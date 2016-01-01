配置 SSL-TLS
此页面不适用于 ClickHouse Cloud。此处记录的步骤在 ClickHouse Cloud 服务中是自动化的。
本指南提供了简单且最小的设置，以配置 ClickHouse 使用 OpenSSL 证书来验证连接。在本演示中，创建了自签名的证书授权 (CA) 证书和密钥，并使用节点证书进行连接，并设置了适当的配置。
TLS 实现是复杂的，必须考虑许多选项以确保完全安全和稳健的部署。这是一个基本教程，包含基本的 SSL/TLS 配置示例。请咨询您的 PKI/安全团队，以生成适合您组织的正确证书。
查看这个 关于证书使用的基础教程，以获取入门概述。
1. 创建 ClickHouse 部署
本指南是在 Ubuntu 20.04 下编写的，ClickHouse 安装在使用 DEB 包（使用 apt）的以下主机上。域名为
marsnet.local：
|主机
|IP 地址
chnode1
|192.168.1.221
chnode2
|192.168.1.222
chnode3
|192.168.1.223
查看 快速入门 以获取有关如何安装 ClickHouse 的更多详细信息。
2. 创建 SSL 证书
使用自签名证书仅供演示，并不应在生产中使用。证书请求应由组织创建并使用将配置在设置中的 CA 链进行验证。然而，这些步骤可以用于配置和测试设置，然后可以用实际将使用的证书替换。
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生成将用于新 CA 的密钥：
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生成新的自签名 CA 证书。以下命令将创建一个新的证书，该证书将用于使用 CA 密钥签署其他证书：备注
在集群外的安全位置备份密钥和 CA 证书。在生成节点证书之后，应从集群节点中删除密钥。
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验证新 CA 证书的内容：
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为每个节点创建证书请求 (CSR) 并生成密钥：
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使用 CSR 和 CA 创建新的证书和密钥对：
-
验证证书的主题和颁发者：
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检查新证书是否经过 CA 证书验证：
3. 创建和配置一个目录以存储证书和密钥。
这必须在每个节点上完成。在每个主机上使用适当的证书和密钥。
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在每个节点上创建一个 ClickHouse 可以访问的目录中的文件夹。我们建议使用默认配置目录（例如
/etc/clickhouse-server）：
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将 CA 证书、节点证书和相应节点的密钥复制到新的证书目录中。
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更新所有者和权限，以允许 ClickHouse 读取证书：
4. 使用 ClickHouse Keeper 配置基本集群的环境
在该部署环境中，每个节点使用以下 ClickHouse Keeper 设置。每个服务器将具有自己的
<server_id>。（例如，
<server_id>1</server_id> 用于节点
chnode1，依此类推。）
建议的端口是
9281 用于 ClickHouse Keeper。然而，如果该端口已经被环境中的其他应用程序使用，则可以配置该端口。
有关所有选项的完整说明，请访问 https://clickhouse.com/docs/operations/clickhouse-keeper/
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在 ClickHouse 服务器的
config.xml的
<clickhouse>标签内添加以下内容：备注
对于生产环境，建议在
config.d目录中使用单独的
.xml配置文件。 欲了解更多信息，访问 https://clickhouse.com/docs/operations/configuration-files/
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在所有节点上取消注释并更新 Keeper 设置，并将
<secure>标志设置为 1：
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更新并添加以下集群设置到
chnode1和
chnode2。
chnode3将用于 ClickHouse Keeper 多数。备注
对于此配置，仅配置了一个示例集群。测试样本集群必须被删除、注释掉，或者如果存在正在测试的现有集群，则必须更新端口并添加
<secure>选项。如果在安装或
users.xml文件中最初配置了
default用户以具有密码，则必须设置
<user>和
<password>。
以下内容在两个服务器上创建一个带有一个分片副本的集群（每个节点一个）。
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定义宏值，以能够创建一个用于测试的 ReplicatedMergeTree 表。在
chnode1上：
在
chnode2上：
5. 在 ClickHouse 节点上配置 SSL-TLS 接口
以下设置在 ClickHouse 服务器的
config.xml 中配置
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设置部署的显示名称（可选）：
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设置 ClickHouse 监听外部端口：
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在每个节点上配置
https端口并禁用
http端口：
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在每个节点上配置 ClickHouse 原生安全 TCP 端口并禁用默认不安全端口：
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在每个节点上配置
interserver https端口并禁用默认不安全端口：
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使用证书和路径配置 OpenSSL备注
每个文件名和路径必须更新以匹配正在配置的节点。 例如，更新
<certificateFile>项为
chnode2.crt当在
chnode2主机上配置时。
有关更多信息，请访问 https://clickhouse.com/docs/operations/server-configuration-parameters/settings/#server_configuration_parameters-openssl
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为每个节点配置 gRPC 的 SSL：
有关更多信息，请访问 https://clickhouse.com/docs/interfaces/grpc/
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在至少一个节点上配置 ClickHouse 客户端以使用 SSL 进行连接，在其自己的
config.xml文件中（默认在
/etc/clickhouse-client/）：
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禁用 MySQL 和 PostgreSQL 的默认仿真端口：
6. 测试
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启动所有节点，一次一个：
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验证安全端口是否已启动并在监听，应该在每个节点上看起来类似于此示例：
ClickHouse 端口 描述 8443 https 接口 9010 interserver https 端口 9281 ClickHouse Keeper 安全端口 9440 安全原生 TCP 协议 9444 ClickHouse Keeper Raft 端口
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验证 ClickHouse Keeper 健康状态 典型的 四字命令 (4lW) 命令在没有 TLS 的情况下使用
echo将无法工作，以下是如何使用
openssl来使用这些命令。
- 使用
openssl启动交互式会话
- 使用
- 在 openssl 会话中发送 4LW 命令
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使用
--secure标志和 SSL 端口启动 ClickHouse 客户端：
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使用
https接口登录 Play UI，地址为
https://chnode1.marsnet.local:8443/play。备注
浏览器将显示一个不受信任的证书，因为它是从工作站访问的，并且证书不在客户端机器的根 CA 存储中。 当使用由公共机构或企业 CA 颁发的证书时，应该显示为受信任的。
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创建一个副本表：
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在
chnode1上插入几行：
-
通过在
chnode2上查看行来验证复制：
总结
本文重点介绍了如何配置具有 SSL/TLS 的 ClickHouse 环境。对于生产环境的不同要求，设置可能会有所不同；例如，证书验证级别、协议、密码等。但是您现在应该对配置和实施安全连接的步骤有一个清晰的理解。