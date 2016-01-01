使用 Docker 安装 ClickHouse

为了方便，以下是 Docker Hub 上的指南。可用的 Docker 镜像使用官方的 ClickHouse deb 包。

Docker 拉取命令：

latest 标签指向最新稳定分支的最新发布版本。

标签指向最新稳定分支的最新发布版本。 像 22.2 的分支标签指向相应分支的最新发布版本。

的分支标签指向相应分支的最新发布版本。 完整版本标签如 22.2.3 和 22.2.3.5 指向相应的发布版本。

和 指向相应的发布版本。 head 标签是从默认分支的最新提交构建的。

标签是从默认分支的最新提交构建的。 每个标签都有一个可选的 -alpine 后缀，以反映其基于 alpine 。

amd64 镜像需要支持 SSE3 指令。几乎所有2005年之后的 x86 CPU 都支持 SSE3。

arm64 镜像需要支持 ARMv8.2-A 架构，并且还需要 Load-Acquire RCpc 寄存器。该寄存器在 ARMv8.2-A 版本中是可选的，在 ARMv8.3-A 中是强制性的。支持的设备包括 Graviton >=2、Azure 和 GCP 实例。不支持的设备示例有 Raspberry Pi 4 (ARMv8.0-A) 和 Jetson AGX Xavier/Orin (ARMv8.2-A)。

从 ClickHouse 24.11 开始，Ubuntu 镜像开始使用 ubuntu:22.04 作为基础镜像。它需要 docker 版本 >= 20.10.10 ，包含 patch。作为变通方法，您可以使用 docker run --security-opt seccomp=unconfined ，但这有安全隐患。

默认情况下，ClickHouse 只能通过 Docker 网络访问。请参阅下面的网络部分。

默认情况下，启动的上述服务器实例将作为 default 用户运行，无需密码。

有关 ClickHouse 客户端的更多信息，请参阅 ClickHouse 客户端。

有关 HTTP 接口的更多信息，请参阅 ClickHouse HTTP 接口。

备注 预定义用户 default 除非设置了密码，否则没有网络访问权限，请参阅“如何在启动时创建默认数据库和用户”和下面的“管理 default 用户”

您可以通过 映射特定端口 将容器内部的 ClickHouse 公开到主机端口：

或者通过允许容器直接使用 主机端口 使用 --network=host （也可以实现更好的网络性能）：

备注 上面示例中的默认用户仅对本地请求可用

通常，您可能希望在容器内部挂载以下文件夹以实现持久性：

/var/lib/clickhouse/ - ClickHouse 存储数据的主要文件夹

- ClickHouse 存储数据的主要文件夹 /var/log/clickhouse-server/ - 日志

您还可能希望挂载：

/etc/clickhouse-server/config.d/*.xml - 带有服务器配置调整的文件

- 带有服务器配置调整的文件 /etc/clickhouse-server/users.d/*.xml - 带有用户设置调整的文件

- 带有用户设置调整的文件 /docker-entrypoint-initdb.d/ - 包含数据库初始化脚本的文件夹（见下文）。

ClickHouse 有一些高级功能，这需要启用多个 Linux 功能。

它们是可选的，可以使用以下 docker 命令行参数 启用：

有关更多信息，请参阅 “在 Docker 中配置 CAP_IPC_LOCK 和 CAP_SYS_NICE 功能”。

容器通过端口 8123 提供 HTTP 接口，通过端口 9000 提供 本地客户端。

ClickHouse 配置以文件 "config.xml" 表示（文档）。

当您使用挂载本地目录的镜像时，您可能希望指定用户以维护正确的文件所有权。使用 --user 参数并挂载 /var/lib/clickhouse 和 /var/log/clickhouse-server 到容器内。否则，镜像将会提示错误并不会启动。

以 root 用户启动服务器在启用用户命名空间的情况下非常有用。 为此运行：

有时，您可能希望在容器启动时创建一个用户（默认使用名为 default 的用户）和数据库。您可以使用环境变量 CLICKHOUSE_DB ， CLICKHOUSE_USER ， CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT 和 CLICKHOUSE_PASSWORD 来实现：

如果未设置 CLICKHOUSE_USER ， CLICKHOUSE_PASSWORD 或 CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT ，则默认情况下用户 default 被禁用网络访问。

有一种方法可以通过将环境变量 CLICKHOUSE_SKIP_USER_SETUP 设置为 1 来不安全地使 default 用户可用：

要在基于此镜像的镜像中执行其他初始化，请在 /docker-entrypoint-initdb.d 下添加一个或多个 *.sql ， *.sql.gz 或 *.sh 脚本。在入口点调用 initdb 后，它将运行任何 *.sql 文件，运行任何可执行的 *.sh 脚本，并源任何在该目录中找到的非可执行 *.sh 脚本，以便在启动服务之前进行进一步初始化。

此外，您可以提供环境变量 CLICKHOUSE_USER 和 CLICKHOUSE_PASSWORD ，这些将用于初始化过程中点击点击客户端。