故障排除
安装
使用 apt-key 无法从 keyserver.ubuntu.com 导入 GPG 密钥
apt-key 功能已被高级包工具 (APT) 弃用。用户应改用
gpg 命令。请参阅安装指南文章。
使用 gpg 无法从 keyserver.ubuntu.com 导入 GPG 密钥
- 查看你的
gpg是否已安装：
使用 apt-get 无法从 ClickHouse 仓库获取 deb 包
- 检查防火墙设置。
- 如果由于某种原因无法访问仓库，请按照安装指南中的说明下载软件包，并使用
sudo dpkg -i <packages>命令手动安装它们。你还需要
tzdata包。
使用 apt-get 无法从 ClickHouse 仓库更新 deb 包
当 GPG 密钥发生更改时，可能会出现此问题。
请使用设置页面中的手册更新仓库配置。
使用
apt-get update 时收到不同的警告
完整的警告信息如下所示：
要解决上述问题，请使用以下脚本：
因签名错误无法使用 Yum 获取软件包
可能的问题：缓存错误，也许是在 2022-09 更新 GPG 密钥后损坏。
解决方案是清除 Yum 的缓存和 lib 目录：
之后请参阅安装指南
连接到服务器
可能的问题：
- 服务器未运行。
- 配置参数意外或错误。
服务器未运行
检查服务器是否运行
如果服务器未运行，请使用以下命令启动它：
检查日志
clickhouse-server 的主要日志默认在
/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log 中。
如果服务器成功启动，你应该看到以下字符串：
<Information> Application: starting up.— 服务器已启动。
<Information> Application: Ready for connections.— 服务器正在运行并准备接受连接。
如果
clickhouse-server 因配置错误而启动失败，你应该看到带有错误描述的
<Error> 字符串。例如：
如果你在文件末尾没有看到错误，请从字符串开始浏览整个文件：
如果你尝试在服务器上启动第二个
clickhouse-server 实例，会看到以下日志：
查看 system.d 日志
如果你在
clickhouse-server 日志中找不到任何有用的信息，或者没有日志，可以使用以下命令查看
system.d 日志：
在交互模式下启动 clickhouse-server
此命令将以交互应用程序的形式启动服务器，并使用自动启动脚本的标准参数。在此模式下，
clickhouse-server 会在控制台中打印所有事件消息。
配置参数
检查：
-
Docker 设置：
- 如果你在 IPv6 网络中运行 ClickHouse，请确保设置
network=host。
- 如果你在 IPv6 网络中运行 ClickHouse，请确保设置
-
端点设置。
- 检查 listen_host 和 tcp_port 设置。
- ClickHouse 服务器默认仅接受本地连接。
-
HTTP 协议设置：
- 检查 HTTP API 的协议设置。
-
安全连接设置。
- 检查：
- tcp_port_secure 设置。
- SSL 证书 的设置。
- 使用合适的参数进行连接。例如，使用
clickhouse_client的
port_secure参数。
- 检查：
-
用户设置：
- 你可能使用了错误的用户名或密码。
查询处理
如果 ClickHouse 无法处理查询，它会将错误描述发送给客户端。在
clickhouse-client 中，你将在控制台上看到错误描述。如果你使用的是 HTTP 接口，ClickHouse 会将错误描述发送到响应体中。例如：
如果你使用
stack-trace 参数启动
clickhouse-client，ClickHouse 将返回服务器的堆栈跟踪及错误描述。
你可能会看到有关断开连接的消息。在这种情况下，你可以重复查询。如果在每次执行查询时连接都断开，请检查服务器日志以查找错误。
查询处理的效率
如果你发现 ClickHouse 工作过慢，你需要分析服务器资源和网络的负载以优化你的查询。
你可以使用 clickhouse-benchmark 工具来分析查询性能。它显示每秒处理的查询数量、每秒处理的行数以及查询处理时间的百分位数。