg
  • clickhouse-server
  • clickhouse-client