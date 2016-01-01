使用 Docker 安装 ClickHouse
为了方便，以下是 Docker Hub 上的指南。可用的 Docker 镜像使用官方的 ClickHouse deb 包。
Docker 拉取命令：
版本
latest标签指向最新稳定分支的最新发布版本。
- 像
22.2的分支标签指向相应分支的最新发布版本。
- 完整版本标签如
22.2.3和
22.2.3.5指向相应的发布版本。
head标签是从默认分支的最新提交构建的。
- 每个标签都有一个可选的
-alpine后缀，以反映其基于
alpine。
兼容性
- amd64 镜像需要支持 SSE3 指令。几乎所有2005年之后的 x86 CPU 都支持 SSE3。
- arm64 镜像需要支持 ARMv8.2-A 架构，并且还需要 Load-Acquire RCpc 寄存器。该寄存器在 ARMv8.2-A 版本中是可选的，在 ARMv8.3-A 中是强制性的。支持的设备包括 Graviton >=2、Azure 和 GCP 实例。不支持的设备示例有 Raspberry Pi 4 (ARMv8.0-A) 和 Jetson AGX Xavier/Orin (ARMv8.2-A)。
- 从 ClickHouse 24.11 开始，Ubuntu 镜像开始使用
ubuntu:22.04作为基础镜像。它需要 docker 版本 >=
20.10.10，包含 patch。作为变通方法，您可以使用
docker run --security-opt seccomp=unconfined，但这有安全隐患。
如何使用此镜像
启动服务器实例
默认情况下，ClickHouse 只能通过 Docker 网络访问。请参阅下面的网络部分。
默认情况下，启动的上述服务器实例将作为
default 用户运行，无需密码。
从本地客户端连接
有关 ClickHouse 客户端的更多信息，请参阅 ClickHouse 客户端。
使用 curl 连接
有关 HTTP 接口的更多信息，请参阅 ClickHouse HTTP 接口。
停止/移除容器
网络
预定义用户
default 除非设置了密码，否则没有网络访问权限，请参阅“如何在启动时创建默认数据库和用户”和下面的“管理
default 用户”
您可以通过 映射特定端口 将容器内部的 ClickHouse 公开到主机端口：
或者通过允许容器直接使用 主机端口 使用
--network=host（也可以实现更好的网络性能）：
上面示例中的默认用户仅对本地请求可用
卷
通常，您可能希望在容器内部挂载以下文件夹以实现持久性：
/var/lib/clickhouse/- ClickHouse 存储数据的主要文件夹
/var/log/clickhouse-server/- 日志
您还可能希望挂载：
/etc/clickhouse-server/config.d/*.xml- 带有服务器配置调整的文件
/etc/clickhouse-server/users.d/*.xml- 带有用户设置调整的文件
/docker-entrypoint-initdb.d/- 包含数据库初始化脚本的文件夹（见下文）。
Linux 功能
ClickHouse 有一些高级功能，这需要启用多个 Linux 功能。
它们是可选的，可以使用以下 docker 命令行参数 启用：
有关更多信息，请参阅 “在 Docker 中配置 CAP_IPC_LOCK 和 CAP_SYS_NICE 功能”。
配置
容器通过端口 8123 提供 HTTP 接口，通过端口 9000 提供 本地客户端。
ClickHouse 配置以文件 "config.xml" 表示（文档）。
使用自定义配置启动服务器实例
以自定义用户启动服务器
当您使用挂载本地目录的镜像时，您可能希望指定用户以维护正确的文件所有权。使用
--user 参数并挂载
/var/lib/clickhouse 和
/var/log/clickhouse-server 到容器内。否则，镜像将会提示错误并不会启动。
以 root 用户启动服务器
以 root 用户启动服务器在启用用户命名空间的情况下非常有用。 为此运行：
如何在启动时创建默认数据库和用户
有时，您可能希望在容器启动时创建一个用户（默认使用名为
default 的用户）和数据库。您可以使用环境变量
CLICKHOUSE_DB，
CLICKHOUSE_USER，
CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT 和
CLICKHOUSE_PASSWORD 来实现：
管理
default 用户
如果未设置
CLICKHOUSE_USER，
CLICKHOUSE_PASSWORD 或
CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT，则默认情况下用户
default 被禁用网络访问。
有一种方法可以通过将环境变量
CLICKHOUSE_SKIP_USER_SETUP 设置为 1 来不安全地使
default 用户可用：
如何扩展此镜像
要在基于此镜像的镜像中执行其他初始化，请在
/docker-entrypoint-initdb.d 下添加一个或多个
*.sql，
*.sql.gz 或
*.sh 脚本。在入口点调用
initdb 后，它将运行任何
*.sql 文件，运行任何可执行的
*.sh 脚本，并源任何在该目录中找到的非可执行
*.sh 脚本，以便在启动服务之前进行进一步初始化。
此外，您可以提供环境变量
CLICKHOUSE_USER 和
CLICKHOUSE_PASSWORD，这些将用于初始化过程中点击点击客户端。
例如，要添加另一个用户和数据库，请将以下内容添加到
/docker-entrypoint-initdb.d/init-db.sh：