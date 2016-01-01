高级安装方法

要手动编译 ClickHouse，请按照 Linux 或 macOS 的说明进行操作。

您可以编译包并安装它们，或者在不安装包的情况下使用程序。

您需要手动创建数据和元数据文件夹，并为所需用户 chown 它们。它们的路径可以在服务器配置（src/programs/server/config.xml）中更改，默认路径为：

在 Gentoo 上，您只需使用 emerge clickhouse 从源代码安装 ClickHouse。

ClickHouse 的持续集成（CI）基础设施为 ClickHouse 仓库 中的每个提交生成特定的构建，例如 sanitized 构建、未优化的（Debug）构建、交叉编译构建等。虽然这些构建通常仅在开发期间有用，但在某些情况下对用户来说也可能有趣。

备注 由于 ClickHouse 的 CI 正在不断发展，下载 CI 生成的构建的确切步骤可能会有所不同。 此外，CI 可能会删除过旧的构建工件，使其无法下载。

例如，要下载 ClickHouse v23.4 的 aarch64 二进制文件，请按照以下步骤进行：