存储与计算的分离

本指南探讨如何使用 ClickHouse 和 S3 实现存储与计算分离的架构。

存储与计算的分离意味着计算资源和存储资源能够独立管理。在 ClickHouse 中，这使得扩展性、成本效率和灵活性得到了提升。您可以根据需要单独扩展存储和计算资源，从而优化性能和成本。

使用 ClickHouse 并依赖 S3 对于查询性能在“冷”数据上的要求不高的用例尤其有用。ClickHouse 执行支持使用 S3 作为 MergeTree 引擎的存储，使用 S3BackedMergeTree 。此表引擎使用户能够利用 S3 的可扩展性和成本优势，同时保持 MergeTree 引擎的插入和查询性能。

请注意，与标准的 ClickHouse 部署相比，实现和管理存储与计算分离架构要复杂得多。虽然自管理的 ClickHouse 如本指南所述允许存储和计算分离，但我们建议使用 ClickHouse Cloud，它允许您在此架构中使用 ClickHouse，无需配置，使用 SharedMergeTree 表引擎。

本指南假设您使用的是 ClickHouse 版本 22.8 或更高版本。

危险 请勿配置任何 AWS/GCS 生命周期策略。这是未支持的，可能导致表损坏。

在 ClickHouse config.d 目录中创建一个新文件以存储存储配置：

将以下 XML 复制到新创建的文件中，将 BUCKET 、 ACCESS_KEY_ID 、 SECRET_ACCESS_KEY 替换为您希望存储数据的 AWS 存储桶的详细信息：

如果需要进一步指定 S3 磁盘的设置，例如指定 region 或发送自定义的 HTTP header ，可以在 这里 找到相关设置的列表。

您还可以用以下内容替换 access_key_id 和 secret_access_key ，这样会尝试从环境变量和 Amazon EC2 元数据中获取凭证：

创建配置文件后，您需要将文件的所有者更新为 clickhouse 用户和组：

现在您可以重启 ClickHouse 服务器，以使更改生效：

为测试我们是否正确配置了 S3 磁盘，我们可以尝试创建并查询一个表。

创建一个表并指定新的 S3 存储策略：

注意，我们不需要将引擎指定为 S3BackedMergeTree 。如果 ClickHouse 检测到表使用 S3 作为存储，它会自动在内部转换引擎类型。

展示表是否使用了正确的策略：

您应该可以看到以下结果：

现在让我们向新表中插入一些行：

让我们验证一下行是否已插入：

在 AWS 控制台中，如果您的数据已成功插入到 S3，您应该会看到 ClickHouse 在您指定的存储桶中创建了新文件。

如果一切正常，您现在正在使用 ClickHouse 实现存储与计算的分离！

危险 请勿配置任何 AWS/GCS 生命周期策略。这是未支持的，可能导致表损坏。

为实现容错，您可以使用分布在多个 AWS 区域的多个 ClickHouse 服务器节点，并为每个节点配置一个 S3 存储桶。