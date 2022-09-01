故障排除

apt-key 功能已被高级包工具 (APT) 弃用。用户应改用 gpg 命令。请参阅安装指南文章。

查看你的 gpg 是否已安装：

检查防火墙设置。 如果由于某种原因无法访问仓库，请按照安装指南中的说明下载软件包，并使用 sudo dpkg -i <packages> 命令手动安装它们。你还需要 tzdata 包。

当 GPG 密钥发生更改时，可能会出现此问题。

请使用设置页面中的手册更新仓库配置。

完整的警告信息如下所示：

要解决上述问题，请使用以下脚本：

可能的问题：缓存错误，也许是在 2022-09 更新 GPG 密钥后损坏。

解决方案是清除 Yum 的缓存和 lib 目录：

之后请参阅安装指南

可能的问题：

服务器未运行。

配置参数意外或错误。

如果服务器未运行，请使用以下命令启动它：

clickhouse-server 的主要日志默认在 /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log 中。

如果服务器成功启动，你应该看到以下字符串：

<Information> Application: starting up. — 服务器已启动。

— 服务器已启动。 <Information> Application: Ready for connections. — 服务器正在运行并准备接受连接。

如果 clickhouse-server 因配置错误而启动失败，你应该看到带有错误描述的 <Error> 字符串。例如：

如果你在文件末尾没有看到错误，请从字符串开始浏览整个文件：

如果你尝试在服务器上启动第二个 clickhouse-server 实例，会看到以下日志：

如果你在 clickhouse-server 日志中找不到任何有用的信息，或者没有日志，可以使用以下命令查看 system.d 日志：

此命令将以交互应用程序的形式启动服务器，并使用自动启动脚本的标准参数。在此模式下， clickhouse-server 会在控制台中打印所有事件消息。

检查：

Docker 设置： 如果你在 IPv6 网络中运行 ClickHouse，请确保设置 network=host 。 端点设置。 检查 listen_host 和 tcp_port 设置。

ClickHouse 服务器默认仅接受本地连接。 HTTP 协议设置： 检查 HTTP API 的协议设置。 安全连接设置。 检查： tcp_port_secure 设置。 SSL 证书 的设置。

使用合适的参数进行连接。例如，使用 clickhouse_client 的 port_secure 参数。 用户设置： 你可能使用了错误的用户名或密码。

如果 ClickHouse 无法处理查询，它会将错误描述发送给客户端。在 clickhouse-client 中，你将在控制台上看到错误描述。如果你使用的是 HTTP 接口，ClickHouse 会将错误描述发送到响应体中。例如：

如果你使用 stack-trace 参数启动 clickhouse-client ，ClickHouse 将返回服务器的堆栈跟踪及错误描述。

你可能会看到有关断开连接的消息。在这种情况下，你可以重复查询。如果在每次执行查询时连接都断开，请检查服务器日志以查找错误。

如果你发现 ClickHouse 工作过慢，你需要分析服务器资源和网络的负载以优化你的查询。

你可以使用 clickhouse-benchmark 工具来分析查询性能。它显示每秒处理的查询数量、每秒处理的行数以及查询处理时间的百分位数。