配置 SSL 用户证书进行认证

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备注 此页面不适用于 ClickHouse Cloud。此处文档记录的功能在 ClickHouse Cloud 服务中不可用。 有关更多信息，请参阅 ClickHouse 的 Cloud Compatibility 指南。

本指南提供简单且基本的设置，用于配置 SSL 用户证书进行认证。该教程基于 配置 SSL-TLS 指南。

备注 SSL 用户认证仅在使用 https 或原生接口时受支持。 目前在 gRPC 或 PostgreSQL/MySQL 模拟端口中不使用。

备注 本示例使用自签名证书和自签名 CA。对于生产环境，请创建 CSR 并提交给您的 PKI 团队或证书提供商以获得适当的证书。

生成证书签名请求 (CSR) 和密钥。基本格式如下： 在此示例中，我们将使用以下域和用户作为此示例环境中的值： 备注 CN 是任意的，可以使用任何字符串作为证书的标识符。它在后续步骤中创建用户时会用到。 生成并签署将用于认证的新用户证书。基本格式如下： 在此示例中，我们将使用以下域和用户作为此示例环境中的值：

备注 有关如何启用 SQL 用户并设置角色的详细信息，请参阅 定义 SQL 用户和角色 用户指南。

创建定义为使用证书认证的 SQL 用户： 授予新证书用户权限： 备注 为了演示目的，此操作中用户被授予完全管理权限。有关权限设置，请参阅 ClickHouse RBAC 文档。 备注 我们推荐使用 SQL 来定义用户和角色。然而，如果您当前在配置文件中定义用户和角色，则用户将如下所示：

将用户证书、用户密钥和 CA 证书复制到远程节点。 在 ClickHouse 客户端配置 中配置 OpenSSL，指定证书及路径。 运行 clickhouse-client 。 备注 请注意，当在配置中指定证书时，传递给 clickhouse-client 的密码将被忽略。

将用户证书、用户密钥和 CA 证书复制到远程节点。 使用 curl 测试示例 SQL 命令。基本格式为： 例如： 输出将类似于以下内容： 备注 请注意，没有指定密码，证书用于替代密码，这就是 ClickHouse 认证用户的方式。