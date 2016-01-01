安装 ClickHouse

您有四种选择来快速启动 ClickHouse：

ClickHouse Cloud: 官方的 ClickHouse 服务，由 ClickHouse 的创建者构建、维护和支持

官方的 ClickHouse 服务，由 ClickHouse 的创建者构建、维护和支持 快速安装: 适用于测试和开发的易下载二进制文件

适用于测试和开发的易下载二进制文件 生产部署: ClickHouse 可以在任何 Linux、FreeBSD 或 macOS 上运行，支持 x86-64、现代 ARM (ARMv8.2-A 及以上) 或 PowerPC64LE CPU 架构

ClickHouse 可以在任何 Linux、FreeBSD 或 macOS 上运行，支持 x86-64、现代 ARM (ARMv8.2-A 及以上) 或 PowerPC64LE CPU 架构 Docker 镜像: 使用 Docker Hub 中的官方 Docker 镜像

获取和运行 ClickHouse 的最快、最简单的方法是在 ClickHouse Cloud 中创建一个新服务。

提示 有关特定版本的生产安装，请参见下面的 安装选项。

在 Linux、macOS 和 FreeBSD 上：

如果您刚刚开始并想看看 ClickHouse 能做什么，下载 ClickHouse 最简单的方法是运行以下命令。它为您的操作系统下载一个可用于运行 ClickHouse 服务器、 clickhouse-client 、 clickhouse-local 、ClickHouse Keeper 和其他工具的二进制文件： 备注 Mac 用户注意：如果您收到二进制文件开发者无法验证的错误，请参见 这里。 运行以下命令以启动 clickhouse-local： clickhouse-local 允许您使用 ClickHouse 强大的 SQL 处理本地和远程文件，而无需配置。表数据存储在临时位置，这意味着在 clickhouse-local 重启后，之前创建的表将不再可用。 作为替代方案，您可以使用此命令启动 ClickHouse 服务器 ... ... 并打开一个新终端以使用 clickhouse-client 连接到服务器： 表数据存储在当前目录中，并在重启 ClickHouse 服务器后仍然可用。如有必要，您可以将 -C config.xml 作为附加命令行参数传递给 ./clickhouse server ，并在配置文件中提供进一步的配置。所有可用的配置设置都记录在 这里 和 示例配置文件模板。 您已经准备好开始向 ClickHouse 发送 SQL 命令！

提示 快速开始 介绍了创建表和插入数据的步骤。

对于 ClickHouse 的生产部署，请从以下安装选项中选择之一。

建议使用 Debian 或 Ubuntu 的官方预编译 deb 包。运行以下命令安装软件包：

旧版本的 DEB 包安装方法

您可以将 stable 替换为 lts 以使用不同的 发布种类 以满足您的需求。

您也可以从 这里 手动下载并安装软件包。

提示 在生产环境中，我们强烈建议在专用节点上运行 ClickHouse Keeper。 在测试环境中，如果您决定在同一台服务器上运行 ClickHouse Server 和 ClickHouse Keeper，则不需要安装 ClickHouse Keeper，因为它包含在 ClickHouse 服务器中。 此命令仅在独立的 ClickHouse Keeper 服务器上需要。

clickhouse-common-static — 安装 ClickHouse 编译的二进制文件。

— 安装 ClickHouse 编译的二进制文件。 clickhouse-server — 为 clickhouse-server 创建符号链接，并安装默认的服务器配置。

— 为 创建符号链接，并安装默认的服务器配置。 clickhouse-client — 为 clickhouse-client 和其他客户端相关工具创建符号链接并安装客户端配置文件。

— 为 和其他客户端相关工具创建符号链接并安装客户端配置文件。 clickhouse-common-static-dbg — 安装带有调试信息的 ClickHouse 编译二进制文件。

— 安装带有调试信息的 ClickHouse 编译二进制文件。 clickhouse-keeper - 用于在专用 ClickHouse Keeper 节点上安装 ClickHouse Keeper。如果您在与 ClickHouse 服务器相同的服务器上运行 ClickHouse Keeper，则不需要安装此软件包。安装 ClickHouse Keeper 及默认的 ClickHouse Keeper 配置文件。

信息 如果您需要安装特定版本的 ClickHouse，则必须安装所有版本相同的软件包： sudo apt-get install clickhouse-server=21.8.5.7 clickhouse-client=21.8.5.7 clickhouse-common-static=21.8.5.7

建议为 CentOS、RedHat 和所有其他基于 rpm 的 Linux 发行版使用官方预编译的 rpm 包。

首先，您需要添加官方仓库：

对于带有 zypper 包管理器的系统 (如 openSUSE、SLES)：

之后，任何 yum install 都可以用 zypper install 替换。要指定特定版本，请在软件包名称末尾添加 -$VERSION ，例如 clickhouse-client-22.2.2.22 。

提示 在生产环境中，我们强烈建议在专用节点上运行 ClickHouse Keeper。 在测试环境中，如果您决定在同一台服务器上运行 ClickHouse Server 和 ClickHouse Keeper，则不需要安装 ClickHouse Keeper，因为它包含在 ClickHouse 服务器中。 此命令仅在独立的 ClickHouse Keeper 服务器上需要。

您可以将 stable 替换为 lts 以使用不同的 发布种类 以满足您的需求。

然后运行以下命令安装软件包：

您也可以从 这里 手动下载并安装软件包。

建议为所有 Linux 发行版使用官方预编译的 tgz 归档，无法安装 deb 或 rpm 包的情况下。

所需版本可以使用 curl 或 wget 从 https://packages.clickhouse.com/tgz/ 下载。 下载后，归档文件应解压并使用安装脚本安装。以下是最新稳定版本的示例：

对于生产环境，建议使用最新的 stable 版本。您可以在 GitHub 页面 https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/tags 上找到其编号，后缀为 -stable 。

要在 Docker 中运行 ClickHouse，请遵循 Docker Hub 上的指南。这些镜像在内部使用官方的 deb 包。

要手动编译 ClickHouse，请遵循 Linux 或 macOS 的说明。

您可以编译软件包并安装它们，或在不安装软件包的情况下使用程序。

您需要手动创建数据和元数据文件夹，并将其 chown 为所需用户。它们的路径可以在服务器配置中更改 (src/programs/server/config.xml)，默认值为：

在 Gentoo 上，您只需使用 emerge clickhouse 从源代码安装 ClickHouse。

ClickHouse 的持续集成 (CI) 基础设施为 ClickHouse 仓库 中的每次提交生成专用构建，例如 sanitized 构建、未优化 (Debug) 构建、交叉编译构建等。虽然这些构建通常仅在开发期间有用，但在某些情况下也可能对用户有吸引力。

备注 由于 ClickHouse 的 CI 随着时间的发展而演变，因此下载 CI 生成的构建的确切步骤可能会有所不同。 另外，CI 可能会删除太旧的构建工件，使其无法下载。

例如，要下载 ClickHouse v23.4 的 aarch64 二进制文件，请按照以下步骤操作：

找到发布 v23.4 的 GitHub 拉取请求: Release pull request for branch 23.4

点击“提交”，然后点击与您喜欢安装的特定版本相似的提交，如“将自动生成的版本更新为 23.4.2.1 和贡献者”。

点击绿色检查 / 黄色圆点 / 红色叉号以打开 CI 检查列表。

在列表中点击“构建”旁边的“详细信息”，它将打开与 此页面 类似的页面。

找到编译器 = "clang-*-aarch64" 的行 - 有多行。

下载这些构建的工件。

要使用 homebrew 在 macOS 上安装 ClickHouse，请查看 ClickHouse 社区的 homebrew 配方。

备注 Mac 用户注意：如果您收到二进制文件开发者无法验证的错误，请参见 这里。

要将服务器作为守护进程启动，请运行：

还有其他方法可以运行 ClickHouse：

如果您没有 service 命令，请按如下方式运行：

如果您有 systemctl 命令，请按如下方式运行：

请查看 /var/log/clickhouse-server/ 目录中的日志。

如果服务器未启动，请检查文件 /etc/clickhouse-server/config.xml 中的配置。

您也可以从控制台手动启动服务器：

在这种情况下，日志将打印到控制台，这在开发期间非常方便。 如果配置文件位于当前目录中，则无需指定 --config-file 参数。默认情况下，它使用 ./config.xml 。

ClickHouse 支持访问限制设置。这些设置位于 users.xml 文件中（与 config.xml 同一目录）。默认情况下， default 用户从任何地方允许访问，无需密码。请参阅 user/default/networks 。 有关更多信息，请参见 "配置文件" 一节。

启动服务器后，您可以使用命令行客户端连接到它：

默认情况下，它以用户 default 的身份连接到 localhost:9000 ，无需密码。它还可以使用 --host 参数连接到远程服务器。

终端必须使用 UTF-8 编码。 有关更多信息，请参见 "命令行客户端" 一节。

示例：

恭喜，系统运行正常！

要继续实验，您可以下载其中一个测试数据集或经过 教程 指导。

ClickHouse 可以在任何 Linux、FreeBSD 或 macOS 上运行，支持 x86-64、ARM 或 PowerPC64LE CPU 架构。

ClickHouse 利用所有可用的硬件资源处理数据。

ClickHouse 通常在大量核心的低频率下比在少量内核的高频率下更高效。

我们建议至少使用 4GB 的 RAM 以执行非简单查询。ClickHouse 服务器可以在更少的 RAM 下运行，但是查询将经常中止。

所需的 RAM 量通常取决于：

查询的复杂性。

在查询中处理的数据量。

要计算所需的 RAM 量，您可以估算 GROUP BY、DISTINCT、JOIN 及其他操作中临时数据的大小。

为了减少内存消耗，ClickHouse 可以将临时数据交换到外部存储。有关详细信息，请参见 外部内存中的 GROUP BY。

我们建议在生产环境中禁用操作系统的交换文件。

ClickHouse 二进制文件安装需要至少 2.5 GB 的磁盘空间。

所需的数据存储量可以单独计算，基于：

数据量的估算。 您可以抽取一部分数据并从中获取行的平均大小。然后将该值乘以您计划存储的行数。

数据压缩系数。 要估计数据压缩系数，将一部分数据加载到 ClickHouse 中，并比较实际数据的大小与存储表的大小。例如，点击流数据通常会压缩 6-10 倍。

要计算最终存储数据的体积，请将压缩系数应用于估算的数据量。如果您计划在多个副本中存储数据，则将估算的体积乘以副本的数量。

对于分布式 ClickHouse 部署（集群），我们建议至少使用 10G 级别的网络连接。

网络带宽对于处理大量中间数据的分布式查询至关重要。此外，网络速度会影响复制过程。