通过 ACME 配置自动 TLS 证书签发

本指南介绍如何将 ClickHouse 配置为使用 ACME 协议（由 RFC8555 定义）。 在启用 ACME 支持后，ClickHouse 可以从 Let's Encrypt 或 ZeroSSL 等证书提供者自动获取和续订证书。 TLS 加密保护客户端与 ClickHouse 服务器之间传输的数据，防止对敏感查询和结果的窃听。

ACME 协议定义了使用 Let's Encrypt 或 ZeroSSL 等服务自动签发和续期证书的流程。简而言之，作为证书申请方的 ClickHouse 需要通过预定义的质询类型来验证域名所有权，以获取证书。

要启用 ACME，请配置 HTTP 与 HTTPS 端口以及 acme 块：

HTTP 端口在域名验证期间用于处理 ACME HTTP-01 质询请求（关于质询类型的更多信息见此处）。验证完成并签发证书后，HTTPS 端口将使用获取到的证书为加密流量提供服务。

HTTP 端口本身不必是服务器上的 80 端口；可以通过 nftables 或类似工具进行端口重映射。请查阅 ACME 提供商的文档以了解 HTTP-01 质询所接受的端口。

在 acme 块中，我们定义用于账户创建的 email ，并接受 ACME 服务的使用条款。 之后，我们只需要提供一个域名列表即可。

仅支持 HTTP-01 挑战类型。

挑战类型。 仅支持 RSA 2048 密钥。

密钥。 不处理速率限制。

acme 部分中可用的配置选项：

参数 默认值 描述 zookeeper_path /clickhouse/acme 在 ZooKeeper 中用于存储 ACME 账户数据、证书以及 ClickHouse 节点间协调状态的路径。 directory_url https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory 用于签发证书的 ACME 目录端点。默认使用 Let’s Encrypt 的生产服务器。 email 用于创建和管理 ACME 账户的电子邮件地址。ACME 提供商可能会使用该地址发送过期提醒和重要更新。 terms_of_service_agreed false 表示是否已接受 ACME 提供商的服务条款。必须设置为 true 才能启用 ACME。 domains 需要签发 TLS 证书的域名列表。每个域通过一个 <domain> 条目进行指定。 refresh_certificates_before 2592000 (一个月，单位为秒) ClickHouse 将在证书到期前提前多长时间尝试续订证书。 refresh_certificates_task_interval 3600 (一小时，单位为秒) ClickHouse 检查证书是否需要续订的时间间隔。

请注意，配置默认使用 Let’s Encrypt 的生产目录。为避免因可能的错误配置而触发请求配额限制，建议先使用 staging 目录（预发布环境） 测试证书签发流程。

管理

在为具有多个副本的集群启用 ACME 客户端时，初始证书签发阶段需要格外注意。

第一个在启用 ACME 的情况下启动的副本会立即尝试创建一个 ACME 订单，并执行 HTTP-01 质询验证。如果此时只有部分副本在对外提供服务，那么质询很可能会失败，因为其他副本无法响应验证请求。

如果可能，建议暂时将流量路由到单个副本（例如，通过调整 DNS 记录），并允许其完成初始证书签发。一旦证书成功签发并存储到 Keeper 中，即可在其余副本上启用 ACME。它们会自动复用已有证书，并参与后续的续期过程。

如果无法将流量路由到单个副本，另一种方法是在启用 ACME 客户端之前，先将现有证书及其私钥手动上传到 Keeper 中。这样可以跳过初始验证步骤，使所有副本在启动时就已具备可用证书。

在初始证书签发或导入完成后，证书续期不需要特殊处理，因为所有副本此时都已运行 ACME 客户端，并通过 Keeper 共享状态。

/clickhouse/acme └── <acme-directory-host> ├── account_private_key # ACME account private key (PEM) ├── challenges # Active HTTP-01 challenge state └── domains └── <domain-name> ├── certificate # Issued TLS certificate (PEM) └── private_key # Domain private key (PEM)

可以将当前正在使用的 TLS 证书和私钥迁移到 Keeper，以简化迁移过程。 目前，服务器端仅支持 RSA 2048 密钥。

假设我们正从 certbot 迁移，并且使用 /etc/letsencrypt/live 目录，可以使用以下命令：