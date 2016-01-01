使用 tgz 压缩包安装 ClickHouse
推荐在所有无法安装
deb或
rpm软件包的 Linux 发行版上使用官方预编译的
tgz压缩包。
下载并安装最新的稳定版本
所需版本可以通过
curl 或
wget 从 https://packages.clickhouse.com/tgz/ 下载。
下载的压缩包应该解压并通过安装脚本进行安装。
以下是如何安装最新稳定版本的示例。
备注
对于生产环境，推荐使用最新的
stable 版本。
您可以在这个 GitHub 页面 上找到发布号，后缀为
-stable。
获取最新的 ClickHouse 版本
从 GitHub 获取最新的 ClickHouse 版本并将其存储在
LATEST_VERSION 变量中。
检测您的系统架构
检测系统架构并相应地设置 ARCH 变量：
下载每个 ClickHouse 组件的 tarball
下载每个 ClickHouse 组件的 tarball。循环先尝试特定架构的 软件包，然后回退到通用软件包。
解压并安装软件包
运行以下命令以解压并安装以下软件包：
clickhouse-common-static
clickhouse-common-static-dbg
clickhouse-server
clickhouse-client